Kokoomuksen Sammallahti: Suomalaisilla pitää olla oikeus ansaita lisätuloja omalla asunnollaan

"Suomessa on ollut epäselvää, milloin omaa asuntoaan saa vuokrata esimerkiksi matkailijoille. Säännöt ovat vaihdelleet kunnittain, eikä asunnonomistaja ole aina voinut tietää, mikä on sallittua ja mikä ei. Haluamme tehdä tästä yksinkertaisempaa. Jokaisen pitää voida tietää etukäteen, millä ehdoilla omaa asuntoaan saa vuokrata", Sammallahti aloittaa.

Jatkossa sääntelyn piiriin kuuluvaa asuntoa voisi lyhytvuokrata 90 päivänä vuodessa ilman käyttötarkoituksen muutoslupaa. Kunta voisi erityisistä paikallisista syistä nostaa rajan enintään 180 päivään. Rajan ylitys ei kuitenkaan automaattisesti kieltäisi vuokraamista, vaan luvan tarve arvioitaisiin tapauskohtaisesti. Asuinkäytössä olevat asunnot, vapaa-ajan asunnot ja ranta-asemakaava-alueet jäisivät sääntelyn ulkopuolelle. Vuokrauspäivistä olisi pidettävä kirjaa rakennusvalvontaa varten.

”Meille kokoomuksessa on tärkeää löytää ratkaisu, joka turvaa asunnonomistajan omaisuudensuojan ja jättää harkintavaltaa kunnille. Lyhytvuokraukseen liittyvät ongelmat ovat paikallisia, ja niihin pitää pystyä puuttumaan paikallisesti. Siellä, missä ongelmia ei ole, ei tarvita tarpeettomia rajoituksia”, Sammallahti jatkaa.

Sammallahti muistuttaa, että lyhytvuokraus lisää kaupunkien majoituskapasiteettia erityisesti tapahtumien ja matkailusesonkien aikana ja tuo lisätuloja asuntojen omistajille.

”Lyhytvuokraus on lähtökohtaisesti hyödyllistä toimintaa, jota ei pidä tukahduttaa kohtuuttomalla sääntelyllä. Samalla naapureiden asumisrauhaa on kunnioitettava ja häiriöihin puututtava. Taloyhtiöiden keinoja puuttua näihin tilanteisiin vahvistimme jo aiemmin asunto-osakeyhtiölain uudistuksella. Nyt jatkamme työtä selkeiden sääntöjen ja toimivan valvonnan puolesta”, Sammallahti jatkaa.

Sammallahden mukaan seuraava askel on lyhytvuokrauksen rekisteröintivelvoite. Se tarkoittaisi, että majoittajat ilmoittaisivat lyhytvuokraukseen tarjoamansa asunnot viranomaisrekisteriin, josta saataisiin helposti tiedot. Kunnat saisivat näin tietoa alueellaan harjoitettavasta lyhytvuokrauksesta valvonnan tueksi.

”Rekisteröintivelvoitteen käyttöönotto tasapuolistaisi lyhytvuokraajien ja hotellien sääntelyä. Asunnon ilmoittamisen rekisteriin pitää olla helppoa ja valvonnassa tarvittavien tietojen siirtyä kunnille automaattisesti ilman turhaa byrokratiaa”, Sammallahti päättää.