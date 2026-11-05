Keskuskauppakamari: Myytkö tavaroitasi ahkerasti netissä? Siinä saattaa piillä yllättävä veroansa
6.11.2026 06:57:00 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Netti tarjoilee lukuisia mahdollisuuksia tarpeettomien tavaroiden myyntiin ja lisätulon hankintaan. Harva kuitenkaan tietää, että verottaja saattaa iskeä ahkeraan nettimyyjään yllättävän nopeasti.
Suomalaiset ovat ahkeria myymään tavaroita toisilleen. Harva kuluttaja kuitenkaan tietää, että netin myyntisivustot ovat velvollisia toimittamaan verottajalle tietoja, jos henkilön myyntejä on vuodessa vähintään 30 tai myyntihinnat ovat yhteensä yli 2 000 euroa.
”Ahkeran myyjän on hyvä varautua tarvittaessa selvittämään verottajalle tarkemmin myyntejään ja voittojaan. Erityisen aktiivisen myyjän kannattaa myös valmistautua kertomaan toiminnastaan tarkemminkin”, Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala sanoo.
Kuluttajien välisen käytetyn tavaran kaupan arvo oli vuonna 2025 jo noin miljardi euroa, selviää Kaupan liiton selvityksestä.
Ammattimaiseksi katsottava käytetyn tavaran osto- ja myyntitoiminta ei ole verovapaata. Sellaiseksi voidaan katsoa säännöllinen käytetyn tavaran osto- ja myyntitoiminta ansaintatarkoituksessa.
”Ammattilaismyyjä ei selviä myyntivoitoista ilman veroseuraamuksia”, Viitala toteaa.
Koti-irtaimiston myyntivoitto verovapaata 5 000 euroon asti
Tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saa kerryttää vuodessa verovapaasti myyntivoittoa 5000 euroa.
Tähän kuuluvat esimerkiksi vaatteet, astiat, kodin elektroniikka ja harrastusvälineet. Myös omassa käytössä olleet korut ja sormukset luetaan koti-irtaimistoksi.
”Myyntivoittoakin kertyy vain, jos onnistuu myymään käyttämänsä tavaran kalliimmalla kuin on sen ostanut”, Viitala sanoo.
Golfmailat kyllä, golfosake ei
Raja koti-irtaimiston ja muun omaisuuden välillä ei aina ole itsestään selvä. Kultakoru on koti-irtaimistoa, kultaharkko ei. Golfmailat ovat koti-irtaimistoa, golfosake ei.
”Käytettyjä autoja ja veneitäkään ei voi myydä verovapaasti”, Viitala toteaa.
Jos tällaista omaisuutta myy, myynti on verotonta vain, jos pienten myyntien verovapautta koskeva enintään 1 000 euron myyntien kokonaisvuosiraja ei ylity. Voitto ilmoitetaan veroilmoituksella verollisena pääomatulona.
Menikö pää pyörälle? Jopa johtavan veroasiantuntijan mukaan asia on monimutkainen – eikä tässä vielä kaikki. Verottaja ei nimittäin saa myyntisivustoilta automaattisesti tietoa voitoista, vain myyntihinnoista. Voiton selvittäminen ja ilmoittaminen on ensisijaisesti verovelvollisen tehtävä.
” Myyntihinnasta saa vähentää tavaran hankintamenon ja myyntikulut. Riippuen siitä, millaisesta tavarasta on kyse, tai oikeastaan miten tavara on aikoinaan saatu, hankintamenon selvittäminen voi olla helppoa, vaikeaa tai mahdotonta.”
Jos hankintamenoa ei ole tiedossa, myyntivoitosta voi aina vähentää niin sanotun hankintameno-olettaman, joka on 20 tai 40 prosenttia, jos tavaran on omistanut vähintään 10 vuoden ajan.
" Alustaoperaattorin verottajalle toimittamat tiedot tai verottajan lähettämä lisätietopyyntö myyjälle ei automaattisesti tarkoita, että myyjä olisi toiminut väärin. Jos on ahkera käytetyn tavaran myyjä, olisi hyvä pitää ainakin arvokkaimpien esineiden osalta tallessa ostokuitit tai muut tositteet, joista selviää tavaran hankinta-aika ja hinta. Tällöin on helpompi osoittaa verottajalle myyntien verottomuus”, Viitala ohjeistaa.
Yhteyshenkilöt
Tomi ViitalaJohtava veroasiantuntijaPuh:045 7731 2025tomi.viitala@chamber.fi
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