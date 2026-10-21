Pirkanmaan pelastuslaitos

Aluevaltuusto hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2.11.

6.11.2026 12:10:40 EET | Pirkanmaan pelastuslaitos | Tiedote

Jaa

Pirkanmaan aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen mukaisesti pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2027–2030 kokouksessaan 2. marraskuuta. Päätös määrittelee pelastustoimen palvelut tuleviksi vuosiksi ja astuu voimaan 1.1.2027.

Kaksi pelastajaa paloautossa.
Muuttuviin palvelutarpeisiin pyritään vastaamalla esimerkiksi palveluverkkoa kehittämällä. Pirkanmaan pelastuslaitos.

Palvelutasopäätös on pelastustoimen keskeinen asiakirja, joka määrittelee tavoiteltavan palvelutason. Sen valmistelussa otetaan huomioon kansalliset, alueelliset ja paikalliset tarpeet sekä onnettomuusriskit ja muut tunnistetut uhat. Päätöksen tavoitteena on turvata palveluiden toteuttaminen mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kaikissa olosuhteissa.

Palvelutasopäätös koostuu päättyvän palvelutasokauden 2024–2026 arvioinnista, riskianalyysista, palvelutasoa koskevista päätöksistä sekä kehittämissuunnitelmasta. Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen linjataan vuosittain osana hyvinvointialueen talousarvioprosessia.

Keskeisiä kehittämistarpeita on muun muassa ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiudessa Tampereen kaupunkiseudulla. Pelastusjohtaja Teemu-Taavetti Toivonen Pirkanmaan hyvinvointialueelta kertoo, että hyväksytty palvelutasopäätös antaa selkeät suuntamerkit palvelujen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Muuttuviin palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan esimerkiksi palveluverkkoa kehittämällä. Pirkanmaan väkiluvun kasvaessa toimintavalmiutta pyritään parantamaan siellä, missä riskit, väestö ja rakentaminen ovat kasvussa. Onnettomuuksia pyritään myös ehkäisemään panostamalla onnettomuuskehityksen seurantaan, riskiperusteiseen valvontaan sekä kohdennettuun turvallisuusviestintään. 

Palvelutasopäätös on luettavissa Pirkanmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Avainsanat

pirkanmaan pelastuslaitospirkanmaan hyvinvointialuepelastustoimipelastuslaitospirkanmaapelastuspalvelut

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Vastaamme pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla. Osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta työllistämme pelastuspalveluiden palvelulinjalla yli 700 vakituista henkilöä. Lisäksi pelastustoimen hälytystehtäville osallistuu sopimuspalokuntalaisia ja sivutoimista henkilöstöämme, joita on yhteensä noin 950 henkilöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan pelastuslaitos

Syyslomalla lapsi voi olla pidempään yksin kotona – käy turvallisuusasiat läpi etukäteen8.10.2026 16:27:25 EEST | Tiedote

Syyslomalla moni koululainen viettää tavallista pidempiä aikoja kotona ilman aikuista. Välipalaa tehdään itse, ja myös pienistä tapaturmista voi joutua selviytymään omin neuvoin. Ennen lomaa on hyvä käydä lapsen tai nuoren kanssa läpi, miten kotona toimitaan, jos jotain sattuu. Tietääkö lapsesi, missä sammutuspeite ja ensiaputarvikkeet ovat? Entä mitä pitää tehdä, jos palovaroitin alkaa soida? Ja milloin täytyy soittaa hätänumeroon?

Pirkanmaan pelastuslaitos: Viranomaistietojen vertailusta uusia mahdollisuuksia paloriskiasuntojen tunnistamiseen3.7.2026 15:06:47 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastuspalveluissa vastikään päättynyt kaksivuotinen hanke antaa uusia keinoja paloriskiasuntojen tunnistamiseen. Eri viranomaisten tietoja vertaamalla voidaan löytää niitä asuinrakennuksia, joissa tulipalon riski on kohonnut. Riskien varhainen tunnistaminen lisää asumisen turvallisuutta ja auttaa pelastusviranomaista turvallisuustyössä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye