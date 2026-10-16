Hiipuiko Suomen uudistumiskyky jo ennen finanssikriisiä? Vesa Helkkulan uutuuskirja etsii kasvun kadonneita avaimia

Suomi maailman valokeilasta pudotuksiin – eväitä huipulle paluuseen tarkastelee Suomen kahta nousua kansainvälisen ihailun kohteeksi, niitä seuranneita pudotuksia sekä oppeja ja toimia, joiden avulla maa voisi nousta uudelleen huipulle. Kirja yhdistää yritysjohtajan omat kokemukset, haastateltujen aikalaisten havainnot sekä talouden ja johtamisen analyysin.

1980-luvulla Suomea kutsuttiin Pohjolan Japaniksi vahvan kehityksensä vuoksi. Syvän laman jälkeen maa nousi uudelleen maailman valokeilaan Nokian, matkapuhelinten ja internetin läpimurron siivittämänä. Miksi rohkeudestaan ja innovaatiokyvystään tunnettu maa menetti otteensa?

Kirja etsii vastauksia muuttuvassa ympäristössämme ulkoisten kriisien sijasta yritysten ja yhteiskuntamme sisältä: johtamisesta, yrityskulttuurista, yhteishengestä ja kyvystä haastaa aiemmat menestysreseptit. Kirjan keskeinen näkökulma talouden pudotuksissa on hybris: menestyksen, onnistumisten ja ihailun synnyttämä ylikorostunut itseluottamus. Se voi sokaista niin yritysjohdon kuin kokonaisen kansakunnankin.

Kirja tarkastelee ilmiöitä kansainvälisten murrosten, rahoitusmarkkinoiden muutosten, Nokian eri vaiheiden ja vuosituhannen vaihteen IT-huuman kautta. Monien esimerkkien ja tutkimusten mukaan vaarallinen käänne tapahtuu usein juuri silloin, kun huomattava menestys on jatkunut pitkään. IT-kuplan aikana pörssikurssien valtaisa nousu lujitti uskoa menestyksen pysyvyyteen.

Mitä Suomen pitäisi oppia varmistaakseen uuden nousun?

Kirja kertoo pudotusten jälkeisestä, uuden startup-sukupolven ja Slushin kaltaisten ilmiöiden synnyttämästä yrittäjyyden aallosta. Se avaa, miksi kasvuyritysten määrän ja laadun vahvistuminen ei ole vielä riittänyt kääntämään koko Suomen tuottavuutta nousuun.

Tekoäly, kvantti- ja avaruusteknologia sekä vihreä siirtymä avaavat uusia mahdollisuuksia. Kirja nostaa uudenkin nousun rakennusaineiksi rohkean, yrittäjämäisen toimintatavan, pitkäjänteisen osaamisen kehittämisen ja yrityskulttuurin, jossa syntyy tilaa innovaatioille ja uudistumiselle. Näiden perustana ovat vahva koulutus ja yhteiseksi koettu suunta.

Teos päättyy visioon huipulle palanneesta Suomesta vuonna 2035. Se kutsuu yritysjohtajia, yrittäjiä, omistajia, yhteiskunnan päättäjiä ja kaikkia toimijoita pohtimaan, mitä menneestä on opittava, jotta seuraava mahdollisuus osataan käyttää.

Kirjoittajasta

Vesa Helkkula on toiminut 30 vuoden ajan teknologiayhtiöiden toimitusjohtajana sekä Nokian strategiatehtävissä ja matkapuhelinyksikön yrityssuunnittelujohtajana. Hän johti Tecnomenia IT-kuplan aikana ja yhtiön listautuessa Helsingin pörssiin. Hän on myös perustanut kaksi yritystä ja toiminut useiden yhtiöiden hallituksissa. Hänen aiempi teoksensa Nokia – Kairamon myrskyisä vuosikymmen (Minerva) valittiin vuonna 2023 Kauppalehden parhaiden talouskirjojen joukkoon.

HELKKULA, VESA : Suomi maailman valokeilasta pudotuksiin – eväitä huipulle paluuseen

229 sivua

ISBN 9789523815780

Ilmestymisaika: Marraskuu 2026

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