Henkilöstön lomautukset vaikuttavat Keusoten terveyspalveluihin marraskuussa
5.11.2026 14:19:44 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Henkilöstön lomautukset vaikuttavat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluihin sekä aikuisten fysio- ja toimintaterapiaan marraskuussa 2026. Lomautusten aikana hoidetaan pääsääntöisesti kiireelliset asiat ja ennakkoon sovitut vastaanotot.
Keusoten aluehallitus päätti maaliskuussa 2026, että hyvinvointialueen henkilöstö lomautetaan 10 vuorokaudeksi. Lomautukset ovat osa Keusoten tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, eli säästötoimia, joilla katetaan valtion edellyttämät aiempien vuosien alijäämät.
Lomautukset koskevat koko Keusoten henkilöstöä, paitsi niin sanottujen 24/7 palvelua tuottavien yksiköiden henkilöstöä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sosiaali- ja kriisipäivystystä, kotihoitoa ja erilaisia asumispalveluita, joissa toiminta pyörii ympäri vuorokauden.
Osa lomautuksista jo pidetty, osa keskitetään syksyyn
Keusotessa on pyritty järjestämään lomautukset niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille. Lomautukset sijoittuvat useammalle kuukaudelle (1.6.-31.12.2026), eli osa Keusoten henkilöstöstä on jo ollut lomautettuna. Osassa palveluja lomautukset on keskitetty kuluvaan syksyyn.
Lomautusten aikana henkilöstöä on tavallista vähemmän paikalla, joten vaikutukset väistämättä näkyvät myös palveluissa. Viivettä voi olla esimerkiksi yhteydenottoihin vastaamisessa ja on mahdollista, että lomautusten takia esimerkiksi puhelinasiointiin ja vastaanottopalveluihin pääsee kertymään jonoa.
Lomautusten vaikutukset terveyspalveluihin 11.–20.11.2026
Keusoten lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluissa sekä aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa lomautukset näkyvät 11.–20.11.2026.
Lomautusten aikana näissä palveluissa hoidetaan pääsääntöisesti vain kiireelliset asiat ja ennakkoon sovitut vastaanotot. Toive onkin, että jos asiakkaan asia on sellainen, että se voi odottaa lomautusten jälkeiseen aikaan, hän ottaisi yhteyttä vasta lomautusten jälkeen. Tällä varmistetaan, että ne asiakkaat, jotka tarvitsevat kiireellistä hoitoa, saavat sitä sujuvasti lomautustenkin aikana.
Keusoten verkkosivustolta löytyy ajankohtaiset, palvelukohtaiset tiedot lomautusten vaikutuksista syksyllä ja talvella 2026:
Lomautusten vaikutukset Keusoten palveluihin syksyllä ja talvella 2026 (Keusote.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Cathrinne Wetterstrand
koordinoiva esihenkilö
avopalvelut, vastaanottotoiminta
p. 050 497 2971
cathrinne.wetterstrand@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Puuttuuko sinulta vielä influenssa- tai koronarokote? Vapaita aikoja kannattaa etsiä koko Keusoten alueelta5.11.2026 10:55:52 EET | Tiedote
Rokotteen ottaminen on yksi tehokkaimmista ja helpoimmista keinoista suojata itseään ja läheisiään näin talven kynnyksellä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) kausirokotuksia eli influenssa- ja koronarokotuksia annetaan 10 rokotuspisteellä.
Keusoten alueen yläkoululaiset voivat huolipuhetta paremmin – päihteettömyys kasvaa, kiusaaminen sitkeää4.11.2026 09:57:40 EET | Tiedote
Nuorten hyvinvoinnista käytävä julkinen keskustelu keskittyy usein ongelmiin, mutta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) laaja 21 000 yläkoululaisen seurantatutkimus piirtää toisenlaisen todellisuuden. Viiden vuoden aikana nuorten harrastaminen, uni ja elämäntyytyväisyys ovat vahvistuneet ja päihteettömyys on selvä normi. Huolenaiheiksi nousevat kiusaamisen sitkeys sekä kotien vähentyneet päihdekeskustelut.
Keusoten talous ja omavalvonta käsittelyssä aluehallituksen kokouksessa4.11.2026 09:41:14 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus käsitteli kokouksessaan tiistaina 3.11.2026 hyvinvointialueen taloutta ja omavalvontaraporttia.
Keusoten aluehallitus kokoontuu 3.11.202630.10.2026 15:03:26 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 3.11.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaraporttia 1-8/2026, talouden toteumaa 1-9/2026 ja tilinpäätösennustetta, 2026 käyttösuunnitelman muuttamista ja taloussuunnitelman 2027-2030 valmistelutilannetta.
Aluevaltuusto hyväksyi Keusoten palveluverkon uudistamisen pienin muutoksin29.10.2026 22:43:06 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan torstaina 29.10.2026 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvän palveluverkkosuunnitelman lukuisten äänestysten jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme