Heinäluoma: Hallituksen lyhytvuokrauksen rajoitusmalli muuttui rajusti valiokuntakäsittelyssä – tavoite epäonnistui täysin

– Lyhytvuokraus on tullut jäädäkseen, eikä sitä pidä kieltää. Tarvitsemme kuitenkin pelisäännöt, joilla oman tyhjän asunnon joustava vuokraaminen on mahdollista, mutta samalla turvataan ihmisten asumisrauha, kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus ja ammattimaisen majoitustoiminnan edellytykset, Heinäluoma sanoo.

Hallituksen alkuperäisessä esityksessä asuntoa olisi voinut lyhytvuokrata enintään 90 päivää vuodessa, minkä jälkeen toiminta olisi edellyttänyt käyttötarkoituksen muutosta koskevan rakentamisluvan hakemista. Perustuslakivaliokunnan lausunnon vuoksi esitystä muutettiin valiokuntakäsittelyn aikana merkittävästi.

Ympäristövaliokunnan nyt hyväksymässä mallissa asuntoa voi lyhytvuokrata 90 päivää vuodessa ilman, että toimintaa pidetään käyttötarkoituksen olennaisena muutoksena. Vasta tämän rajan ylittymisen jälkeen luvanvaraisuutta arvioitaisiin tapauskohtaisesti. Tämä siis heikentää kuntien nykyisiä mahdollisuuksia rajoittaa lyhytvuokrausta.

Heinäluoman mukaan ratkaisu ei selkeytä nykytilaa, vaan käytännössä vahvistaa laissa oikeuden vähintään 90 päivän lyhytvuokraukseen ilman kunnan mahdollisuutta puuttua toimintaan.

– Tässä on esityksen keskeinen ongelma. Nyt lakiin ollaan kirjaamassa 90 päivän jakso, jonka aikana lyhytvuokrausta ei voitaisi pitää olennaisena käyttötarkoituksen muutoksena. Sallituksi voisi siten tulla myös sellainen toiminta, johon nykyisen tapauskohtaisen arvioinnin perusteella olisi mahdollista puuttua, Heinäluoma toteaa.

Valvonta uhkaa jäädä tehottomaksi

Heinäluoma pitää myös ehdotettua valvontaa riittämättömänä. Mallissa lyhytvuokrauspäivien seuranta perustuisi pitkälti asunnon haltijan itse pitämiin muistiinpanoihin, jotka olisi pyydettäessä annettava rakennusvalvontaviranomaiselle.

– Ei ole uskottavaa säätää vuorokausirajoista, jos samalla ei rakenneta toimivia keinoja niiden valvomiseen. Viranomaisilla täytyy olla tosiasiallinen mahdollisuus saada tieto siitä, miten paljon asuntoa lyhytvuokrataan, Heinäluoma sanoo.

Oppositio jätti hallituksen esitykseen yhteisen vastalauseen, jossa esitetään, että valtioneuvosto valmistelee viivytyksettä uuden esityksen, jolla selkeytetään lyhytvuokrauksen oikeustilaa, mahdollistetaan nykyistä tehokkaampi puuttuminen haittoihin sekä vahvistetaan asukkaiden oikeutta häiriöttömään asumiseen ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta.