Uusi saaristoratikkareitti yhdistää Laajasalon kantakaupunkiin 7. marraskuuta

Laajasalo lähemmäksi kantakaupunkia



Uudet ratikkareitit tuovat Laajasalon lähemmäs Helsingin keskustaa ja yhdistävät sen Korkeasaareen, Kalasatamaan, Hakaniemeen ja Pasilaan. Myös Merihaka liittyy ratikkaverkkoon. Samalla uudet reitit helpottavat matkoja suosittuihin virkistyskohteisiin, kuten Mustikkamaalle, Korkeasaaren eläintarhaan ja Laajasalon puistoihin.

Uudet avautuvat raitiovaunulinjat kytkevät nopealla yhteydellä Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan suoraan Helsingin keskustaan. Uudet linjat parantavat välittömästi Laajasalon alueen asukkaiden yhteyksiä. Jatkossa keskustan palvelut, työpaikat ja jatkoyhteydet ovat vain parin kymmenen minuutin matkan päässä Laajasalosta. Meren yli kulkeva ratikkayhteys tuo pysyvästi Laajasalon lähemmäksi Helsingin kantakaupunkia, Helsingin pormestari Daniel Sazonov sanoo.

Kestävää ja verkostomaisempaa joukkoliikennettä

Kruunusiltojen rakennusurakka käynnistyi viisi vuotta sitten. Helsingin ja Helsingin seudun raitiotieverkko on kasvanut viime aikoina kovalla vauhdilla, ja kasvu jatkuu myös tulevina vuosina. Uudet yhteydet tekevät joukkoliikenteestä seudulla entistä sujuvampaa ja verkostomaisempaa.

On erityisen hieno hetki päästä avaamaan ratikkayhteys, jota laajasalolaiset ovat odottaneet pitkään. Tämä on mullistava kehitysaskel joukkoliikenteelle Laajasalossa, josta pääsee nyt ilman vaihtoja muun muassa keskustaan, Hakaniemeen, Kalasatamaan ja Pasilaan. Ja kaiken lisäksi kyseessä on uskomattoman hieno ratikkareitti, joka on jo itsessään nähtävyys, HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfver sanoo.

Turvallista ja luotettavaa liikennettä

Kaupunkiliikenne Oy on valmistautunut ratikkaliikenteen aloitukseen jo pitkään. Kaupunkiliikenne Oy vastaa Kruunusiltojen ratikkalinjojen liikennöinnistä sekä omistaa kaluston ja ratainfran ja vastaa niiden kunnossapidosta.

Meille Kaupunkiliikenteellä on erityisen hienoa päästä liikennöitsijänä ja kunnossapitäjänä huolehtimaan siitä, että uusi yhteys palvelee kaupunkilaisia turvallisesti ja luotettavasti joka päivä. Kaupunkiliikenne on valmistautunut tähän pitkään ja olemme varmistaneet kaluston, radan ja teknisten järjestelmien toimivuuden. Lisäksi olemme kouluttaneet kuljettajamme uuteen rataan, Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori sanoo.

Asukkaiden odottama yhteys

Laajasalon asukkaille uusi ratikkayhteys tarjoaa vaihtoehdon henkilöautoilulle sekä Herttoniemen kautta kulkeville bussi- ja metromatkoille. Se on ollut monelle tärkeä vetovoimatekijä alueelle muuttamiseen.

Olen asunut alueella kohta 11 vuotta, ostopäätöksen asunnosta tein kesällä 2014. Yksi iso vaikuttava asia oli silta ja yhteys keskustaan. Nyt kun ratikkayhteys vihdoin toteutuu, on se käsittämättömän hienoa. Kruunuvuorenrannan alueessa on monta hienoa puolta: meri, ulkoilumaastot sekä asukkaiden yhteisöllisyys ja halu kehittää asuinaluetta, Kruunuvuorenrannan asukas Saskia Lammi kertoo.

Reitin keskellä Korkeasaari

Kruunusiltojen keskipisteessä eli Korkeasaaressa juhlitaan pitkään odotettua liikenneyhteyttä, jonka ansiosta eläinten saarelle pääsee ratikalla vuoden ympäri.

Olemme odottaneet innolla uutta raitiotieyhteyttä, jonka ansiosta Korkeasaareen on helppo saapua. Kun ohikulkijoiden määrä moninkertaistuu, yhä useampi muistaa, että Korkeasaari on avoinna ympäri vuoden. Uusi sisäänkäyntirakennuksemme on avoin kaikille ja siksi myös luonteva kohtaamispaikka. Ratikalla saapuminen sopii hienosti Korkeasaaren arvoihin, sillä se edistää kestävää liikkumista, iloitsee Korkeasaaren toimitusjohtaja Sanna Hellström

Avajaispäivää juhlitaan reitin varrella useissa tapahtumissa. Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät täältä



Fakta



Liikenne

Linja 11: Kruunuvuorenranta–Kalasatama–Pasila

Matka-aika noin 25 minuuttia

Vuorovälit arkena: 15 minuuttia

Liikennöintiajat: klo 5.50-21



Linja 12: Yliskylä–Hakaniemi–Rautatientori

Matka-aika noin 21 minuuttia

Vuorovälit arkena: 7,5 minuuttia

Liikennöintiajat: klo 5.50-01.30

Kruunuvuorenranta–Kalasatama–Pasila Matka-aika noin 25 minuuttia Vuorovälit arkena: 15 minuuttia Liikennöintiajat: klo 5.50-21 Yliskylä–Hakaniemi–Rautatientori Matka-aika noin 21 minuuttia Vuorovälit arkena: 7,5 minuuttia Liikennöintiajat: klo 5.50-01.30 Matkustajaennuste (vuonna 2030): 23 000 ratikkamatkaa päivässä

(vuonna 2030): 23 000 ratikkamatkaa päivässä Raitiovaunut: Linjojen 13 ja 15 kalustoa vastaavat vaunut eli Artic X54. Pituus 34,5. Matkustajapaikkoja 180.

Kruunusillat

Kruunusiltojen rakentaminen käynnistyi lokakuussa 2021

Kruunusillat: kolmen sillan muodostama reitti, jonka yhteispituus 1931 metriä

kolmen sillan muodostama reitti, jonka yhteispituus 1931 metriä Kruunuvuorensilta: Suomen pisin silta 1191 metriä. Sillan pylonin korkeus 135 metriä.





