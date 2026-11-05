Henkilöstön lomautukset vaikuttavat Keusoten terveyspalveluihin marraskuussa

Keusoten aluehallitus päätti maaliskuussa 2026, että hyvinvointialueen henkilöstö lomautetaan 10 vuorokaudeksi. Lomautukset ovat osa Keusoten tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, eli säästötoimia, joilla katetaan valtion edellyttämät aiempien vuosien alijäämät.

Lomautukset koskevat koko Keusoten henkilöstöä, paitsi niin sanottujen 24/7 palvelua tuottavien yksiköiden henkilöstöä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sosiaali- ja kriisipäivystystä, kotihoitoa ja erilaisia asumispalveluita, joissa toiminta pyörii ympäri vuorokauden.

Osa lomautuksista jo pidetty, osa keskitetään syksyyn

Keusotessa on pyritty järjestämään lomautukset niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille. Lomautukset sijoittuvat useammalle kuukaudelle (1.6.-31.12.2026), eli osa Keusoten henkilöstöstä on jo ollut lomautettuna. Osassa palveluja lomautukset on keskitetty kuluvaan syksyyn.

Lomautusten aikana henkilöstöä on tavallista vähemmän paikalla, joten vaikutukset väistämättä näkyvät myös palveluissa. Viivettä voi olla esimerkiksi yhteydenottoihin vastaamisessa ja on mahdollista, että lomautusten takia esimerkiksi puhelinasiointiin ja vastaanottopalveluihin pääsee kertymään jonoa.

Lomautusten vaikutukset terveyspalveluihin 11.–20.11.2026

Keusoten lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluissa sekä aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa lomautukset näkyvät 11.–20.11.2026.

Lomautusten aikana näissä palveluissa hoidetaan pääsääntöisesti vain kiireelliset asiat ja ennakkoon sovitut vastaanotot. Toive onkin, että jos asiakkaan asia on sellainen, että se voi odottaa lomautusten jälkeiseen aikaan, hän ottaisi yhteyttä vasta lomautusten jälkeen. Tällä varmistetaan, että ne asiakkaat, jotka tarvitsevat kiireellistä hoitoa, saavat sitä sujuvasti lomautustenkin aikana.

Keusoten verkkosivustolta löytyy ajankohtaiset, palvelukohtaiset tiedot lomautusten vaikutuksista syksyllä ja talvella 2026:

Lomautusten vaikutukset Keusoten palveluihin syksyllä ja talvella 2026 (Keusote.fi)