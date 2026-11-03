FinnMateria 2026 kokosi onnistuneesti epäorgaanisten materiaalien koko arvoketjun yhteen

Pohjoismaiden johtava kaivosteollisuuden ja teollisen kiertotalouden ammattitapahtuma tarjosi ennätyksellisen laajan ja kansainvälisen katsauksen alan tulevaisuuteen. Tapahtumassa esiteltiin uusinta teknologiaa, innovaatioita ja ratkaisuja, jotka tukevat alan kilpailukykyä, vastuullisuutta ja materiaalien tehokasta hyödyntämistä koko arvoketjussa.

Messuilla oli mukana yli 200 näytteilleasettajaa 15 maasta. Kahden päivän aikana alan ammattilaiset pääsivät verkostoitumaan, luomaan uusia liiketoimintayhteyksiä ja keskustelemaan toimialan ajankohtaisista kysymyksistä kasvokkain.

Tapahtuman ohjelma tarjosi yli 100 asiantuntijapuheenvuoroa neljällä ohjelmalavalla. Lisäksi seminaarit ja oheisohjelmat täydensivät kokonaisuutta käsittelemällä muun muassa kaivostoiminnan tulevaisuutta, vastuullisuutta, kiertotaloutta, uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä materiaalien saatavuuteen liittyviä kysymyksiä.

Vuoden 2026 merkittävin uudistus oli tapahtuman sisällöllinen laajentaminen kattamaan epäorgaanisten materiaalien koko elinkaari. Uudistus osoittautui onnistuneeksi, ja siitä saatiin runsaasti positiivista palautetta sekä näytteilleasettajilta että kävijöiltä.

"Tapahtuman laajennettu kokonaisuus vastasi erinomaisesti alan kehitykseen ja tarpeisiin. Positiivinen palaute vahvistaa, että suunta on oikea, ja tätä kokonaisuutta tullaan kehittämään edelleen myös tulevina vuosina", toteaa Jyväskylän Messujen kehityspäällikkö Mikael Wänskä.

Ensimmäistä kertaa toteutettu Latinalaiseen Amerikkaan keskittynyt Special Edition Latin America -ohjelma toi FinnMateriaan 27 hengen kansainvälisen kaivosalan delegaation Chilestä, Perusta, Argentiinasta ja Uruguaysta. Kansainvälinen teema vahvisti tapahtuman roolia suomalaisen kaivosteknologian vientiä ja uusien liikekumppanuuksien syntymistä tukevana kohtaamispaikkana.

FinnMateria -messut järjestetään seuraavan kerran Jyväskylän Paviljongissa 1.-2.11.2028.