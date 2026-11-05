Pyöräpysäköinti paranee Vaasassa

Pyöräpysäköintiä rakennetaan ja parannetaan päivittäisen liikkumisen kannalta tärkeissä kohteissa, kuten kouluissa, puistoissa, leikkipaikoilla, uimarannoilla, liikuntapaikoilla ja keskustan katualueilla. Kaikki kohteet sijaitsevat kaupungin omistamilla alueilla, kaupungin kiinteistöjen pihoilla tai kaupungin palveluiden tonteilla.

Hanke kattaa yhteensä noin sata kohdetta ja lähes 1 400 pyöräpaikkaa. Tänä kesänä valmiiksi ovat tulleet jo muun muassa kaupunginteatterin, monitoimiviheriön, Vähänkyrön pesäpallo- ja yleisurheilukenttien, keskuskoulun ja Merikaarron koulun pysäköintipaikat. Loput kohteet toteutetaan vuosina 2027 ja 2028.

Kartoitus paljasti puutteita

Vuonna 2024 Vaasan kaupunki kartoitti yleisten alueiden pyöräpysäköinnin nykytilaa. Selvityksen mukaan pyöräpysäköintiä on viime vuosina parannettu erityisesti keskustassa, mutta kaupungin eri toimitiloissa pyöräpysäköinnin taso vaihtelee.

Kävelyn ja pyöräilyn projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo, että suurimmassa osassa kohteista ei tällä hetkellä ole lainkaan pyöräpysäköintipaikkoja, tai niitä on käyttäjämääriin nähden liian vähän.

– Osassa paikoista on käytössä myös vanhanaikaisia tai huonokuntoisia rengastelineitä, jotka eivät kuulu talvikunnossapidon piiriin tai ne poistetaan käytöstä talviajaksi kokonaan.

Uudet telineet mahdollistavat turvallisen runkolukituksen

Uusien pysäköintiratkaisujen tavoitteena on mahdollistaa kaikkialla runkolukittava ja ympärivuotinen pyöräpysäköinti.

– Kaikkiin paikkoihin asennetaan laadukkaat telineet, joissa pyörän voi lukita kiinni rungosta. Se on rengaslukitusta turvallisempi vaihtoehto, Huusko kertoo.

Kohteisiin, joissa tilaa ja tarvetta on enemmän, asennetaan lisäksi useita erityyppisiä telineitä. Näin pysäköinti onnistuu myös erikoispyörillä ja esimerkiksi lastenistuimen tai peräkärryn kanssa.

– Työmme on herättänyt kiinnostusta myös valtakunnallisesti. On ollut hienoa huomata, että Vaasassa toteutettuja pyöräpysäköinnin ratkaisuja käytetään esimerkkeinä myös muualla, Huusko iloitsee.

Hän toivoo, että Vaasa voi innostaa myös muita kaupunkeja ja yksityisiä toimijoita kehittämään pyöräpysäköintiään.

Pysäköintimahdollisuudet kannustavat pyöräilemään

Turvallinen ja lähellä määränpäätä sijaitseva pyöräpysäköinti kannustaa liikkumaan pyöräillen niin työ-, koulu- kuin vapaa-ajanmatkoillakin.

Pyöräilyn edistäminen on osa Vaasan ilmastotavoitteita sekä Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Pyöräily lisää kaikenikäisten hyvinvointia ja vähentää samalla liikenteen päästöjä.

Pyöräpysäköinnin kehittämishanke on saanut Traficomilta valtionavustusta noin 305 000 euroa kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta. Kaupungin oma rahoitusosuus on noin 305 000 euroa.

Vaasan kaupungin tavoite olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa pyöräilyn lisäämisellä. Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle vuoden 2026 European Green Leaf -tunnustuksen määrätietoisesta työstä ympäristön ja ilmaston hyväksi.