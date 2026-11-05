Lapsen oikeuksia juhlitaan Vaasassa valokulkueella ja liputuksella
5.11.2026 14:00:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasassa järjestetään YK:n lapsen oikeuksien päivän kunniaksi lasten ja nuorten valokulkue perjantaina 20.11. Kaupunki myös liputtaa 20.11. kaupungintalolla ja hallintotalolla.
Valo-Ljus -tapahtuma on avoin kaikille ja sen järjestää Vaasan kaupungilla taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille tarjoava TaiKon.
Aikataulu:
- klo 18 lapsen oikeuksien julistus Vaasan kauppatorilla
- noin klo 18.10 valokulkue lähtee torilta TaiKonille
- noin klo 18.20 kulkue saapuu TaiKonin sisäpihalle (Itäinen Kasarmi 7–9), jossa TaiKonin teatteri-, tanssi-, sirkus-, käsityö-, media- ja kuvataideoppilaiden esityksiä sekä Vihreää valoa -näyttely.
Vaasan kaupunki liputtaa lapsen oikeuksien päivänä 20.11. kaupungintalolla ja hallintotalolla.
Viidesluokkalaiset pääsevät tutustumaan päätöksentekoon
Lasten vaikuttamispäivinä 17.11. ja 19.11. vaasalaiset alakoululaiset pääsevät tutustumaan kaupungin päätöksentekoon Vaasan hallintotalolla. Mukana on tänä vuonna viidesluokkalaisia Suvilahden koulusta sekä Gerby skolasta.
Lapsen oikeuksien viikko huomioidaan eri tavoin myös muun muassa kirjastoissa, päiväkodeissa ja kouluissa.
Lauantaina 21.11. klo 10-12 pääkirjaston Draama-salissa järjestetään maksuton perhetapahtuma, jossa ohjelmassa on teatteri Soivan sammakon esitys sekä eläinaiheista askartelua ennen ja jälkeen esityksen. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, ja se järjestetään yhteistyössä Lastu – lasten tuki ry:n kanssa.
Pääkirjastossa on viikon ajan lapsille suunnattu piirustuspiste "Jokainen lapsi on arvokas". Piirustuksista kootaan yhteinen näyttely.
Lapsi mukaan töihin -päivä
Vaasan kaupunki osallistuu myös perjantaina 20.11. järjestettävään valtakunnalliseen Lapsi mukaan töihin -päivään.
Päivän tarkoitus on tutustuttaa lapset vanhempansa tai muun läheisen aikuisensa töihin ja siihen, mitä työnteko on.
Vaasa on UNICEFin tunnustama Lapsiystävällinen kunta
Vaasan kaupunki on virallinen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta. Saimme tunnustuksen loppuvuodesta 2025, ja tunnustus on voimassa kaksi vuotta.
Työ lapsen oikeuksien edistämiseksi jatkuu nyt uudella toimintakaudella. Uutta toimintasuunnitelmaa työstetään parhaillaan, ja se hyväksytään marras-joulukuun aikana.
Vaasassa työ on kytkeytynyt vahvasti kaupungin strategiaan ja koskee koko organisaatiota kaikilla toimialoilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Valo-Ljus –tapahtuma: TaiKon, tuottaja Kaisa Salo, puh. 040 179 9681, kaisa.salo@edu.vaasa.fi
Lasten vaikuttamispäivät: aluetyöntekijä Helena Alanen, puh. 040 595 7640, helena.alanen@vaasa.fi
Lapsiystävällinen kunta: koordinaattori Hanna-Mari Joutsen, puh. 040 182 3921, hanna-mari.joutsen@vaasa.fi
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Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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