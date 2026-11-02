SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Miksi raiskausrikoksen uhrit joutuvat odottamaan vuosia saadakseen oikeutta?
5.11.2026 13:41:11 EET | SDP | Tiedote
– Orpon-Purran hallitus väittää, että se haluaa raiskauksen uhreille oikeutta ja kovempia rangaistuksia, mutta tosiasiassa leikkaa oikeudenhoidosta. Samaan aikaan kokoomuksen omat kansanedustajat ovat vaatineet toimia rikosten uhrien oikeusturvan parantamiseksi, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto ihmettelee.
Helsingin Sanomien mukaan (5.11.2026) Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella raiskausrikosten tutkinta voi seistä vuosia. Poliisilaitos on kärsinyt pitkään kohtuuttomasta työkuormasta ja henkilöstön vaihtuvuudesta. Laitoksen omien laillisuusvalvontakertomusten mukaan esitutkintoja pyritään lopettamaan aina, kun se on mahdollista, koska työmäärä on kohtuuton.
– On järkyttävää, että raiskauksen uhri kerää rohkeutensa, ilmoittaa rikoksesta poliisille ja joutuu sen jälkeen odottamaan jopa vuosia, että asiaa edes tutkitaan. Millaisen viestin tämä lähettää väkivallan uhreille? Perholehto kysyy.
– Meillä Itä-Uudenmaan poliisin alueella asuu yli puoli miljoonaa ihmistä. On täysin kestämätöntä, jos asuinpaikka ratkaisee, kuinka nopeasti rikoksen uhri saa oikeutta. Kierrettä pahentaa se, jos kokeneet tutkijat uupuvat ja lähtevät.
Kyse ei ole ensimmäisestä vakavasta paljastuksesta. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen lokakuussa 2025 julkaisemassa selvityksessä havaittiin, että poliisi oli päättänyt lainvastaisesti 43 lähisuhdeväkivaltaan liittyvää esitutkintaa 65 tarkastellusta tapauksesta. Kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partanen vaati tuolloin hallitukselta vastauksia poliisin lainvastaisiin menettelyihin kirjallisella kysymyksellään.
Samaan aikaan hallitus on päättänyt leikata tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen rahoituksesta vuosina 2027–2030 noin 41 miljoonaa euroa. Valtakunnansyyttäjä on arvioinut syyttäjien määrän voivan vähentyä lähivuosina noin sadalla.
– Kokoomuksen naiskansanedustajat ovat puhuneet paljon seksuaaliväkivallan uhrien oikeuksista, ja hyvä niin. Mutta kuuntelevatko ministerit hallituspuolueiden kansanedustajia lainkaan? Partanen vaati hallitukselta vastauksia jo vuosi sitten. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Tutkinnat seisovat edelleen vuosia, ja hallitus leikkaa oikeudenhoidosta lisää. Kysyn suoraan kokoomukselta ja perussuomalaisilta: aiotteko te tehdä asialle jotain vai riittääkö teille, että uhrien oikeuksia puolustetaan somessa mutta heikennetään hallituksen päätöksillä? Perholehto haastaa.
– Me voimme säätää uusia lakeja ja koventaa rangaistuksia, mutta mitä hyötyä niistä on uhrille, jos rikoksia ei ehditä edes tutkia? Kenenkään luottamus oikeusvaltioon ei palaudu somepostauksilla. Sen pitäisi näkyä myös hallituksen päätöksissä, Perholehto päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400596521pinja.perholehto@eduskunta.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n Näkkäläjärvi: Eurostatin tilastot osoittavat hallituksen työllisyyspolitiikan toivottomuuden2.11.2026 13:57:35 EET | Tiedote
Perjantaina julkaistut Eurostatin tuoreimmat tilastot EU-alueen työttömyydestä asettavat Suomen jälleen kärkeen Euroopan korkeimman työttömyyden maana. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvostelee voimakkaasti hallituksen työllisyyspolitiikkaa ja vaatii pääministeri Orpoa lunastamaan katteettomat puheensa työttömyydestä.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kokoomuksen Excel-Niilolla taisivat mennä sarakkeet sekaisin26.10.2026 17:08:04 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra väitti kirjoituksessaan sosiaalisessa mediassa, että Suomen työllisyysaste on ennätyksellisen korkea. Kopran luvut ovat kuitenkin pielessä, koska työllisyysaste on laskenut tällä hallituskaudella joka vuosi yli kymmenellä tuhannella edelliseen vuoteen verrattuna.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Suomen on oltava Euroopassa suunnannäyttäjä, ei sivustakatsoja23.10.2026 12:03:35 EEST | Tiedote
SDP puheenjohtaja Antti Lindtman piti Paasikivi-seurassa torstaina 22. lokakuuta ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjapuheen, jossa vaati Suomelta aktiivisempaa Eurooppa-politiikkaa ja siirtymistä määräenemmistöpäätöksiin EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Lindtman korosti, että Euroopan turvallisuus ja Suomen etu edellyttävät, ettei yksittäinen jäsenmaa voi estää koko unionia toimimasta.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Hallituksen bensapaketti on palkansaajalle yksi lehmän henkäys18.10.2026 09:59:37 EEST | Tiedote
Polttoainehintojen pitkään jatkunut nousu on rokottanut kansalaisten lompakoita ja on osasyy useimpien arjen kustannusten kallistumiseen. Orpon–Purran hallitus on askarrellut kustannuskriisiin ratkaisuksi 60 miljoonan bensapaketin, josta noin puolet kohdistetaan kansalaisille ja puolet yrityksille. – Paketti on kokonaisuudessaan vaatimaton, mutta sitä perustellumpaa olisi ollut kohdentaa kansalaisten osuus tukitoimista työmatkaliikkumisen helpottamiseen. Nyt lopputulos on palkansaajan kannalta vain yksi huuruinen lehmän henkäys, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
KORJATTU TIEDOTE: SDP:n Näkkäläjärvi: Nyt on helpotettava tavallisten ihmisten arkea17.10.2026 15:35:10 EEST | Tiedote
SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kehottaa vasemmistoliittoa haastamaan Orpon–Purran hallituksen politiikkaa SDP:n linjasta murehtimisen sijaan: – Nyt on helpotettava tavallisten ihmisten arkea. Moni tavallinen pieni- ja keskituloinen ihminen venyttää senttiä, eikä Orpon–Purran hallitus pysty muuhun kuin keskinäiseen riitelyyn ja näpertelyyn.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme