Hyvinvointialueiden maine laski jälleen – työpaikkamaine heikkeni eniten
9.11.2026 00:01:00 EET | Reputation and Trust Analytics Oy | Tiedote
Hyvinvointialueiden Luottamus&Maine 2026 -tutkimus kertoo, että hyvinvointialueiden keskimääräinen maine on kääntynyt laskuun viime vuoden nousun jälkeen.
Tiedotteen tiedot ovat julkaisuvapaita 9.11.2026.
Hyvinvointialueiden maineiden keskiarvo on laskenut viimevuotisesta 2,84:stä nyt 2,77:ään. Laskua on kaikilla maineen osa-alueilla, eniten työpaikka-osa-alueessa, jonka arvosana on pudonnut jopa 0,13 yksikköä, 2,95:stä 2,82:een.
Heikoin osa-alue on viime vuoden tapaan talous, jonka mainearvosana 2,42 sijoittuu erittäin heikon maineen alueelle. Kohtalaisen maineen alueelle puolestaan yltää ainoastaan tuotteet ja palvelut -osa-alue, jonka mainearvosana on 3,03.
Suomen hyvinvointialueiden keskimääräinen maine
Luottamus&Maine-tutkimusmallin viisiportaisella asteikolla (1–5) maine on kohtalaisella tasolla, jos se saa vähintään arvosanan 3,00. Heikosta maineesta kertoo arvosana 2,50–2,99 ja erittäin heikosta maineesta arvosana, joka on 2,49 tai pienempi.
”Viime vuonna näytti jo, että hyvinvointialueiden yleinen mainetaso olisi lähtenyt nousuun, mutta nyt se valitettavasti kääntyi taas laskuun. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut yhteiskunnallinen keskustelu, jota hyvinvointialueista ja sote-alasta käydään muun muassa medioissa. Taustalla vaikuttaa lisäksi suurempi kokonaiskuva: yleinen taloudellinen tilanne ja niukkuuskeskustelu”, arvioi Reputation and Trust Analyticsin vanhempi neuvonantaja Nina Laakso.
”Hyvinvointialueet pyrkivät hoitamaan perustehtäväänsä olemassa olevilla resursseilla ja rajauksilla, ja tiukassa taloudellisessa tilanteessa ne joutuvat tekemään aikaisempaa enemmän koviakin päätöksiä, kuten lomauksia ja irtisanomisia. Lisäksi taustalla on suuri hallinnollinen uudistus, johon on täytynyt sopeutua arjen työssä poikkeuksellisen nopeasti. Tämä kaikki vaikuttaa varmasti ihmisten asenteisiin ja on synnyttänyt negatiivisen kierteen keskusteluun sote-alasta”, Laakso jatkaa.
Näin tutkimme
Hyvinvointialueiden Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hyvinvointialueiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 3.8.–2.9.2026.
Organisaatioita arvioitiin Reputation and Trust Analyticsin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).
Tutkimukseen osallistui yhteensä 4 663 vastaajaa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–74-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa).
Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 1,44 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nina LaaksoVanhempi neuvonantajaReputation and Trust Analytics Oy (aiemmin T-Media )Puh:+358 400 808 940nina.laakso@reptrust.com
Tietoja julkaisijasta
Reputation and Trust Analytics (aiemmin T-Media) on Suomen johtava maineen tutkimiseen ja strategiseen neuvonantoon keskittynyt yritys. Käytämme liikkeenjohtamisen teoriaan ja tilastotieteeseen perustuvia työkaluja, jotka todentavat maineen liiketoimintavaikutukset. Olemme tehneet yli 2 000 Luottamus&Maine-tutkimusta yli 40 maassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Reputation and Trust Analytics Oy
Kone kohosi Suomen hyvämaineisimmaksi – Teslan maine kääntyi nousuun kaikissa Pohjoismaissa20.10.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Kone nousi Reputation and Trust Analyticsin toteuttamassa Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksessa Suomen hyvämaineisimmaksi yritykseksi, ja se oli myös yksi vuoden suurimmista nousijoista maassamme. Listan häntäpäästä löytyvän Teslan maine on puolestaan kääntynyt nousuun kaikissa Pohjoismaissa. Tämän tiedotteen tiedot ovat julkaisuvapaita 20.10.2026.
Kone nousi Suomen hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi – Nokian toimitusjohtajan Justin Hotardin arvostus nousussa21.8.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Kone nousi Suomen hyvämaineisimmaksi yhtiöksi Reputation and Trust Analyticsin Pörssiyhtiöiden Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksessa. Suurimman mainenousun teki Neste. Yksityissijoittajat arvioivat jälleen parhaaksi toimitusjohtajaksi Marimekon Tiina Alahuhta-Kaskon, mutta Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard teki nousun suoraan listan toiselle sijalle. Tiedotteen tiedot ovat julkaisuvapaita 21.8.2026.
Salla Ketola aloittaa Reputation and Trust Analyticsin toimitusjohtajana13.8.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Reputation and Trust Analyticsin hallitus on nimittänyt Salla Ketolan yhtiön toimitusjohtajaksi 21.8.2026 alkaen. Yhtiön perustaja, väistyvä toimitusjohtaja, Harri Leinikka jatkaa yhtiössä johtavana neuvonantajana.
Poliittisten puolueiden Luottamus&Maine 2026 -tulokset kertovat yhteiskunnallisen keskustelun kriisistä24.6.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Reputation and Trust Analytics mittasi keväällä 2026 ensi kertaa poliittisten puolueiden maineet Suomessa ja Ruotsissa. Poliittisten puolueiden Luottamus&Maine 2026 -tutkimus viestii yhteiskunnallisen keskustelun kriisiytymisestä. Tiedot ovat julkaisuvapaita 24.6.2026.
Uutismedioiden Luottamus&Maine 2026: STT on Suomen luotetuin media23.6.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Uutismedioiden Luottamus&Maine 2026 -tutkimus osoittaa, että kansalaisten luottamus tietotoimistoja kohtaan on vankkaa sekä Suomessa että Ruotsissa. Suomen luotetuin uutismedia on STT, Ruotsin TT Nyhetsbyrån. TIEDOT OVAT JULKAISUVAPAITA 23.6.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme