Espoossa äänestetty vilkkaasti kahtena ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä
5.11.2026 13:43:43 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Uutinen
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on nyt käynnissä. Ensimmäisenä päivänä tiistaina 3.11. äänensä antoi Espoon vaalipisteillä 1977 seurakuntalaista. Toisena päivänä vaaliuurnilla kävi 1506 äänestäjää. Yhteensä äänestäjiä on ollut Espoossa tähän mennessä 3483. Espoon seurakunnissa on 127 467 äänioikeutettua jäsentä.
– Ennakkoäänestys on lähtenyt tosi kivasti käyntiin. Äänestyspisteissä on käynyt ilahduttavan paljon väkeä. Paljon mukavia kohtaamisia, kertoo Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jukka Lehti, joka toimii keskusvaalitoimikunnan puheenjohtajana Espoossa.
– Itse olen ollut jokaisena päivänä vaalitoimitsijana kauppakeskus Lippulaivan äänestyspisteellä. Jonkin verran on saanut myös ohjata ja opastaa ja muistuttaa, että missä tahansa ennakkoäänestyspisteessä voi äänestää, jos täyttää 16 vuotta viimeistään 15.11. ja on seurakunnan jäsen.
– Vielä on muutama päivä aikaa äänestää ennakkoon. Siihen riittää kuvallinen henkilöllisyystodistus, mutta asiointia nopeuttaa, jos on mukana kotiin tullut lähetekirje. Ja varsinainen vaalipäivä on sitten ensi viikon sunnuntaina, jolloin äänestetään oman seurakunnan pisteellä, Lehti jatkaa.
Seurakuntavaaleissa voi äänestää ennakkoon tiistaista lauantaihin, 3.–7.11. välisenä aikana. Äänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa.
Espoossa ennakkoäänestyspaikkoja on yli neljäkymmentä. Äänestää voi esimerkiksi Ainoan, Lippulaivan, Iso Omenan ja Sellon kauppakeskuksissa.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 15.11. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan hänelle ilmoitetussa äänestyspaikassa omassa kotiseurakunnassa. Äänestyspaikat ovat avoinna tällöin klo 11–20.
Vaalikoneet auttavat sopivan ehdokkaan löytämisessä. Nuorille on erikseen oma vaalikoneensa.
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa valitaan luottamushenkilöt seurakuntien päättäviin elimiin neljän vuoden välein. Vuonna 2026 eletään vaalivuotta. Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt vuosiksi 2027–2030. Äänestää saavat kaikki 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat kirkon jäsenet.
Anna äänesi kuulua, sillä nyt on aika päätöksille, muutoksille ja mahdollisuuksille. Tänään on hyvä päivä äänestää!
Lastenvaalit toista kertaa Espoossa
Espoon seurakunnissa järjestetään lastenvaalit toista kertaa seurakuntavaalien yhteydessä. Lastenvaaleissa äänioikeutettuja ovat alle 16-vuotiaat lapset.
Tämän vuoden lastenvaaleissa lapset pääsevät äänestämään yhteisen lastentapahtuman sisällöstä. Vaihtoehtoina ovat taikuriesitys, teatteriesitys ja Muumi-konsertti. Eniten ääniä saanut vaihtoehto toteutetaan lasten ja perheiden yhteisenä tapahtumana keväällä 2027.
Katso lastenvaalien äänestyspaikat tästä
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Aiempaa 5.11. lähtenytt' uutista muokattu klo 14.05 sitaatista poistettu sanat rippikoulun käynyt.
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Yhteyshenkilöt
Jukka LehtiKirkkoherraEspoonlahden seurakuntaPuh:050 434 1090jukka.lehti@evl.fi
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Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
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