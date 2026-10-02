Roborock

Roborockin Pohjoismaiden suurin brändimyymälä avautuu Helsinkiin - avajaisissa heitetään hyvästit ämpäreille

6.11.2026 11:00:00 EET | Roborock | Tiedote

Jaa

Maailman johtava robotti-imuribrändi* Roborock avaa Pohjoismaiden suurimman brändimyymälänsä Helsinkiin. Verkkokauppa.comin Jätkäsaaren myymälän yhteyteen avautuu 78 neliön kokoinen myymälä, jonka avajaisia vietetään perjantaina 13. marraskuuta klo 12.00 alkaen. Kyseessä on myös Roborockin ensimmäinen oma myymälä Suomessa.

Tähän asti Roborockin tuotteita on myyty Suomessa jälleenmyyjien ja Roborockin oman verkkokaupan kautta. Nyt suomalaiset pääsevät ensimmäistä kertaa tutustumaan brändin laajaan valikoimaan Roborockin omassa myymälässä, joka sijaitsee Verkkokauppa.comin Jätkäsaaren myymälän rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa.

Uuden brändimyymälän valikoimaan kuuluvat robotti-imurit, märkä-kuivaimurit ja robottiruohonleikkurit. Esillä on paljon tuoreita uutuuksia, kuten tänä vuonna julkaistut Saros 20 -sarja ja F25 Ultra. Lisäksi myymälässä pääsee näkemään laitteita, joita ei ole vielä saatavilla Suomen markkinoilla, kuten Roborockin pesukoneita.

Brändimyymälä on Roborockin oma kokonaisuus, joka toimii Verkkokauppa.comin Jätkäsaaren tiloissa, mutta eri kerroksessa kuin Verkkokauppa.comin oma myymälä. Myymälä on rakennettu kokonaan Roborockin tuotteiden ympärille, joten asiakas voi tutustua valikoimaan yhdessä paikassa sekä saada asiantuntevaa apua omaan kotiin sopivan laitteen valintaan.

“Suomalaiset ovat ottaneet robotti-imurit omakseen. Ensimmäinen oma myymälämme Suomessa, joka on samalla Pohjoismaiden suurin, on meille iso askel myös paikallisesti. Se kertoo siitä, että Suomi ei ole meille vain yksi markkina muiden joukossa, vaan paikka, johon haluamme panostaa ja jossa haluamme olla lähellä asiakkaitamme pitkäjänteisesti”, sanoo Roborock Suomen PR-päällikkö Mihail Kurvinen.

Brändimyymälän avajaiset käynnistävät samalla Roborockin Black Friday -kampanjan. Perjantaista 13. marraskuuta alkaen useat Roborockin huipputuotteet ovat alennuksessa. Roborockin Black Friday -tuotteet ja -kampanjahinnat julkistetaan ensi viikon aikana.

Roborock kääntää avajaisissa suomalaisen ämpäriperinteen ylösalaisin

Suomalaiset tunnetaan ämpäreitä jonottavana kansana: ämpärin perässä on jonotettu eri myymälöiden avajaisissa ympäri maata jo 40 vuoden ajan. Kun kotona on robotti-imuri tai märkä-kuivaimuri, siivousämpäreitä ei välttämättä enää tarvita. Siksi Roborock kääntää brändimyymälänsä avajaisissa perinteen ylösalaisin: ämpäreitä ei tällä kertaa jaeta, vaan suomalaisilta turhiksi jääneet ämpärit kerätään pois ja kuljetetaan kierrätykseen. 

Roborockin Kurvinen paljastaa, että 50 ensimmäistä vanhan ämpärinsä luovuttajaa saavat avajaispäivänä lahjakassin sekä mahdollisuuden voittaa yhden kolmesta arvottavasta Roborock Saros 20 Sonic Complete -robotti-imurista (arvo 1 399 €).

“Lisäksi jokainen vanhan ämpärinsä avajaisiin tuova saa paikan päällä alennuskoodin, joka tuo lisäalennusta muun muassa jo valmiiksi edullisiin Black Friday -hintoihin”, Kurvinen kertoo.

Perjantain 13.11. avajaisohjelmaan lukeutuu myös onnenpyörä palkintoineen sekä esittelyjä Roborockin uutuustuotteista. Lisäksi ensimmäisille avajaisvieraille on kahvi- ja kakkutarjoilu. 

Roborock-brändimyymälä

Sijainti: Verkkokauppa.com, Jätkäsaari, 1. kerros, Helsinki

Osoite: Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki

Aukioloajat: 12-20 (Ma-pe), 11-19 (La-su)


*Roborock on robotti-imurien maailmanlaajuinen markkinajohtaja kokonaismyyntiarvolla mitattuna aikavälillä Q1/2023–Q2/2026 (Lähde: IDC Quarterly Smart Home Device Tracker, 2026Q2).

Avainsanat

roborockrobotti-imurimyymäläsiivousteknologiaelektroniikkaavajaiset

Yhteyshenkilöt

Tuotelainat ja mediapyynnöt:
casper.pfitzner@mellakka.fi

Kuvat

Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
Lataa
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
Lataa
Lataa

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Roborock on johtava älykkään siivouksen brändi, joka tunnetaan innovatiivisista ratkaisuistaan. IDC:n mukaan Roborock on ollut myydyin robotti-imuribrändi vuodesta 2023 lähtien ja älykkäiden siivousrobottien markkinajohtaja vuonna 2025.

Roborockin edistykselliseen tuotevalikoimaan kuuluvat robotti-imurit, johdottomat varsi-imurit, märkä-kuivaimurit, robottiruohonleikkurit ja kuivaavat pesukoneet, jotka on suunniteltu helpottamaan arkea. Käyttäjäkeskeiseen lähestymistapaan pohjautuvat ja vahvasti tutkimus- ja kehitystyöhön panostavat ratkaisumme vastaavat monenlaisiin siivoustarpeisiin yli 170 maassa ja alueella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Roborock

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye