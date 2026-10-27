Energiateollisuus ry

Sähkön hintakriisituki on kohdennettava oikeaan tarpeeseen

5.11.2026 16:33:05 EET | Energiateollisuus ry | Tiedote

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Hallitus esittää säädettäväksi lakia, joka luo puitteet sähkön vähittäismyynnin hintasääntelylle mahdollisen sähkön hintakriisin aikana. Energiateollisuus ry ei pidä sähkölaskujen kautta jaettavaa tukea toimivana vaan ehdottaa keskitettyä, valtionhallinnon kautta toteutettavaa menettelyä

Hallituksen lakiehdotuksen tavoitteena on helpottaa kuluttajien asemaa mahdollisessa pitkäkestoisessa sähkön hintakriisissä. Lakiehdotus liittyy Euroopan unionin sähkömarkkinamallia koskevaan sääntelykokonaisuuteen. Energiateollisuus ry kannattaa varautumista vakaviin sähkömarkkinakriiseihin ja kotitalouksien suojaamista poikkeustilanteissa, mutta ei pidä hallituksen esittämää sähkölaskujen kautta jaettavaa tukea toimivana. Hallituksen esityksen mukainen sähkölaskujen kautta toteutettava hintatuki ei kohdistuisi aidosti tukea tarvitseville. Malli olisi heikosti kohdennettu ja siten valtiontalouden kannalta turhan kallis. Tukea päätyisi myös sellaisille, jotka pärjäisivät hyvin ilmankin.  

On myös kohtuutonta edellyttää, että kymmenet sähkönmyyjät rakentaisivat omiin laskutusjärjestelmiinsä tarvittavat muutokset valmiiksi joskus mahdollisesti syntyvään tarpeeseen. Malli aiheuttaisi sähkönmyyjille turhia kustannuksia ja kassavirtariskejä.  Sen sijaan olisi järkevämpää rakentaa valtionhallintoon yksi, keskitetty järjestelmä.  

– Kriisiajan tuen tulee olla tarkasti kohdennettu ja markkinoita mahdollisimman vähän häiritsevä. Välttämättömän energian saatavuus tulisi turvata ensisijaisesti sosiaalipoliittisin keinoin – ei sähköyhtiöiden toteutettamalla raskaalla tukimallilla, toteaa Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Riina Heinimäki

Valtiovarainministeriön työryhmän pohtima kriisi- ja häiriötilanteen korvaustoiminnon malli olisi huomattavasti nyt esitettyä toteutustapaa toimivampi ja kustannustehokkaampi. Sellainen voisi olla tarpeen muunkinlaisiin tilanteisiin, kuten polttoaineita koskeviin hintakriiseihin.

Avainsanat

sähkön hintasähkömarkkinat

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Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että Suomi saavuttaa energiamurroksen Euroopan mestaruuden.

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