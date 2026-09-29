Valour vahvistaa markkinajohtajuuttaan Euroopassa

Kahdeksan uutta Ruotsin kruunun määräistä pörssinoteerattua tuotetta Spotlight-pörssissä. Mahdollisuus hyötyä näiden tokeneiden arvonkehityksestä: Venice (VVV), Canton Network (CC), Raydium (RAY), Morpho (MORPHO), Maple Finance (SYRUP), Pump.fun (PUMP), Dogwifhat (WIF) ja Bonk (BONK).

Laajentaa pääsyä kehittyviin lohkoketjuekosysteemeihin. Uudet ETP:t tarjoavat sijoittajille näkyvyyttä laajaan valikoimaan digitaalisten omaisuuserien sovelluksia, mukaan lukien tekoäly, institutionaalinen lohkoketjuinfrastruktuuri, hajautettu kaupankäynti ja lainaus sekä yhteisölähtöiset digitaaliset omaisuuserät.

Valourin tuotealusta kasvaa jälleen. Lanseeraus laajentaa Valourin yli 100 digitaalisen omaisuuserän ETP-salkkua, tarjoten sijoittajille pääsyn kasvavaan valikoimaan lohkoketjuekosysteemejä perinteisten välitystilien kautta ilman digitaalisten omaisuuserien suoran ostamisen tai säilyttämisen operatiivisia monimutkaisuuksia.

Uusien tuotteiden kaupankäynti alkoi 5. marraskuuta 2026, ja sijoittajat saivat mahdollisuuden seurata kohde-etuuksiensa hintakehitystä säänneltyjen pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden kautta, joihin pääsee käsiksi perinteisen välitysinfrastruktuurin kautta.

Kahdeksan uutta ETP-tuotetta ovat Valour Venice (VVV) SEK ETP, Valour Canton Network (CC) SEK ETP, Valour Raydium (RAY) SEK ETP, Valour Morpho (MORPHO) SEK ETP, Valour Maple Finance (SYRUP) SEK ETP, Valour Pump.fun (PUMP) SEK ETP, Valour Dogwifhat (WIF) SEK ETP ja Valour Bonk (BONK) SEK ETP. Kunkin ETP-tuotteen hallinnointipalkkio on 1,9 %.

Digitaaliset omaisuuserät kehittyvät alkuperäisiä käyttötarkoituksiaan pidemmälle

– Lohkoketjuinfrastruktuuri tukee yhä enemmän kaikkea tekoälystä ja institutionaalisista rahoitusmarkkinoista hajautettuihin rahoituspalveluihin, Valourin emoyhtiö DeFi Technologiesin toimitusjohtaja Johan Wattenström sanoo.

– Nämä kahdeksan lanseerausta osoittavat Valourin kykyä tarjota sijoittajille pääsy monipuoliseen valikoimaan digitaalisia omaisuuseriä tutun, säännellyn markkinainfrastruktuurin kautta. Tuotealustamme laajentaminen kertoo, miten yhdistämme perinteiset pääomamarkkinat laajempaan digitaalisen omaisuuden talouteen, Wattenström toteaa.

– Tuomalla nämä kahdeksan tuotetta markkinoille laajennamme sijoittajien vaihtoehtoja heidän olemassa olevien välitystilien kautta. Nämä listaukset vahvistavat keskittymistämme markkinoillepääsyn tarjoamiseen institutionaalisista lohkoketjuinfrastruktuureista ja hajautetusta lainanannosta tekoälyyn liittyviin omaisuuseriin ja Solanan yhteisövetoisiin ekosysteemeihin, Valourin myyntijohtaja Jacob Lindberg kertoo.

Tietoa uusiin ETP-tuotteisiin liittyvistä digitaalisista kohde-etuuksista

Venice (VVV) on yksityisyyteen keskittyvä tekoälyalusta, joka tarjoaa pääsyn generatiivisiin tekoälymalleihin sovelluksensa ja rajapintainfrastruktuurinsa (API) kautta. Alusta mahdollistaa käyttäjien, kehittäjien ja tekoälyagenttien vuorovaikutuksen tekoälymallien kanssa samalla korostaen yksityisyyttä ja käyttäjien hallintaa. VVV on Venice-ekosysteemin natiivi token ja tukee sen token-pohjaista mallia tekoälyn päättelykapasiteetin käyttämiseen. Staking- ja siihen liittyvien mekanismien avulla Venice yhdistää digitaalisen omaisuuden omistajuuden tekoälylaskentaresurssien käyttöoikeuteen.

Canton Network (CC) on yksityisyyttä suojaava lohkoketjuverkko, joka on suunniteltu institutionaalisille rahoitusmarkkinoille. Se mahdollistaa rahoituslaitosten ja markkinaosapuolten sovellusten yhdistämisen, tapahtumien synkronoinnin ja tokenisoitujen omaisuuserien vaihtamisen säilyttäen samalla säänneltyjen rahoituslaitosten vaatiman yksityisyyden ja valvonnan.

Canton Coin (CC) on verkon natiivi hyödyllisyystoken, joka tukee verkon toimintaa ja kannustaa sen toimintaan osallistuvia osallistujia ja infrastruktuurin tarjoajia.

Raydium (RAY) on hajautettu pörssi ja automatisoitu markkinatakaaja, joka on rakennettu Solana-lohkoketjulle. Sen infrastruktuuri helpottaa token-kaupankäyntiä, likviditeetin tarjoamista ja tokenien lanseerauksia hajautettujen likviditeettipoolien ja niihin liittyvien kaupankäyntimekanismien kautta.

RAY on Raydium-ekosysteemin natiivitoken, joka tukee sen laajempaa hajautettua kaupankäynti- ja likviditeetti-infrastruktuuria.

Morpho (MORPHO) on hajautettu lainausprotokolla, jonka tarkoituksena on tehdä lohkoketjupohjaisesta lainanannosta ja lainaamisesta tehokkaampaa ja helpommin saavutettavaa. Sen infrastruktuuri tukee lupavapaita lainausmarkkinoita ja kuratoituja holveja, joiden avulla osallistujat voivat tarjota ja lainata digitaalisia omaisuuseriä eri markkina- ja riskiparametreilla. MORPHO on protokollan hallintotoken, joka mahdollistaa osallistumisen Morpho-ekosysteemin kehitystä ja toimintaa koskeviin päätöksiin.

Maple Finance (SYRUP) on ketjuvarainhoito- ja lainausalusta, joka yhdistää institutionaaliset luottomarkkinat hajautettuun rahoitukseen. Sen infrastruktuuri tukee digitaalisten omaisuuserien lainaus- ja rahoitusstrategioita ja tarjoaa kehyksen institutionaaliselle ja hajautetulle pääoman allokoinnille. SYRUP on Maplen hallintotoken, jonka avulla haltijat voivat osallistua protokollan hallintaan ja tukee yhdenmukaisuutta laajemman Maple-ekosysteemin kehityksen kanssa.

Pump.fun (PUMP) on Solana-pohjainen alusta, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, käynnistää ja käydä kauppaa digitaalisilla tokeneilla esteettömän onchain-infrastruktuurin kautta. Alustasta on tullut vakiintunut osa Solanan tokenien luonti- ja kaupankäyntiekosysteemiä. PUMP on Pump.fun-ekosysteemin natiivitoken, joka liittyy alustan laajempaan tokenien lanseeraus- ja kaupankäynti-infrastruktuuriin.

Dogwifhat (WIF) on yhteisövetoinen digitaalinen omaisuus, joka on rakennettu Solanan lohkoketjulle. Internet-meemikulttuurista lähtöisin oleva projekti on kehittänyt identiteetin, joka keskittyy yhteisön osallistumiseen ja laajalti tunnettuun kuvaan shiba inu -koirasta neulotussa hatussa. WIF on Solana-pohjainen meme-token, jonka markkina-aktiivisuutta ohjaavat ensisijaisesti yhteisön osallistuminen ja digitaalisten omaisuuserien kauppa.

Bonk (BONK) on yhteisövetoinen digitaalinen omaisuus, joka on lanseerattu Solanan lohkoketjulle. Alun perin meme-tokenina esitelty Bonk on kehittänyt laajemman ekosysteemin yhteisöaloitteille ja integraatioille Solana-pohjaisten sovellusten ja palveluiden kanssa. BONK on ekosysteemin natiivi token, ja sitä käytetään useissa yhteisö- ja hajautetuissa sovelluksissa.

Yhdessä nämä kahdeksan tuotetta heijastavat digitaalisen omaisuuden ekosysteemin kasvavaa monimuotoisuutta tekoälyä ja institutionaalisia rahoitusmarkkinoita tukevasta infrastruktuurista hajautettuihin rahoituspalveluihin ja yhteisövetoisiin lohkoketjusovelluksiin.

Valourin tuotevalikoima kattaa tärkeimmät digitaaliset omaisuuserät, Layer 1- ja Layer 2 -verkot, hajautetut rahoitusprotokollat, staking-tuotteet ja kehittyvät lohkoketjuekosysteemit. Näiden tarjousten kautta Valour tarjoaa sijoittajille pörssinoteeratun altistuksen yksittäisille digitaalisille omaisuuserille perinteisen rahoitusmarkkinainfrastruktuurin sisällä.

Lisätietoja:

Jacob Lindberg, Chief Revenue Officer, Valour, Inc., jacob@valour.com, +46 72-141 41 52

Alpo Räinä, Mailand Communications, alpo.raina@mailand.fi, 040 5670212