Ministeri Ranne: Tuulivoimaa on pistetty kuriin Perussuomalaisten vaatimusten mukaisesti
5.11.2026 15:26:10 EET | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus esittää rakentamislakiin velvoitetta purkaa käytöstä poistetut maatuulivoimalat ja maisemoida niiden sijaintipaikat.
Uusiin hankkeisiin tulisi myös lakisääteinen purkuvakuus. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen mukaan Perussuomalaisten pitkään vaatimat tiukemmat pelisäännöt etenevät nyt lakiin.
– Tuulivoimayhtiöiden vastuu ei pääty siihen, kun mylly lakkaa tuottamasta rahaa. Voimala on purettava ja jäljet siivottava. Vihreä leima ei vapauta vastuusta eikä oikeuta jättämään laskua maanomistajien tai veronmaksajien maksettavaksi, Ranne sanoo.
Perussuomalaiset ovat pitkään vaatineet tuulivoiman sääntelyn kiristämistä, maiseman ja luonnon parempaa suojelemista sekä ennallistamis- ja jätteiden poistovelvoitteen vahvistamista.
– Suomen luonto ei ole käytöstä poistettujen tuulimyllyjen kaatopaikka, eikä myllyjä saa rakentaa holtittomasti miten sattuu. Olemme vääntäneet tuulivoimalle tiukempia sääntöjä ja saimme hallitusohjelmaan erinomaisia kirjauksia, joita ei nyt toteutettaisi ilman Perussuomalaisia. Nyt otetaan jälleen todella tarpeellinen askel myllyrakentamisen kuriin saamiseksi. Myös purkamisen kustannukset kuuluvat tuulivoimayhtiöille, Ranne painottaa.
Esityksen mukaan omistajan olisi purettava voimalan maanpäälliset osat ja maisemoitava alue sen käyttötarkoituksen mukaiseksi. Purkamisvelvoite koskisi myös nykyisiä voimaloita. Purkuvakuudella turvattaisiin purkamisen, maisemoinnin ja jätteiden käsittelyn kustannuksia, jos omistaja laiminlyö velvollisuutensa. Maanomistajalla on jatkossakin oikeus sopia lakia laajempia purku- ja maisemointitöitä tuulivoimayhtiöiden kanssa, niin halutessaan.
– Pelkät lupaukset vuosikymmenten päässä tapahtuvasta siivoamisesta eivät riitä. Purkurahojen on oltava turvattuina vakuudella. Maanomistajalle ei saa jäädä käteen hylättyä myllyä ja pinoa maksamattomia laskuja, Ranne toteaa.
Purkamisvelvoitteen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2027. Purkuvakuus koskisi hankkeita, joiden rakentamislupahakemus tulee vireille 1.1.2029 alkaen.
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Yhteyshenkilöt
Markus LiesegangErityisavustajaLiikenne- ja viestintäministeriöPuh:0295342042markus.liesegang@gov.fi
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