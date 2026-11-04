Vihreiden Alametsä: Uhrit eivät voi enää odottaa – tarvitaan seksuaalirikosten oikeusturvatakuu
5.11.2026 12:05:46 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Alviina Alametsä vaatii seksuaalirikosten nopeampaa tutkintaa. HS uutisoi tänään valtavista viivästyksistä seksuaalirikosten tutkinnoissa (HS 5.11.2026).
"Raiskaus on uhrille yksi vakavimmista rikoksista. Silti raiskauksia ei tutkita ajoissa. Uhrit kärsivät, ja tekijät saavat jatkaa elämäänsä, jopa jatkaa väkivaltaa. Siksi seksuaalirikosten uhrien oikeusturvaa on parannettava. Tutkinnat ja oikeudenkäynnit on saatava kuntoon”, kertoo Alviina Alametsä.
Helsingin Sanomat kertoi 5.11. Niinasta, joka joutui odottamaan tutkinnan alkamista yli 600 päivää, vaikka ilmoitti väkivaltaisesta raiskauksesta poliisille heti. Artikkeli kertoo poliisin tutkintaprosessin viivästymisestä siitä huolimatta, että Niinan fyysiset vammat oli tutkittu ja dokumentoitu välittömästi tapahtuneen jälkeen seksuaalirikosten uhrien tukikeskuksessa. Poliisi ei kuullut Niinaa, vaikka asianajaja sitä vaati. Vuonna 2026 rikostutkija soitti Niinalle, tiedusteli, voisiko rikosilmoituksen peruuttaa, ja kertoi, että ”hommaa on ihan helvetisti”.
”Tarvitaan seksuaalirikosten oikeusturvatakuu. Tutkinta on saatava valmiiksi enintään kuukausissa, ei vuosissa, ja tutkinnan jälkeen oikeudenkäynti on toimitettava ripeästi. Resurssien ja käytäntöjen on oltava tähän riittävällä tasolla”, Alametsä vaatii. Alametsän mukaan koko ketjua esitutkinnasta lainvoimaiseen tuomioon on lyhennettävä.
Juristiliitto on esittänyt yleistä oikeusturvatakuuta, jolla varmistettaisiin oikeudenkäyntien kohtuullinen kesto. Juristiliitto on arvioinut (2023), että lisäresursseilla käräjäoikeuksien käsittelyajat voitaisiin laskea 4–8 kuukauteen.
”Tarvitaan lisärahoitus henkilöstön palkkaamiseen seksuaalirikosten tehokkaaseen tutkintaan poliisissa, tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa, sekä julkiseen oikeusapuun. Niinan tapauksessa Oikeusasiamies totesi, että tutkinta oli viivästynyt laittoman pitkään, ja näissä tilanteissa uhria on tuettava myös hakemaan kunnolliset korvaukset Valtionkonttorilta”, Alametsä toteaa.
”Viranomaisia on koulutettava tehokkaammin seksuaalirikosten tutkinnasta ja uhrien tukemisesta. Niinan tapauksessa poliisi kirjasi rikosnimikkeeksi virheellisesti raiskauksen yrityksen, mikä viivästytti tutkintaa. Tällaisia virheitä ei saa tapahtua”, Alametsä painottaa.
Uhreille on varmistettava myös nykyistä parempi terveydenhuollon psyykkinen ja fyysinen tuki, Alametsä vaatii. ”Nykytilanne on järkyttävä ihmisoikeusongelma rikosten uhreille, jotka ovat vuosia kiinni traumaattisissa tutkinnoissa ja oikeudenkäynneissä”, hän jatkaa.
”Pitkät käsittelyajat aiheuttavat paitsi sen, että uhrit kärsivät ja tekijät saavat jatkaa rikosten tekoa, myös sen, etteivät uhrit halua käynnistää oikeusprosesseja. Tämä on aika korjata. Seksuaalirikosten uhrit eivät voi enää odottaa”, Alametsä päättää.
Yhteyshenkilöt
Alviina AlametsäKansanedustajaPuh:040 7294597alviina.alametsa@eduskunta.fi
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