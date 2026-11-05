Sosionomit johtavat päiväkoteja jo nyt – hallituksen esitys turvaisi urapolun myös jatkossa
5.11.2026 15:07:27 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kiittää hallitusta siitä, että se on antanut eduskunnalle esityksen päiväkodin johtajan kelpoisuuden muuttamisesta. Esitys avaisi sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneille varhaiskasvatuksen ammattilaisille väylän päiväkodin johtajaksi ja auttaisi pitämään kokeneita johtajia tehtävissään vuoden 2030 jälkeen.
Vuoden 2018 varhaiskasvatuslaissa säädettiin, että vuodesta 2030 alkaen päiväkodin johtajalta edellytetään pääsääntöisesti kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Vaatimus kaventaisi sosionomien mahdollisuuksia edetä johtotehtäviin, vaikka heitä toimii jo nyt paljon kelpoisina päiväkodin johtajina. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän selvityksessä sosionomin AMK- tai YAMK-tutkinto oli Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kaupungista riippuen 23–37 prosentilla kelpoisista päiväkodin johtajista.
– Varhaiskasvatuksen pitovoima vahvistuu, kun ammattilaiset näkevät, että he voivat edetä uralla omalla alallaan. Moni sosionomitaustainen ammattilainen johtaa päiväkotia jo nyt. On tärkeää, että tämä urapolku avataan myös tuleville sukupolville, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Kuntaliiton aiemman arvion mukaan noin 300 sosionomitaustaista päiväkodin johtajaa olisi vaarassa menettää kelpoisuutensa vuonna 2030, jos sääntelyä ei muuteta. Talentia pitää tärkeänä, että hallituksen esitys laajentaa myös siirtymäsuojaa. Näin nykyisin kelpoisina toimivien johtajien kokemusta voidaan pitää varhaiskasvatuksen käytössä.
Johtajaväylän on oltava käytännössä saavutettava
Talentian mukaan kelpoisuusvaatimuksissa tulee tunnistaa sosionomien koulutuksessa ja työssä kertynyt pedagoginen osaaminen ja johtamistaito. Varhaiskasvatuksen sosionomin koulutukseen sisältyy jo vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvat opinnot.
Talentia katsoo, että johtajakelpoisuutta ei tule sitoa erillisiin 60 opintopisteen kasvatustieteen lisäopintoihin. Jos lisäopintovaatimus säilyy, opinnoista tulee voida sisällyttää 30 opintopistettä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja lisäopintojen tulee olla opiskelijalle maksuttomia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
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