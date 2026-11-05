Erikoiskaupan liikevaihto kasvoi – loppuvuoden kysyntää varjostaa epävarmuus
6.11.2026 07:33:00 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Tiedote
Erikoiskaupan yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi elokuussa 2,8 prosenttia vuodentakaisesta. Kuluttajien ja yritysten luottamuksen heikkeneminen lokakuussa lisää kuitenkin epävarmuutta loppuvuoden kysynnästä.
Erikoiskaupan liitto ETU ry:n tilastopalvelun mukaan erikoiskaupan yritysten liikevaihto kasvoi elokuussa 2,8 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvuvauhti oli sama kuin heinäkuussa. Tammi–elokuussa kasvua kertyi 1,7 prosenttia. Koko vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 1,6 prosenttia. Arvio perustuu kausitasoitettuun liikevaihtosarjaan ja Etubotin laskentaan, joten kyse on ennusteesta.
”Elokuun kasvu on erikoiskaupalle myönteinen viesti. Alkuvuoden yhteenlaskettu kasvu jää kuitenkin kuukausilukua pienemmäksi, ja koko vuoden arvio on edelleen maltillinen. Yritysten kannalta ratkaisevaa on, miten kysyntä kehittyy loppuvuonna. Monella toimialalla on alkamassa kysynnän vahvat kuukaudet, Black Friday -kausi ja joulukauppa. Niiltä odotetaan paljon”, sanoo Erikoiskaupan liiton tilastoista vastaava edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen.
Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku laski lokakuussa -9,7:ään syyskuun -4,9:stä. Myös Edun tilastosivulla seurattu kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta heikkeni edelliskuukaudesta.
”Luottamusluvut kertovat kuluttajien varovaisuudesta. Erikoiskaupan kannalta olennaista on, missä määrin varovaisuus johtaa esimerkiksi suurempien hankintojen lykkäämiseen”, Ropponen jatkaa.
Suomen yritysten odotukset heikkenivät lokakuussa
Edun tilastosivun kansainvälinen vertailu kertoo erikoiskaupan yritysten näkemyksistä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa sekä EU:ssa keskimäärin. Euroopan komission tietoihin perustuvassa vertailussa Suomen arviot edeltävien kolmen kuukauden myynnistä ja tulevien kolmen kuukauden tilauskannasta heikkenivät lokakuussa selvästi. Myös hintaodotukset laskivat. Ruotsin myynti- ja tilauskanta-arviot pysyivät vertailumaita myönteisempinä.
Erikoiskaupan yritysten saldoluvut lokakuussa 2026 (suluissa syyskuun tarkistettu luku)
|
Maa tai alue
|
Myynnin kehitys
|
Tilauskantaodotukset
|
Hintaodotukset
|
Suomi
|
−16,7 (18,1)
|
−33,2 (−3,2)
|
6,0 (36,0)
|
Ruotsi
|
41,1 (45,1)
|
23,2 (20,2)
|
18,1 (15,5)
|
Saksa
|
−22,5 (−24,9)
|
−29,1 (−35,6)
|
31,1 (32,8)
|
EU
|
−7,9 (−2,7)
|
−6,4 (−9,1)
|
20,2 (19,9)
Lähde: Euroopan komissio, Edun tilastopalvelu. Luvut ovat yrityskyselyjen saldolukuja eli myönteisten ja kielteisten vastausten erotuksia, eivät toteutuneen myynnin, tilauskannan tai hintojen prosenttimuutoksia.
Ennakoitava toimintaympäristö tukee kaupan kasvua
Kysynnän epävarmuus vaikeuttaa Ropposen mukaan erikoiskaupan yritysten päätöksiä juuri silloin, kun niiden pitäisi valmistautua tulevaan ja investoida toimintansa kehittämiseen.
”Kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman vahvistaminen on siksi keskeistä myös yritysten kasvulle”, Ropponen korostaa.
Ropposen mukaan kaupan yritykset tarvitsevat ennakoitavaa verotusta ja sääntelyä, joka jättää tilaa yrittämiselle. Erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä lisääntyvä hallinnollinen työ ja uudet kustannukset vievät voimavaroja asiakaspalvelulta, työllistämiseltä ja investoinneilta.
”Poliittisilla päätöksillä on nyt luotava luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa sekä kuluttaa että kehittää kaupan liiketoimintaa”, Ropponen painottaa.
Erikoiskaupan liiton säännöllisesti päivittyvä tilastopalvelu kokoaa tietoa erikoiskaupan ja sen eri toimialojen kehityksestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka Ropponenjohtaja, lakiasiat ja edunvalvonta
edunvalvonta, lakiasiat, tilastot, tutkimukset
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Tietoja julkaisijasta
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 14 kaupan ja terveyden toimialaliittoa, joiden jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä ja jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi
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