Aluevaltuusto hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2.11.

Syyslomalla lapsi voi olla pidempään yksin kotona – käy turvallisuusasiat läpi etukäteen 8.10.2026 16:27:25 EEST | Tiedote

Syyslomalla moni koululainen viettää tavallista pidempiä aikoja kotona ilman aikuista. Välipalaa tehdään itse, ja myös pienistä tapaturmista voi joutua selviytymään omin neuvoin. Ennen lomaa on hyvä käydä lapsen tai nuoren kanssa läpi, miten kotona toimitaan, jos jotain sattuu. Tietääkö lapsesi, missä sammutuspeite ja ensiaputarvikkeet ovat? Entä mitä pitää tehdä, jos palovaroitin alkaa soida? Ja milloin täytyy soittaa hätänumeroon?