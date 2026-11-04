Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Ministeri Ranne: Tuulivoimaa on pistetty kuriin Perussuomalaisten vaatimusten mukaisesti

5.11.2026 15:26:10 EET | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Hallitus esittää rakentamislakiin velvoitetta purkaa käytöstä poistetut maatuulivoimalat ja maisemoida niiden sijaintipaikat.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps).
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps).

Uusiin hankkeisiin tulisi myös lakisääteinen purkuvakuus. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen mukaan Perussuomalaisten pitkään vaatimat tiukemmat pelisäännöt etenevät nyt lakiin.

– Tuulivoimayhtiöiden vastuu ei pääty siihen, kun mylly lakkaa tuottamasta rahaa. Voimala on purettava ja jäljet siivottava. Vihreä leima ei vapauta vastuusta eikä oikeuta jättämään laskua maanomistajien tai veronmaksajien maksettavaksi, Ranne sanoo.

Perussuomalaiset ovat pitkään vaatineet tuulivoiman sääntelyn kiristämistä, maiseman ja luonnon parempaa suojelemista sekä ennallistamis- ja jätteiden poistovelvoitteen vahvistamista.

– Suomen luonto ei ole käytöstä poistettujen tuulimyllyjen kaatopaikka, eikä myllyjä saa rakentaa holtittomasti miten sattuu.  Olemme vääntäneet tuulivoimalle tiukempia sääntöjä ja saimme hallitusohjelmaan erinomaisia kirjauksia, joita ei nyt toteutettaisi ilman Perussuomalaisia. Nyt otetaan jälleen todella tarpeellinen askel myllyrakentamisen kuriin saamiseksi. Myös purkamisen kustannukset kuuluvat tuulivoimayhtiöille, Ranne painottaa.

Esityksen mukaan omistajan olisi purettava voimalan maanpäälliset osat ja maisemoitava alue sen käyttötarkoituksen mukaiseksi. Purkamisvelvoite koskisi myös nykyisiä voimaloita. Purkuvakuudella turvattaisiin purkamisen, maisemoinnin ja jätteiden käsittelyn kustannuksia, jos omistaja laiminlyö velvollisuutensa. Maanomistajalla on jatkossakin oikeus sopia lakia laajempia purku- ja maisemointitöitä tuulivoimayhtiöiden kanssa, niin halutessaan.

– Pelkät lupaukset vuosikymmenten päässä tapahtuvasta siivoamisesta eivät riitä. Purkurahojen on oltava turvattuina vakuudella. Maanomistajalle ei saa jäädä käteen hylättyä myllyä ja pinoa maksamattomia laskuja, Ranne toteaa.

Purkamisvelvoitteen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2027. Purkuvakuus koskisi hankkeita, joiden rakentamislupahakemus tulee vireille 1.1.2029 alkaen.

Avainsanat

tuulivoimarakentamislaki

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Nieminen: Päiväkodin henkilöstön kielitaidon on oltava riittävällä tasolla – lasten kielen kehitys on turvattava4.11.2026 08:31:21 EET | Tiedote

Perussuomalaisten kansanedustaja Mira Nieminen on jättänyt 4. marraskuuta eduskunnalle toimenpidealoitteen varhaiskasvatuksen henkilöstön kielitaidon varmistamiseksi. Nieminen haluaa selvittää valtakunnallisen kielitaitovaatimuksen käyttöönottoa, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus oppia riittävän hyvää suomea tai ruotsia jo päiväkodissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye