Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Velkajarruvetäjä tapasi IMF:n – "Suomi hoitaa asiansa"

5.11.2026 14:38:26 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen tapasi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n Suomen maalausuntoa valmistelevan delegaation.

Ville Valkonen.
Ville Valkonen.

IMF:n neuvottelukunta ja Valkonen keskustelivat erityisesti Suomen talouden näkymistä ja uudesta finanssipolitiikan mekanismista ja talouden tilanteesta.

–Valtion velkaantuminen on liian nopeaa, mutta korostin IMF:lle, että Suomi hoitaa asiansa. Tilanteen vakavuudesta on laaja yhteisymmärrys. Velkajarrusopimuksen tehokas toimeenpano on elintärkeää. Urakka on suuri mutta tehtävissä, Valkonen korostaa.

Kansainvälinen valuuttarahaston tehtävänä on edistää jäsenmaidensa talouskehitystä ja rahoitusmarkkinoiden vakautta. IMF seuraa jäsenmaidensa talouskehitystä tekemällä konsultaatioita jäsenmaissa yleensä vuosittain. Kahdenvälisen seurannan lisäksi IMF:n toiminnassa keskeisellä sijalla on maailmantalouden kehityksen seuranta. IMF:llä on 190 jäsenmaata.

Maalausuntoa laatiessaan IMF:n edustajat käyvät noin kahden viikon ajan tiiviitä keskusteluja Suomen taloudesta ja rahoitusmarkkinoista eri tahojen kanssa. IMF:n pyrkii tunnistamaan maissa sellaisia heikkouksia, jotka voivat aiheuttaa rahoitusmarkkinoiden tai reaalitalouden epävakautta ja antaa suosituksia näihin liittyen.

Vierailunsa lopuksi IMF pitää tiedotustilaisuuden ja esittelee loppulausuntonsa (Concluding Statement) Suomen tilanteesta perjantaina 13.11. kello 14. Tällä konsultaatiokierroksella valuuttarahasto tutkii erityisesti Suomen julkista taloutta ja valmistelee erillistä raporttia julkisten menojen sopeutusvaihtoehdoista.

Avainsanat

EduskuntaKokoomus

Yhteyshenkilöt

Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Puh:044 567 2201

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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