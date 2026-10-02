Yliopiston Apteekki myönsi apurahan tutkimukseen terveydenhuollon toimijoiden näkemyksistä apteekkipalveluiden roolista terveydenhuollossa
6.11.2026 10:07:28 EET | Yliopiston Apteekki | Tiedote
Yliopiston Apteekin vuosittainen 20 000 euron tutkimusapuraha myönnettiin Itä-Suomen yliopistossa väitöskirjatutkimusta tekevälle proviisori Roosa Oikariselle.
Oikarisen tutkimuksen aiheena on apteekkipalvelut osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tutkia toimintamalleja ja terveydenhuollon toimijoiden näkemyksiä apteekkipalveluiden roolista, mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Tutkimuskokonaisuudessa kartoitetaan kansainvälisiä toimintamalleja sekä terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä. Tuloksia voidaan käyttää apteekkipalveluiden ja terveydenhuollon kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tutkimus koostuu kolmesta osatutkimuksesta.
”Tutkimukseni ensimmäinen julkaistu osatyö osoitti, että reumahoitajat Suomessa tunnistivat terveydenhuollon ja apteekkien roolit tärkeäksi biologisten lääkkeiden apteekkivaihdossa. Jatkotutkimuksessa tutkin laajemmin, millaisia tarpeita terveydenhuollon eri asiantuntijat tunnistavat tulevaisuuden apteekkipalveluille”, Roosa Oikarinen kertoo.
“Tutkimus antaa tietoa, joka voi edistää apteekkien ja terveydenhuollon yhteistyötä sekä rationaalista lääkehoitoa. Aiheesta tarvitaan lisää uutta kotimaista tutkimustietoa”, tutkimuspäällikkö Kari Linden Yliopiston Apteekista sanoo.
Yliopiston Apteekki on myöntänyt tutkimusapurahoja vuodesta 1956 alkaen. Apurahahakemukset käsittelee farmasian, lääketieteen ja terveydenhuollon asiantuntijoista koostuva riippumaton toimikunta. Lääkehuoltoon liittyvä tutkimus on yksi Yliopiston Apteekin yhteiskunnallisista erityistehtävistä, ja apteekkipalveluiden kehittäminen on yksi sen tutkimuslinjoista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roosa OikarinenproviisoriPuh:050 598 3423roosa.oikarinen@uef.fi
Kari Lindentutkimuspäällikkö, FaT, KTM, dosentti, Yliopiston ApteekkiPuh:09 5420 4513kari.linden@ya.fi
Yliopiston Apteekin mediapuhelinArkisin klo 9-16Puh:09 5420 4750
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Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.
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