Fimlab Assi on avoinna lauantaisin marraskuun ajan
5.11.2026 12:38:45 EET | Oma Häme | Uutinen
Fimlab Assi Hämeenlinnan Ahvenistolla kokeilee lauantaiaukioloa marraskuussa 7.11., 14.11., 21.11. ja 28.11. klo 9–14.30 ajanvarauksella verinäytteisiin, EKG:hen ja gynekologiseen näytteenottoon. Nopsa-pikaverinäytteenotto ja automaatit eivät ole käytössä lauantaisin. Lisäksi Nopsa-palvelu laajenee arkisin klo 8–14.30 alkaen 26.10. Kysynnän mukaan lauantaiaukiolo voi vakiintua vuonna 2027.
Hämeenlinnassa Ahveniston sairaalassa sijaitseva Fimlab Assi on marraskuussa avoinna myös lauantaisin. Fimlab Assi palvelee ajanvarauksella 7.11., 14.11., 21.11. ja 28.11. klo 9–14.30. Tarjolla on ajanvarausaikoja verinäytteisiin, EKG:hen ja gynekologiseen näytteenottoon.
Vuoronumeroasiointi, Nopsa-pikaverinäytteenotto ja näyteastioiden nouto- ja palautusautomaatti eivät ole avoinna lauantaisin marraskuussa.
Tarkoituksena on kokeilla, onko Fimlab Assin ajanvarausajoille kysyntää lauantaisin. Jos ajanvarausajat täyttyvät hyvin, lauantaiaukiolo voidaan ottaa pysyvästi käyttöön vuonna 2027.
Fimlab Assin Nopsa-pikaverinäytteenotto on maanantaista 26.10. alkaen avoinna ma–pe klo 8–14.30 (aiemmin klo 8–11.30).
Kanta-Hämeen alueen asukkaat voivat asioida missä tahansa Fimlabin palvelupisteessä asuinpaikastaan riippumatta.
Tarkista ajantasaiset palvelupiste- ja aukiolotiedot osoitteessa: Palvelupisteet ja aukioloajat - Fimlab
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