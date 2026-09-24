KOFF Jouluoluen matka pellolta pöytään alkaa Nordanskogin tilalta Inkoosta

Nordanskogin tilaa pitävät Christian Nyholm ja poikansa Gustav Nyholm. Tila on ollut suvulla vuodesta 1932 ja kasvanut Nyholmien hallussa kymmenistä satoihin hehtaareihin.

Tilalla viljellään mallasohran lisäksi muun muassa syys- ja kevätvehnää, kevätrapsia ja palkokasveja. KOFF Jouluolueen kasvatettu mallasohra on lajikkeeltaan Vanille. Tämän vuoden jouluoluen mallasohran kannalta sää oli viime vuonna erinomainen – Christian Nyholmin mukaan paras sitten hänen aloitettuaan viljelijänä vuonna 1989.

KOFF Jouluoluen viljelijä on valittu mallastaja Viking Maltin sopimusviljelijöistä. Mallasohran matkan voi näin jäljittää pellosta pöytään. Viking Maltin suorittaman arvioinnin lisäksi Baltic Sea Action Group (BSAG) auditoi tilan toiminnan uudistavien viljelykäytänteiden näkökulmasta. Auditoinnissa ja arviossa tarkastellaan muun muassa tilan viljelyä, maan kasvukuntoa, monipuolista viljelykiertoa, maan kasvipeitteisyyttä, luonnon monimuotoisuutta ja lannoitusta. Tärkeää on, että kaikki resurssit, jotka peltoon laitetaan, saadaan sieltä myös takaisin.

Käytännössä uudistavan viljelyn menetelmillä tarkoitetaan sitä, että hyvän sadon lisäksi tavoitellaan maaperän kasvukunnon parantamista, luonnon monimuotoisuuden ja maan hiilivaraston kasvua sekä toimivaa vesitaloutta. Kaikkiin näihin tavoitteisiin tähdätään tilannetajuisesti, toisin sanoen kunkin tilan tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden, tuotantotavasta ja -suunnasta riippumatta.

”Me teemme kaiken maaperä edellä välttäen kaikkea turhaa muokkaamista. Kerääjäkasvit keräävät pelloilla hiiltä, ja ohrasatojen välillä viljellään apilaa kiertoviljelynä. Ääriolosuhteet Suomen ilmastossa ovat lisääntyneet. Välillä voi sataa viikkoja, välillä on viikkojen kuiva jakso. Silloin kun maan rakenne on kunnossa, niin se kestää myös paljon paremmin nämä sään ääriolosuhteet kuten pitkiä kuivia jaksoja, helteet ja kovat rankkasateet”, kertoo viljelijä Gustav Nyholm.

”Meillä uudistavan viljelyn menetelmiä on käytetty jo vuodesta 1995, eli tapa viljellä uudistavasti on meille hyvin tuttu. Tilamme on ollut mukana myös jo viidessä WWF:n luonnon monimuotoisuutta edistävässä projektissa, joissa on muun muassa rakennettu kosteikkoja ja luotu laskeutusaltaita Ingarskilanjoen alueella”, viljelijä Christian Nyholm sanoo.

” Nyholmin tilalla isä ja poika viljelevät sukutilaa yhdessä. He ovat hyödyntäneet uudistavan viljelyn menetelmiä jo pitkään, mutta alan kehitystä seurataan silti tiiviisti ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Myös pellon kasvukunnosta halutaan Nyholmeilla pitää hyvää huolta. Kun pellot ovat hyvässä kunnossa, niistä saadaan satoa nyt ja tulevaisuudessa. Samalla pidetään huolta siitä, että ravinteet pysyvät pellossa kasvien käytössä”, kertoo Baltic Sea Action Groupin yritysyhteistyön asiantuntija Sofia Seivo.

Sinebrychoffin tavoitteena on lisätä mallasohrahankintoja siten, että maatiloilla käytetään yhä enemmän uudistavan viljelyn menetelmiä. Vuoteen 2032 mennessä tavoitteena on, että 50 % mallasohrahankinnoista perustuu uudistavan maatalouden käytäntöihin. Vuonna 2026 mallasohraviljelyn uudistavat menetelmät kasvattavat osuutta edelliseen vuoteen verrattuna.

”Uudistavalla viljelyllä on merkittävä rooli strategiassamme ja vastuullisuustyössämme. Sinebrychoff on edelläkävijä, joka muuttuvassa toimintaympäristössä haluaa esitellä ruoantuotannon arvoketjussa uudistavia toimintatapoja, jotka mahdollistavat viljelijälle myös paremman taloudellisen kannattavuuden. Nordanskogin tilan mallasohran uudistavat viljelymenetelmät ja vesien hallintaan rakennetut kosteikot innostavat edelleen kehittämään omaa vastuullisuustyötämme Sinebrychoffilla”, kertoo Sinebrychoffin ympäristökoordinaattori Hanna Palomäki.

KOFF Jouluolut tuotiin ensimmäisen kerran markkinoille vuonna 1987. Se on kullanruskea, pehmeä ja täyteläinen wieniläistyylinen lager. Tummaksi paahdettu ohramallas ja Saaz-humala tuovat olueen joulun aromeja. KOFF Jouluolut on saatavilla lasipullossa ja tölkissä 4,5 % vahvuisena, matkustajaliikenteessä laivoilla myynnissä on myös 6,0 % versio.