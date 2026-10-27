Sähkön hintakriisituki on kohdennettava oikeaan tarpeeseen

Hallituksen lakiehdotuksen tavoitteena on helpottaa kuluttajien asemaa mahdollisessa pitkäkestoisessa sähkön hintakriisissä. Lakiehdotus liittyy Euroopan unionin sähkömarkkinamallia koskevaan sääntelykokonaisuuteen. Energiateollisuus ry kannattaa varautumista vakaviin sähkömarkkinakriiseihin ja kotitalouksien suojaamista poikkeustilanteissa, mutta ei pidä hallituksen esittämää sähkölaskujen kautta jaettavaa tukea toimivana. Hallituksen esityksen mukainen sähkölaskujen kautta toteutettava hintatuki ei kohdistuisi aidosti tukea tarvitseville. Malli olisi heikosti kohdennettu ja siten valtiontalouden kannalta turhan kallis. Tukea päätyisi myös sellaisille, jotka pärjäisivät hyvin ilmankin.

On myös kohtuutonta edellyttää, että kymmenet sähkönmyyjät rakentaisivat omiin laskutusjärjestelmiinsä tarvittavat muutokset valmiiksi joskus mahdollisesti syntyvään tarpeeseen. Malli aiheuttaisi sähkönmyyjille turhia kustannuksia ja kassavirtariskejä. Sen sijaan olisi järkevämpää rakentaa valtionhallintoon yksi, keskitetty järjestelmä.

– Kriisiajan tuen tulee olla tarkasti kohdennettu ja markkinoita mahdollisimman vähän häiritsevä. Välttämättömän energian saatavuus tulisi turvata ensisijaisesti sosiaalipoliittisin keinoin – ei sähköyhtiöiden toteutettamalla raskaalla tukimallilla, toteaa Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Riina Heinimäki.

Valtiovarainministeriön työryhmän pohtima kriisi- ja häiriötilanteen korvaustoiminnon malli olisi huomattavasti nyt esitettyä toteutustapaa toimivampi ja kustannustehokkaampi. Sellainen voisi olla tarpeen muunkinlaisiin tilanteisiin, kuten polttoaineita koskeviin hintakriiseihin.