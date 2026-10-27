Tutkimus: UNESCO-statuksesta tuli poliittinen voimavara Kaustisella

Tutkijat Outi Valo ja Heidi Henriikka Mäkelä tarkastelivat tutkimuksessaan Kaustisen kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjoja vuosilta 2016–2023 sekä paikallislehti Perhonjokilaakson uutisointia samoista päätöksistä ja keskusteluista.

Tutkimuksen mukaan ennen UNESCO-prosessia kulttuurisektorin rahoituksen leikkaamisesta kunnan molemmat pääpuolueet, Keskustapuolue ja Perussuomalaiset, esittivät leikkauksia kulttuurisektorille. UNESCO-prosessin aikana ja erityisesti luettelointipäätöksen jälkeen kulttuuriperintö alettiin nähdä aiempaa vahvemmin kunnan elinvoiman, imagon, matkailun ja tulevaisuuden voimavarana.

Perussuomalaiset ehdottivat jopa, että jokainen Kaustisella syntyvä lapsi saisi kunnan lahjoittaman viulun.

Tutkijat havaitsivat myös muutoksia poliittisessa kielessä. Vuonna 2018 Kaustisen kuntastrategiaan kirjattiin ensimmäistä kertaa käsite ”elävä perintö”, jonka käyttö yleistyi myöhemmin kunnan strategioissa, talousarvioissa ja kehittämissuunnitelmissa.

“Sen sijaan termiä ‘aineeton kulttuuriperintö’ käytettiin hyvin vähän. Tulkitsemme, että ‘elävä perintö’ oli poliitikoille helpompi, myönteisempi ja tulevaisuuteen suuntautuva käsite”, Valo sanoo.

Vaikka kulttuuriperinnön merkitys kasvoi, sen rahoituksesta ei syntynyt yksimielisyyttä. Tutkimuksen mukaan kulttuuriperinnöstä tuli Kaustisella myös paikallisen vallankäytön ja poliittisen kilpailun väline.

“UNESCO-tunnustus toi kaustislaiselle viulunsoitolle sellaista symbolista arvoa, jota kaikki puolueet halusivat tavalla tai toisella hyödyntää. Myös puolueet, jotka aiemmin vastustivat kulttuurirahoitusta, voivat omaksua perintöpuheen, kun UNESCO-brändin arvo tunnistetaan”, Valo toteaa.

Tutustu tutkimusartikkeliin Outi Valo & Heidi Henriikka Mäkelä: ”A Fiddle for Everyone? Municipal Level Decision Making and the UNESCO Process in Kaustinen, Finland”

Lue pidempi uutisartikkeli tutkimuksesta Taideyliopiston sivulta.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:



Outi Valo, vieraileva tutkija,

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Outi Valon esittely hänen profiilisivullaan.