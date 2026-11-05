SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus lätkii kärpästä pesäpallomailalla
5.11.2026 15:25:07 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Keskiviikkona eduskunnassa aloitettiin hallituksen esityksen käsittely, jossa pienimuotoisesta kalan myymisestä ilman rekisteröitymistä kaupalliseksi kalastajaksi tehdään yksityishenkilöille laitonta. Esitystä perustellaan harmaan talouden torjumisella. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Piritta Rantanen ihmettelee Orpon-Purran hallituksen prioriteetteja.
— Ovatko yksityishenkilöiden kalakaupat todella kiireellisempi ongelma, kuin vaikka marja-alalla, siisteyspalveluissa ja ravintoloissa rehottava suoranainen ihmiskauppa, Rantanen kysyy.
Rantanen korostaa, että lainsäädäntöhanke on lähtenyt kalastus- ja ympäristönsuojelujärjestöjen omasta aloitteesta puuttua sosiaalisessa mediassa yleistyneeseen rekisteröitymättömien, mutta tosiasiallisesti kaupallista kalastusta harjoittavien toimijoiden kalanmyyntiin.
— Lainvalmistelussa pitäisi kuitenkin harjoittaa jotain suhteellisuutta, eikä lyödä kärpästä pesäpallomailalla. Aidosti pienimuotoinen ja satunnainen muutamien kalojen myyminen naapureille pitäisi mahdollistaa ilman ylimääräistä byrokratiaa. Orpon-Purran hallituksen piti keventää kansalaisten hallinnollista taakkaa eikä lisätä sitä.
Rantanen pohtii myös, voiko rekisteröitymispakko pikemminkin lisätä ylikalastuksen riskiä kuin vähentää sitä.
— Jos on maksanut rekisteröitymisestä kaupalliseksi kalastajaksi, osa satunnaista myyntiä harjoittaneista vapaa-ajan kalastajista saattaa pyrkiä saamaan suurempia saaliita, jotta kalaa olisi varmasti myyntiin asti. Tämä ei varmasti ainakaan ollut aloitteen tekijöiden tarkoitus, Rantanen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
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