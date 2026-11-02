SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Miksi raiskausrikoksen uhrit joutuvat odottamaan vuosia saadakseen oikeutta?

– Orpon-Purran hallitus väittää, että se haluaa raiskauksen uhreille oikeutta ja kovempia rangaistuksia, mutta tosiasiassa leikkaa oikeudenhoidosta. Samaan aikaan kokoomuksen omat kansanedustajat ovat vaatineet toimia rikosten uhrien oikeusturvan parantamiseksi, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto ihmettelee.

Helsingin Sanomien mukaan (5.11.2026) Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella raiskausrikosten tutkinta voi seistä vuosia. Poliisilaitos on kärsinyt pitkään kohtuuttomasta työkuormasta ja henkilöstön vaihtuvuudesta. Laitoksen omien laillisuusvalvontakertomusten mukaan esitutkintoja pyritään lopettamaan aina, kun se on mahdollista, koska työmäärä on kohtuuton.

– On järkyttävää, että raiskauksen uhri kerää rohkeutensa, ilmoittaa rikoksesta poliisille ja joutuu sen jälkeen odottamaan jopa vuosia, että asiaa edes tutkitaan. Millaisen viestin tämä lähettää väkivallan uhreille? Perholehto kysyy.

– Meillä Itä-Uudenmaan poliisin alueella asuu yli puoli miljoonaa ihmistä. On täysin kestämätöntä, jos asuinpaikka ratkaisee, kuinka nopeasti rikoksen uhri saa oikeutta. Kierrettä pahentaa se, jos kokeneet tutkijat uupuvat ja lähtevät.

Kyse ei ole ensimmäisestä vakavasta paljastuksesta. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen lokakuussa 2025 julkaisemassa selvityksessä havaittiin, että poliisi oli päättänyt lainvastaisesti 43 lähisuhdeväkivaltaan liittyvää esitutkintaa 65 tarkastellusta tapauksesta. Kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partanen vaati tuolloin hallitukselta vastauksia poliisin lainvastaisiin menettelyihin kirjallisella kysymyksellään.

Samaan aikaan hallitus on päättänyt leikata tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen rahoituksesta vuosina 2027–2030 noin 41 miljoonaa euroa. Valtakunnansyyttäjä on arvioinut syyttäjien määrän voivan vähentyä lähivuosina noin sadalla.

– Kokoomuksen naiskansanedustajat ovat puhuneet paljon seksuaaliväkivallan uhrien oikeuksista, ja hyvä niin. Mutta kuuntelevatko ministerit hallituspuolueiden kansanedustajia lainkaan? Partanen vaati hallitukselta vastauksia jo vuosi sitten. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Tutkinnat seisovat edelleen vuosia, ja hallitus leikkaa oikeudenhoidosta lisää. Kysyn suoraan kokoomukselta ja perussuomalaisilta: aiotteko te tehdä asialle jotain vai riittääkö teille, että uhrien oikeuksia puolustetaan somessa mutta heikennetään hallituksen päätöksillä? Perholehto haastaa.

– Me voimme säätää uusia lakeja ja koventaa rangaistuksia, mutta mitä hyötyä niistä on uhrille, jos rikoksia ei ehditä edes tutkia? Kenenkään luottamus oikeusvaltioon ei palaudu somepostauksilla. Sen pitäisi näkyä myös hallituksen päätöksissä, Perholehto päättää.