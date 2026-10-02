Roborockin Pohjoismaiden suurin brändimyymälä avautuu Helsinkiin - avajaisissa heitetään hyvästit ämpäreille

Tähän asti Roborockin tuotteita on myyty Suomessa jälleenmyyjien ja Roborockin oman verkkokaupan kautta. Nyt suomalaiset pääsevät ensimmäistä kertaa tutustumaan brändin laajaan valikoimaan Roborockin omassa myymälässä, joka sijaitsee Verkkokauppa.comin Jätkäsaaren myymälän rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa.

Uuden brändimyymälän valikoimaan kuuluvat robotti-imurit, märkä-kuivaimurit ja robottiruohonleikkurit. Esillä on paljon tuoreita uutuuksia, kuten tänä vuonna julkaistut Saros 20 -sarja ja F25 Ultra. Lisäksi myymälässä pääsee näkemään laitteita, joita ei ole vielä saatavilla Suomen markkinoilla, kuten Roborockin pesukoneita.

Brändimyymälä on Roborockin oma kokonaisuus, joka toimii Verkkokauppa.comin Jätkäsaaren tiloissa, mutta eri kerroksessa kuin Verkkokauppa.comin oma myymälä. Myymälä on rakennettu kokonaan Roborockin tuotteiden ympärille, joten asiakas voi tutustua valikoimaan yhdessä paikassa sekä saada asiantuntevaa apua omaan kotiin sopivan laitteen valintaan.

“Suomalaiset ovat ottaneet robotti-imurit omakseen. Ensimmäinen oma myymälämme Suomessa, joka on samalla Pohjoismaiden suurin, on meille iso askel myös paikallisesti. Se kertoo siitä, että Suomi ei ole meille vain yksi markkina muiden joukossa, vaan paikka, johon haluamme panostaa ja jossa haluamme olla lähellä asiakkaitamme pitkäjänteisesti”, sanoo Roborock Suomen PR-päällikkö Mihail Kurvinen.

Brändimyymälän avajaiset käynnistävät samalla Roborockin Black Friday -kampanjan. Perjantaista 13. marraskuuta alkaen useat Roborockin huipputuotteet ovat alennuksessa. Roborockin Black Friday -tuotteet ja -kampanjahinnat julkistetaan ensi viikon aikana.

Roborock kääntää avajaisissa suomalaisen ämpäriperinteen ylösalaisin

Suomalaiset tunnetaan ämpäreitä jonottavana kansana: ämpärin perässä on jonotettu eri myymälöiden avajaisissa ympäri maata jo 40 vuoden ajan. Kun kotona on robotti-imuri tai märkä-kuivaimuri, siivousämpäreitä ei välttämättä enää tarvita. Siksi Roborock kääntää brändimyymälänsä avajaisissa perinteen ylösalaisin: ämpäreitä ei tällä kertaa jaeta, vaan suomalaisilta turhiksi jääneet ämpärit kerätään pois ja kuljetetaan kierrätykseen.

Roborockin Kurvinen paljastaa, että 50 ensimmäistä vanhan ämpärinsä luovuttajaa saavat avajaispäivänä lahjakassin sekä mahdollisuuden voittaa yhden kolmesta arvottavasta Roborock Saros 20 Sonic Complete -robotti-imurista (arvo 1 399 €).

“Lisäksi jokainen vanhan ämpärinsä avajaisiin tuova saa paikan päällä alennuskoodin, joka tuo lisäalennusta muun muassa jo valmiiksi edullisiin Black Friday -hintoihin”, Kurvinen kertoo.

Perjantain 13.11. avajaisohjelmaan lukeutuu myös onnenpyörä palkintoineen sekä esittelyjä Roborockin uutuustuotteista. Lisäksi ensimmäisille avajaisvieraille on kahvi- ja kakkutarjoilu.

Roborock-brändimyymälä

Sijainti: Verkkokauppa.com, Jätkäsaari, 1. kerros, Helsinki

Osoite: Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki

Aukioloajat: 12-20 (Ma-pe), 11-19 (La-su)



*Roborock on robotti-imurien maailmanlaajuinen markkinajohtaja kokonaismyyntiarvolla mitattuna aikavälillä Q1/2023–Q2/2026 (Lähde: IDC Quarterly Smart Home Device Tracker, 2026Q2).