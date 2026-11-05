SDP:n Suhonen jätti toimenpidealoitteen: Tikkaukseen tuntien ja satojen kilometrien ambulanssi- ja taksiralli!

– Enkä ole kannustuksessa toimiin edes yksin. Käsitystäni tukee myös THL:n asiantuntijatiedote (4.11.). Tosin mielestäni nyt ei ole aikaa odottaa maahan uutta hallitusta, vaan toimiin pitää ryhtyä heti. Aivan kuten hallitus peruutti Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttamisen kannattamattomana, nyt on aika puhaltaa peli poikki. Paikkakunnilta katoavat lääkärit, ihmiset valtaa epäusko – tämä on fiasko, jonka kannattavuuslaskelmat ovat silkkaa huttua, linjaa Suhonen.

– Koko sote-harjoituksen päämäärä ja kirkas tavoite oli kaikille suomalaisille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen terveydenhuolto. Nyt tämä perusoikeus viedään toisilta pois ja vieläpä hallituksen tietoisella poliittisella linjauksella ja harkinnalla, Suhonen sivaltaa.

– Ja kun yöpäivystyksiä lakkautettiin, monella suulla vannotettiin, että jäähän teille varhaisesta aamusta myöhäisiltaan toimivat päivystykset. Nyt sitten kuitenkin supistetaan, niin alkavathan tässä petoksen tunnusmerkistöt täyttymään alueiden kohtelussa, epäilee Suhonen.

Toimenpidealoite

Iisalmen ja Varkauden päivystyspäätösten perumiseksi

ja lisäsupistusten välttämiseksi

Eduskunnalle

Koko Sote-uudistuksen keskeinen päämäärä on ollut turvata tasa-arvoiset, saavutettavat ja laadultaan samanveroiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille suomalaisille. Nyt näyttää uhkaavasti siltä, että tämä tavoite ja päämäärä on valumassa käsistä. Lopputulema alkaakin näyttämään eriarvoistavalta – jopa hyvinvointialueiden sisällä. Tarkastelun keskiöön voi nostaa esimerkiksi yöpäivystysten lakkauttamiset eri puolilla Suomea.

Varkauden ja Iisalmen yöpäivystysten lakkauttamisen yhteydessä vannottiin ja luvattiin maan hallituksen taholta, että kyllähän molemmille paikkakunnille jäävät aamusta iltaan toimivat päivystykset. Nyt edessä on sitten päivystysten supistamiset Hyvinvointialueen omilla päätöksillä – ja ambulanssi- ja taksirallin kasvattaminen eksponentiaalisesti.

Maan hallituksen päätös sysäsi liikkeelle lumipallo-efektin, jonka edessä Hyvinvointialueen on nostettava kädet ylös – ja kaikki tämä ennakoitiin tapahtuvan jo lakkautusta vastustavien puheenvuoroissa. Niiden yksi keskeisimmistä perusteluista oli, että yöpäivystyksen loppuessa lähtevät lääkärit paikkakunnalta, koska sairaalan toimintaedellytyksiä heikennetään.

On hyvin huolestuttavaa, että jo pelkästään haavan tikkauksen tarve paikkakunnilta, joissa on kolmivuorotyötä tekeviä työntekijöitä ja yrityksiä, on edessä ilta- yöaikaiset, jopa satojen kilometrien siirtymätaipaleet. Puhumattakaan vaativampaa hoitoa vaativat tilanteet.

Nyt hyvinvointialueita ajaa taloudellisesti ahtaalle rahoituskriisi. Pelkästään Pohjois-Savon hyvinvointialueella perintään päätyneiden asiakasmaksujen määrä on noussut jo 30 miljoonaan euroon. Etenkin väestöään menettävillä alueilla palveluita on vaikea turvata, kun taloudellinen liikkumavara kaventuu.

Nämä edelliset alueen asukkaiden ja sote-työntekijöiden esiin nostamat huolet vahvistavat myös THL:n (4.11.2026) julkaisema uutisointi selvityksestä: ”Hyvinvointialueiden erot syvenevät – osalla taloudellinen liikkumavara heikkenee merkittävästi.

Hyvinvointialueiden välinen eriytyminen väestökehityksessä, palvelutarpeissa ja taloudellisissa toimintaedellytyksissä on syventynyt. Eriytyminen uhkaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja vaikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista erityisesti alueilla, joilla väestö vähenee, palveluiden tarve kasvaa ja talouden liikkumavara kaventuu.

Vaikein tilanne on alueilla, joilla kustannukset ovat korkeat, alijäämät suuria, rahoituksen kasvu hidasta ja rakenneuudistukset kesken. Talouden sopeuttamiseen liittyvät jatkuvat muutosneuvottelut ovat myös kuormittaneet henkilöstön hyvinvointia.

Hyvinvointialueet ovat onnistuneet vakauttamaan talouttaan, hillitsemään kustannusten kasvua ja parantamaan monien palvelujen saatavuutta. Samalla alueiden väliset erot kuitenkin kasvavat. On selvää, että seuraavalla hallituskaudella tarvitaan pitkäjänteisiä ratkaisuja, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus voidaan turvata koko maassa.”

Akuuttiin hätään oman onnensa nojaan jätetyillä alueilla tarvitaan toimia heti ja nyt. Palveluita supistetaan ja lopetetaan sekä siirretään monille liian kauaksi Kuopioon asti. Onko tilanteesta asiallisesti syntynyt säästöjä – vai vain Kuopion päivystyksen tukkeutuminen. Tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta – myös päivystyksissä, edellyttää jo maan perustuslakikin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin peruuttaakseen päätökset Iisalmen ja Varkauden yöpäivystysten lakkauttamisista ja, että aikeet aamu- sekä iltapäivystysten supistamisesta perutaan, turvaten näin alueiden asukkaille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen hoitoon pääsy sekä yöllinenkin oikeus turvaan.

Helsingissä 5.11.2026

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Timo Suhonen sd