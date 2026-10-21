Aluevaltuusto hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2.11.
6.11.2026 12:10:40 EET | Pirkanmaan pelastuslaitos | Tiedote
Pirkanmaan aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen mukaisesti pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2027–2030 kokouksessaan 2. marraskuuta. Päätös määrittelee pelastustoimen palvelut tuleviksi vuosiksi ja astuu voimaan 1.1.2027.
Palvelutasopäätös on pelastustoimen keskeinen asiakirja, joka määrittelee tavoiteltavan palvelutason. Sen valmistelussa otetaan huomioon kansalliset, alueelliset ja paikalliset tarpeet sekä onnettomuusriskit ja muut tunnistetut uhat. Päätöksen tavoitteena on turvata palveluiden toteuttaminen mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kaikissa olosuhteissa.
Palvelutasopäätös koostuu päättyvän palvelutasokauden 2024–2026 arvioinnista, riskianalyysista, palvelutasoa koskevista päätöksistä sekä kehittämissuunnitelmasta. Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen linjataan vuosittain osana hyvinvointialueen talousarvioprosessia.
Keskeisiä kehittämistarpeita on muun muassa ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiudessa Tampereen kaupunkiseudulla. Pelastusjohtaja Teemu-Taavetti Toivonen Pirkanmaan hyvinvointialueelta kertoo, että hyväksytty palvelutasopäätös antaa selkeät suuntamerkit palvelujen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Muuttuviin palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan esimerkiksi palveluverkkoa kehittämällä. Pirkanmaan väkiluvun kasvaessa toimintavalmiutta pyritään parantamaan siellä, missä riskit, väestö ja rakentaminen ovat kasvussa. Onnettomuuksia pyritään myös ehkäisemään panostamalla onnettomuuskehityksen seurantaan, riskiperusteiseen valvontaan sekä kohdennettuun turvallisuusviestintään.
Palvelutasopäätös on luettavissa Pirkanmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla.
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Yhteyshenkilöt
Teemu-Taavetti ToivonenPelastusjohtajaPirkanmaan hyvinvointialue/Pelastus- ja ensihoitopalvelutPuh:0400 281 288teemu-taavetti.toivonen@pirha.fi
Tietoa julkaisijasta
Vastaamme pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla. Osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta työllistämme pelastuspalveluiden palvelulinjalla yli 700 vakituista henkilöä. Lisäksi pelastustoimen hälytystehtäville osallistuu sopimuspalokuntalaisia ja sivutoimista henkilöstöämme, joita on yhteensä noin 950 henkilöä.
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