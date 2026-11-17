St1 avaa Vantaan Ojangolle uuden täyden palvelun energia-aseman
24.11.2026 13:00:09 EET | St1 | Tiedote
Vantaan Ojangon asema täydentää St1-verkostoa uutena lippulaivana niin kokonsa kuin kattavien palveluidensakin osalta. Kyseessä on St1:n suurin yksittäinen investointi asemaverkostoon viime vuosina. Pääkaupunkiseudun vilkkaaseen liikenteen solmukohtaan rakennettu täyden palvelun energia-asema yhdistää laajan energiavalikoiman, ympärivuorokautiset ravintolapalvelut ja monipuolisen palvelukokonaisuuden kaikille tienkäyttäjille. Lisäksi asemalta löytyy raskaan kaluston kuljettajille suunnattuja palveluja.
Yli puoli vuotta kestäneet rakennustyöt on saatu päätökseen, ja uusi St1 Vantaa Ojangon energia-asema avautuu asiakkaille huomenna keskiviikkona 25.11.2026 Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksessä, Lahdenväylän tuntumassa. Aseman sijainti pääkaupunkiseudun vilkkaassa liikenteen solmukohdassa tekee siitä helposti saavutettavan. Asema palvelee myös läheisen Vuosaaren sataman kautta kulkevaa kansainvälistä raskasta liikennettä.
Vuonna 2025 toteutetun uudelleenbrändäyksen jälkeen St1:n Suomen verkostoon kuuluu noin 420 St1-asemaa. Ojanko täydentää verkostoa uutena täyden palvelun energia-asemana.
"Ojanko on St1:n suurin yksittäinen investointi asemaverkostoon viime vuosina ja merkittävä lisä verkostoomme. Tämän mittaluokan investoinnit ovat harvinaisia nykyisessä markkinassa. Viime vuonna toteutetun laajan uudelleenbrändäyksen jälkeen on hienoa jatkaa verkostomme kehittämistä. Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia energiaratkaisuja, laadukkaita palveluja ja toimivia asiointipaikkoja", linjaa St1:n myynnin ja operatiivisen toiminnan johtaja Simo Brisk.
Energiaratkaisuja eri kuljettajaryhmille
Ojangon asemalta saa fossiilisten polttoaineiden lisäksi uusiutuvaa dieseliä ja polttoöljyä (HVO), sekä biokaasua nesteytettynä (LBG) ja paineistettuna (CBG). Asema on osa St1:n kasvavaa biokaasuverkostoa Suomessa. Lisäksi asemalle on tehty varaus raskaan kaluston sähkölataukselle.
Tauko, ruoka ja virkistäytyminen yhdellä pysähdyksellä
Asemalla toimivat HelmiSimpukka-ravintola ja Kotipizza, jotka palvelevat tien päällä liikkuvia ympäri vuorokauden. Palvelukokonaisuus on suunniteltu vastaamaan kaikkien asiakkaiden tarpeita. Raskaan kaluston kuljettajien käytössä ovat lisäksi rahtarisauna ja suihkutilat.
"Ojangon keskeinen sijainti ja monipuoliset palvelut tekevät asemasta houkuttelevan niin ammattiliikenteelle kuin muillekin tienkäyttäjille. Tarjoamme kattavan valikoiman energiaratkaisuja fossiilisista polttonesteistä uusiutuvaan dieseliin ja uusiutuvaan polttoöljyyn sekä biokaasuun. Asemalle on tehty varaus myös raskaan kaluston sähkölataukselle. Lisäksi tarjolla on palveluja, jotka tukevat kuljettajien hyvinvointia tien päällä", sanoo St1:n tieliikenteen yritysmyynnin johtaja Tuomas Tenkanen.
Ojangon aseman kauppiaana toimii PK-Seudun liikenneasemat Oy:n Jaani Suominen.
Osoite: St1 Ojanko, Pitkäsuontie 2, 01200 Vantaa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiia LemmettiViestintäpäällikköSt1 OyPuh:+358 400 480 370tiia.lemmetti@st1.com
Kuvat
St1 on energiayhtiö, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.
St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. Lisäksi edistämme useita energiasiirtymähankkeita.
St1:llä on kaikkiaan 1150 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismainen verkostomme tarjoaa monipuolisia palveluita: polttoaineita, kasvavan määrän sekä sähköautojen latauspisteitä että raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteitä ja autopesupalveluita. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita. St1:llä on yli 1000 työntekijää.
www.st1.com
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