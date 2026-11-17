St1 muuttaa tornitalo Nodeen syksyllä 2028 29.10.2026 11:15:00 EET | Tiedote

St1 muuttaa nykyisistä Triplan tiloista uuteen Node-toimistorakennukseen syksyllä 2028. Node sijaitsee Pasilassa, Helsingissä Triplaa vastapäätä, ja rakennuksen omistaa ja rakennuttaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Keväällä 2028 valmistuvasta 32-kerroksisesta rakennuksesta tulee Suomen korkein toimistorakennus. Uudet toimitilat tarjoavat nykyistä enemmän tilaa, ja ne suunnitellaan vastaamaan St1:n tarpeita sekä tukemaan erilaisia työskentelytapoja. St1:n uudet tilat sijoittuvat rakennuksen kerroksiin 25–27. Tilojen suunnittelussa huomioidaan henkilöstön kokemukset ja näkemykset tulevaisuuden työympäristöstä, ja henkilöstö pääsee osallistumaan suunnittelutyöhön. Muuton tarkempi aikataulu täsmentyy lähempänä sen ajankohtaa.