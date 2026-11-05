Lapsen oikeuksia juhlitaan Vaasassa valokulkueella ja liputuksella

Valo-Ljus -tapahtuma on avoin kaikille ja sen järjestää Vaasan kaupungilla taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille tarjoava TaiKon.

Aikataulu:

klo 18 lapsen oikeuksien julistus Vaasan kauppatorilla

noin klo 18.10 valokulkue lähtee torilta TaiKonille

noin klo 18.20 kulkue saapuu TaiKonin sisäpihalle (Itäinen Kasarmi 7–9), jossa TaiKonin teatteri-, tanssi-, sirkus-, käsityö-, media- ja kuvataideoppilaiden esityksiä sekä Vihreää valoa -näyttely.

Vaasan kaupunki liputtaa lapsen oikeuksien päivänä 20.11. kaupungintalolla ja hallintotalolla.

Viidesluokkalaiset pääsevät tutustumaan päätöksentekoon

Lasten vaikuttamispäivinä 17.11. ja 19.11. vaasalaiset alakoululaiset pääsevät tutustumaan kaupungin päätöksentekoon Vaasan hallintotalolla. Mukana on tänä vuonna viidesluokkalaisia Suvilahden koulusta sekä Gerby skolasta.

Lapsen oikeuksien viikko huomioidaan eri tavoin myös muun muassa kirjastoissa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Lauantaina 21.11. klo 10-12 pääkirjaston Draama-salissa järjestetään maksuton perhetapahtuma, jossa ohjelmassa on teatteri Soivan sammakon esitys sekä eläinaiheista askartelua ennen ja jälkeen esityksen. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, ja se järjestetään yhteistyössä Lastu – lasten tuki ry:n kanssa.

Pääkirjastossa on viikon ajan lapsille suunnattu piirustuspiste "Jokainen lapsi on arvokas". Piirustuksista kootaan yhteinen näyttely.

Lapsi mukaan töihin -päivä

Vaasan kaupunki osallistuu myös perjantaina 20.11. järjestettävään valtakunnalliseen Lapsi mukaan töihin -päivään.

Päivän tarkoitus on tutustuttaa lapset vanhempansa tai muun läheisen aikuisensa töihin ja siihen, mitä työnteko on.

Vaasa on UNICEFin tunnustama Lapsiystävällinen kunta

Vaasan kaupunki on virallinen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta. Saimme tunnustuksen loppuvuodesta 2025, ja tunnustus on voimassa kaksi vuotta.

Työ lapsen oikeuksien edistämiseksi jatkuu nyt uudella toimintakaudella. Uutta toimintasuunnitelmaa työstetään parhaillaan, ja se hyväksytään marras-joulukuun aikana.

Vaasassa työ on kytkeytynyt vahvasti kaupungin strategiaan ja koskee koko organisaatiota kaikilla toimialoilla.