Uusi saaristoratikkareitti yhdistää Laajasalon kantakaupunkiin 7. marraskuuta
7.11.2026 08:50:00 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Suomen pisimmän sillan, Kruunuvuorensillan, kautta kulkeva reitti liittää Laajasalon osaksi Helsingin kantakaupungin. Helsingin uusi ratikkareitti avautuu lauantaina 7. marraskuuta, kun linjat 11 ja 12 aloittavat liikenteen Kruunusiltoja pitkin Laajasaloon. Sillat on rakennettu vain ratikoille, kävelijöille ja pyöräilijöille, mikä tekee reitistä ainutlaatuisen maailman mittaluokassa.
Laajasalo lähemmäksi kantakaupunkia
Uudet ratikkareitit tuovat Laajasalon lähemmäs Helsingin keskustaa ja yhdistävät sen Korkeasaareen, Kalasatamaan, Hakaniemeen ja Pasilaan. Myös Merihaka liittyy ratikkaverkkoon. Samalla uudet reitit helpottavat matkoja suosittuihin virkistyskohteisiin, kuten Mustikkamaalle, Korkeasaaren eläintarhaan ja Laajasalon puistoihin.
- Uudet avautuvat raitiovaunulinjat kytkevät nopealla yhteydellä Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan suoraan Helsingin keskustaan. Uudet linjat parantavat välittömästi Laajasalon alueen asukkaiden yhteyksiä. Jatkossa keskustan palvelut, työpaikat ja jatkoyhteydet ovat vain parin kymmenen minuutin matkan päässä Laajasalosta. Meren yli kulkeva ratikkayhteys tuo pysyvästi Laajasalon lähemmäksi Helsingin kantakaupunkia, Helsingin pormestari Daniel Sazonov sanoo.
Kestävää ja verkostomaisempaa joukkoliikennettä
Kruunusiltojen rakennusurakka käynnistyi viisi vuotta sitten. Helsingin ja Helsingin seudun raitiotieverkko on kasvanut viime aikoina kovalla vauhdilla, ja kasvu jatkuu myös tulevina vuosina. Uudet yhteydet tekevät joukkoliikenteestä seudulla entistä sujuvampaa ja verkostomaisempaa.
- On erityisen hieno hetki päästä avaamaan ratikkayhteys, jota laajasalolaiset ovat odottaneet pitkään. Tämä on mullistava kehitysaskel joukkoliikenteelle Laajasalossa, josta pääsee nyt ilman vaihtoja muun muassa keskustaan, Hakaniemeen, Kalasatamaan ja Pasilaan. Ja kaiken lisäksi kyseessä on uskomattoman hieno ratikkareitti, joka on jo itsessään nähtävyys, HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfver sanoo.
Turvallista ja luotettavaa liikennettä
Kaupunkiliikenne Oy on valmistautunut ratikkaliikenteen aloitukseen jo pitkään. Kaupunkiliikenne Oy vastaa Kruunusiltojen ratikkalinjojen liikennöinnistä sekä omistaa kaluston ja ratainfran ja vastaa niiden kunnossapidosta.
- Meille Kaupunkiliikenteellä on erityisen hienoa päästä liikennöitsijänä ja kunnossapitäjänä huolehtimaan siitä, että uusi yhteys palvelee kaupunkilaisia turvallisesti ja luotettavasti joka päivä. Kaupunkiliikenne on valmistautunut tähän pitkään ja olemme varmistaneet kaluston, radan ja teknisten järjestelmien toimivuuden. Lisäksi olemme kouluttaneet kuljettajamme uuteen rataan, Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori sanoo.
Asukkaiden odottama yhteys
Laajasalon asukkaille uusi ratikkayhteys tarjoaa vaihtoehdon henkilöautoilulle sekä Herttoniemen kautta kulkeville bussi- ja metromatkoille. Se on ollut monelle tärkeä vetovoimatekijä alueelle muuttamiseen.
- Olen asunut alueella kohta 11 vuotta, ostopäätöksen asunnosta tein kesällä 2014. Yksi iso vaikuttava asia oli silta ja yhteys keskustaan. Nyt kun ratikkayhteys vihdoin toteutuu, on se käsittämättömän hienoa. Kruunuvuorenrannan alueessa on monta hienoa puolta: meri, ulkoilumaastot sekä asukkaiden yhteisöllisyys ja halu kehittää asuinaluetta, Kruunuvuorenrannan asukas Saskia Lammi kertoo.
Reitin keskellä Korkeasaari
Kruunusiltojen keskipisteessä eli Korkeasaaressa juhlitaan pitkään odotettua liikenneyhteyttä, jonka ansiosta eläinten saarelle pääsee ratikalla vuoden ympäri.
- Olemme odottaneet innolla uutta raitiotieyhteyttä, jonka ansiosta Korkeasaareen on helppo saapua. Kun ohikulkijoiden määrä moninkertaistuu, yhä useampi muistaa, että Korkeasaari on avoinna ympäri vuoden. Uusi sisäänkäyntirakennuksemme on avoin kaikille ja siksi myös luonteva kohtaamispaikka. Ratikalla saapuminen sopii hienosti Korkeasaaren arvoihin, sillä se edistää kestävää liikkumista, iloitsee Korkeasaaren toimitusjohtaja Sanna Hellström
Avajaispäivää juhlitaan reitin varrella useissa tapahtumissa. Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät täältä
Fakta
Liikenne
- Linja 11: Kruunuvuorenranta–Kalasatama–Pasila
Matka-aika noin 25 minuuttia
Vuorovälit arkena: 15 minuuttia
Liikennöintiajat: klo 5.50-21
Linja 12: Yliskylä–Hakaniemi–Rautatientori
Matka-aika noin 21 minuuttia
Vuorovälit arkena: 7,5 minuuttia
Liikennöintiajat: klo 5.50-01.30
- Matkustajaennuste (vuonna 2030): 23 000 ratikkamatkaa päivässä
- Raitiovaunut: Linjojen 13 ja 15 kalustoa vastaavat vaunut eli Artic X54. Pituus 34,5. Matkustajapaikkoja 180.
Kruunusillat
- Kruunusiltojen rakentaminen käynnistyi lokakuussa 2021
- Kruunusillat: kolmen sillan muodostama reitti, jonka yhteispituus 1931 metriä
- Kruunuvuorensilta: Suomen pisin silta 1191 metriä. Sillan pylonin korkeus 135 metriä.
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Linkit
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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