Uudet Soundit -kampanja etsii nousevia tähtiä kesän 2027 festivaalilavoille eri puolille Suomea
9.11.2026 10:00:00 EET | Teosto ry | Tiedote
Ehdota esiintyjää kesän 2027 festivaalilavalle 23.11. mennessä! Teosto ja kolme kotimaista festivaalia – Ilosaarirock, Hellsinki Metal Festival ja Satama Open Air – kutsuvat jälleen yleisön mukaan löytämään suomalaisen musiikin tulevaisuuden tähtiä. Neljättä kertaa järjestettävä Uudet Soundit -kampanja tarjoaa nouseville kotimaisille tekijöille mahdollisuuden päästä esiintymään kesän 2027 festivaalilavoille Helsinkiin, Joensuuhun ja Kemiin.
Paikka isolla festivaalilla voi olla nousevalle musiikintekijälle tai yhtyeelle merkittävä askel: mahdollisuus tavoittaa uusia kuulijoita, kartuttaa livekokemusta ja tehdä omaa musiikkia tunnetuksi. Uudet Soundit on Teoston ja kolmen kotimaisen festivaalin kampanja, joka kutsuu yleisön nostamaan esiin tuoreita tekijöitä, joiden musiikki ansaitsee tulla kuulluksi myös isommilla lavoilla.
Tavoitteena on tarjota uusille, tuoreille musiikintekijöille mahdollisuuksia esillepääsyyn.
”Suomalaiset ovat livekansaa ja festarit kuuluvat monen kesäohjelmaan. Me toivomme, että festareilta löytyisi joka kerta myös uusia suosikkeja, jotka ovat vasta aloittamassa musiikillista matkaansa. Näin edistämme koko suomalaisen musiikkikentän uusiutumista ja tulevaisuuden menestystä”, sanoo Teoston viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Vappu Aura.
Kolme erilaista festivaalia eri puolilla Suomea
Kesällä 2027 kampanjassa ovat mukana Ilosaarirock Joensuussa 16.–18.7., Hellsinki Metal Festival Helsingissä 6.–7.8. ja Satama Open Air Kemissä 6.–7.8. Jokainen festivaali tarjoaa yhdelle Uudet Soundit -kampanjassa valittavalle esiintyjälle paikan ohjelmistossaan. Esiintymisestä maksetaan normaali esiintymispalkkio.
Eri puolille Suomea ulottuva festivaalikattaus tuo kampanjaan sekä maantieteellistä että musiikillista kirjoa. Festivaalien erilaiset profiilit avaavat mahdollisuuksia monenlaisille esiintyjille ja musiikkityyleille: Ilosaarirock tunnetaan monipuolisesta ja laaja-alaisesta ohjelmistostaan, Hellsinki Metal Festival keskittyy metallimusiikkiin ja Satama Open Air kotimaisiin tähtiartisteihin popista rockiin ja räppiin. Yleisö voi ehdottaa esiintyjää juuri sille festivaalille, jonka ohjelmistoon tämä parhaiten sopisi.
Ehdota suosikkiasi 23.11. mennessä
Kuka tahansa voi ehdottaa omaa suosikkiaan kampanjasivulla teosto.fi/uudetsoundit. Ehdotuksia kerätään 9.–23.11.2026.
Ehdotettava esiintyjä voi olla uransa alkutaipaleella. Edellytyksenä on kuitenkin julkaistu musiikki, itse tehdyt kappaleet ja ammattimainen ote keikkailuun. Ehdottaja voi myös perustella lyhyesti, miksi juuri tämä esiintyjä ansaitsisi paikan ensi kesän festivaalilavalla.
Kyseessä ei ole yleisöäänestys. Yleisön ehdotusten pohjalta muodostetaan shortlist, josta lopulliset festivaalivalinnat tehdään asiantuntijaraadin voimin. Raadissa on mukana festivaalien edustajia sekä musiikkialan ammattilaisia.
Kampanjan shortlist julkaistaan joulukuussa 2026, ja lopulliset esiintyjävalinnat tammikuussa 2027.
Tulevaisuuden musiikki tarvitsee mahdollisuuksia
Uudet Soundit -kampanja on osa Teoston ja festivaalien yhteistä työtä suomalaisen musiikin elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Kampanjan tavoitteena on auttaa uusia tekijöitä löytämään yleisöjä, lisätä nousevien esiintyjien näkyvyyttä ja tarjota konkreettinen väylä kohti ammattimaisempaa uraa.
Samalla yleisö pääsee nostamaan esiin artisteja ja yhtyeitä, joiden se uskoo kuuluvan suomalaisen musiikin tulevaisuuteen.
Ehdota omaa suosikkiasi: https://www.teosto.fi/uudetsoundit/
Yhteyshenkilöt
Vappu AuraJohtaja, viestintä, markkinointi & yhteiskuntasuhteetTeostoPuh:+358 50 560 4450vappu.aura@teosto.fiwww.teosto.fi
Teosto on voittoa tavoittelematon kansainvälinen tekijänoikeusjärjestö. Mahdollistamme musiikin ammattimaisen tekemisen ja vastuullisen käyttämisen yhdistämällä musiikin tekijät, käyttäjät ja alustat. Edustamme 44 000:ta kotimaista ja yli kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Vuonna 2025 keräsimme 92,3 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia yli 100 eri maasta. Toimimme arkailematta musiikin tulevaisuuden puolesta - jotta musiikki voittaa niin tänään kuin huomenna.
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