OSAOn opiskelija palkittiin valtakunnallisella AMKEn stipendillä
9.11.2026 08:00:00 EET | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote
OSAOssa liiketoiminnan perustutkintoa opiskeleva 20-vuotias Faozia Mohammed on saanut Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n 500 euron stipendin. Stipendi myönnetään maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle, joka on osoittanut esimerkillistä toimintaa ja menestystä opinnoissaan. Faozia on yksi viidestä stipendin saaneista koko Suomessa.
Faozia Mohammed muutti perheensä kanssa Suomeen vuonna 2023. Hänen opintonsa Suomessa alkoivat aikuisten perusopetuksesta, minkä jälkeen hän jatkoi tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen. Nyt hän opiskelee OSAOssa liiketoiminnan perustutkintoa. Faozia haaveilee merkonomiksi valmistuttuaan osaamisensa kehittämisestä jatko-opintojen parissa. Unelmanaan hän pitää menestyksekästä työuraa kirjanpitäjänä sekä omaa yritystä.
Uuden kielen opiskelu ei ole jäänyt ainoastaan oppituntien varaan, sillä Faozia on valinnut käyttää suomen kieltä myös koulun ulkopuolella: ”Jos oikeasti haluaa oppia, ei riitä, että opiskelee vain pari tuntia päivässä koulussa”. Hän kertoo puhuvansa suomea koulupäivän lisäksi myös kotona perheen kanssa ja asioidessaan kaupassa. Vaikka luokkakaverit koulussa jakaisivat yhteisen äidinkielen arabian Faozian kanssa, valitsee hän silti mieluummin käyttää kommunikoidessaan suomea.
Faozian opettajat kuvaavat häntä erittäin motivoituneeksi ja aktiiviseksi opiskelijaksi, joka tarttuu uusiin asioihin innokkaasti ja tekee määrätietoisesti töitä oppimisensa eteen.
”Halusimme esittää Faoziaa stipendin saajaksi ennen kaikkea hänen asenteensa, aktiivisuutensa ja tähänastisen opiskelupolkunsa vuoksi. Hän on tehnyt määrätietoisesti töitä oman tulevaisuutensa eteen, mutta samalla hänellä on ollut aikaa ja halua osallistua yhteisiin asioihin ja olla mukana rakentamassa hyvää opiskeluyhteisöä”, opettaja Kati Mehtomaa toteaa.
Sosiaalisuus ja aktiivisuus ovat luonteenpiirteitä, jotka ovat saaneet Faozian kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista. Hän on ollut mukana muun muassa nuorisovaltuustossa ja TUVA-koulutuksensa aikana oppilaskunnan hallituksessa. Tällä hetkellä hän toimii OSAOssa oman luokkansa edustajana opiskelijafoorumissa. Nämä luottamustehtävät ovat sisältäneet mielipiteiden esiin nostamista ja nuorten asioiden edistämistä.
Kiinnostus yhteisiin asioihin on poikinut myös osallisuuksia kansainvälisiin hankkeisiin, kuten Espanjaan kielimatkalle sekä Tornioon Aurora Entrepreneurialis -hankkeeseen: ”Olen oppinut niissä todella paljon. Toimimme erilaisten ja eri ikäisten ihmisten kanssa. Olen saanut tosi paljon uusia näkökulmia, ideoita ja kansainvälisiä ystäviä. Lisäksi Aurora Entrepreneurialis -hankkeessa opin lisää kestävästä kehityksestä.”
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen myöntämä stipendi merkitsee Faozialle palkintoa ahkerasta työskentelystä. Samalla hän uskoo, että voi toimia esimerkkinä muille nuorille: “Älkää pelätkö tehdä virheitä! Kukaan ei opi uutta kieltä päivässä. Tärkeintä on yrittää aina uudelleen eikä koskaan luovuttaa.”
Kun opiskelee ahkerasti ja on rohkea sekä aktiivinen, saa hyviä tuloksia. ”Jos en toimisi ihmisten kanssa ja olisi sosiaalinen, ei pelkkä ahkera kielen opiskelu olisi välttämättä riittänyt tähän stipendiin”, Faozia pohtii. Hän haluaa kannustaa muita nuoria olemaan myös sosiaalisesti rohkeita: ”Sosiaalinen puoli on tosi tärkeä ahkeruuden rinnalla.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati MehtomaaTuntiopettaja, tieto- ja viestintätekniikkaOSAOPuh:040 487 7643kati.mehtomaa@osao.fi
Tiina KarvonenKoulutuspäällikkö, liiketoimintaOSAOPuh:050 462 4720tiina.karvonen@osao.fi
Kuvat
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
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