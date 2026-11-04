S-Pankin Iikka Kuosa Oma Säästöpankin toimitusjohtajaksi – Mike Peltola ottaa myös pankkiliiketoiminnan vastuulleen

S-Pankin pankkiliiketoiminnan johtaja Iikka Kuosa (KTM, s. 1976) on nimitetty Oma Säästöpankin toimitusjohtajaksi 5.11.2026 alkaen. Uudessa tehtävässään Kuosa raportoi S-Pankki-konsernin toimitusjohtajalle ja osallistuu tässä roolissa konsernin johtoryhmätyöskentelyyn. S-Pankin varallisuudenhoidon johtaja ja johtoryhmän jäsen Mike Peltola (KTM, s. 1974) ottaa integraation ajaksi vastuulleen myös S-Pankin pankkiliiketoiminnan johtamisen 5.11.2026 alkaen.

”Oma Säästöpankin liittyminen osaksi S-Pankkia avaa kasvutarinamme seuraavan luvun. Nyt tehtävä johtamisvastuiden järjestely tukee strategiamme toteuttamista ja integraation etenemistä”, sanoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen.

Oma Säästöpankin toimitusjohtajana Kuosa vastaa pankin operatiivisesta johtamisesta ja siitä, että pankki saavuttaa tavoitteensa ja sillä on kyky toimia menestyksekkäästi integraation aikana. Kuosa vastaa integraatiosta myös S-Pankki-konsernin johdossa.

”Oma Säästöpankki tuo konserniimme henkilökohtaisen ja paikallisen palvelun vahvuuksia sekä uusia näkökulmia asiakkaiden tarpeisiin. Yhteisen tulevaisuuden suunnittelussa on tärkeää hyödyntää molempien pankkien osaamista. Samalla pidämme huolta siitä, että asiakkaiden palvelu jatkuu sujuvana muutoksen aikana”, Laine-Tolonen jatkaa.

Mike Peltola jatkaa S-Pankin johtoryhmän jäsenenä ja varallisuudenhoitoliiketoiminnan johtajana. Integraation ajan hän vastaa myös pankkiliiketoiminnan johtamisesta. Hänen johtamansa kokonaisuus kattaa asiakkaiden päivittäiset pankkipalvelut ja rahoittamisen sekä säästämisen ja sijoittamisen palvelut. Pankkiliiketoiminta ja varallisuudenhoito säilyvät erillisinä liiketoimintoina. Yhteisellä johtamisella vahvistetaan niiden välistä yhteistyötä.

Peltola on vastannut S-Pankin varallisuudenhoidosta 1.12.2024 alkaen. Hän siirtyi S-Pankkiin Handelsbankenin liiketoimintakaupan yhteydessä. Handelsbankenissa hän toimi sijoitus- ja henkilöasiakaspalveluiden johtajana.

Integraation tavoitteena on yksi pankki, jolla on yhteinen strategia, tavoitteet sekä yhtenäinen toimintamalli ja asiakaskokemus.

Johtamisjärjestelyjen tavoitteena on varmistaa S-Pankki-konsernin ja Oma Säästöpankin menestyksellinen toiminta sekä integraation onnistuminen. Yrityskaupan tavoitteena on muun muassa S-Pankin kasvu uuteen kokoluokkaan sekä liiketoiminnan laajentaminen pienten ja keskisuurten yritysten ja maatila-asiakkaiden palveluihin.

S-Pankki Oyj sai määräysvallan Oma Säästöpankki Oyj:stä 7.10.2026. Integraation suunnittelu on käynnistynyt, ja integraatiovaiheen arvioidaan kestävän 1–2 vuotta.

S-Pankin johtoryhmä 5.11.2026 alkaen:

Riikka Laine-Tolonen, toimitusjohtaja, S-Pankki Oyj