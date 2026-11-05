Hamara MMA tuo vapaaottelun Paviljonkiin
6.11.2026 10:14:00 EET | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
Turusta lähtöisin oleva Hamara MMA yhdistää voimansa Paviljongin kanssa ja tarjoilee Jyväskyläläiselle yleisölle ensimmäistä kertaa vapaaottelua lauantaina 16.1.2027.
Paviljongin kirkkaissa valoissa nähdään illan aikana niin nousevien amatööriottelijoiden kuin kokeneiden ammattilaisten pysty- ja vapaaottelumatseja. Ottelukortista kerrotaan lisää lähempänä tapahtumaa, mutta vauhtia ja voimaa siitä ei tule puuttumaan.
Vapaaottelu eli MMA on yksi maailman nopeimmin kasvaneista urheilulajeista, jossa yhdistyvät useiden kamppailulajien parhaat puolet. Otteluissa mitataan niin urheilijoiden fyysistä suorituskykyä, teknistä osaamista kuin henkistä kanttiakin, kun häkissä päästään näkemään paitsi räjähtävää pystyottelua myös teknistä mattokamppailua.
Hamara MMA on järjestänyt vuodesta 2022 alkaen ottelutapahtumia Turussa, josta käytännössä koko suomalaisen vapaaottelun juuretkin juontavat.
“Halusimme tuoda Turun takaisin vapaaottelutapahtumien kartalle ansaitsemalleen paikalle. Alusta asti oli selvää, että tapahtumissa mennään urheilu edellä, mutta myös satsataan isosti itse tapahtumatuotantoon ja tunnelmaan,” toteaa Hamara MMA:n toinen perustaja Lassi Maunila.
Nyt tapahtuma laajenee ensimmäistä kertaa Jyväskylään yhteistyössä Paviljongin kanssa.
"Haluamme tuoda Paviljonkiin monipuolisesti erilaisia tapahtumia, ja Hamara MMA täydentää tarjontaamme hienosti. Vapaaottelu on kasvattanut suosiotaan voimakkaasti viime vuosina, ja uskomme tapahtuman kiinnostavan niin lajin aktiivisia seuraajia kuin uusia yleisöjäkin. On hienoa saada Jyväskylään täysin uudenlainen urheiluelämys, joka tuo yhteen niin urheilun ystäviä kuin tapahtumakävijöitä laajemminkin," sanoo Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Marja Pekkanen.
Hamara MMA:n mukaan Jyväskylä on luonteva seuraava askel tapahtuman kasvutarinassa.
"Olemme tähän asti rakentaneet Hamara MMA:ta määrätietoisesti juuri Turussa. Järjestimme kuitenkin syksyllä tapahtuman Kemissä yhdessä Jussi “Henkipatto” Pirttikankaan kanssa ja huomasimme, että Suomessa on paljon kamppailu-urheilun ystäviä muuallakin kuin etelässä. Saimme todella paljon kiitosta siitä, että toimme tapahtuman pohjoiseen asti,” Maunila pohtii.
“Myös Keski-Suomessa on vahva urheilukulttuuri, ja Jyväskylä on sijaintinsa puolesta erinomainen tapahtumakaupunki. Haluamme tarjota alueen yleisölle mahdollisuuden kokea Hamara MMA:n tunnelman ja tuoda samalla myös esiintymismahdollisuuksia uusille, paikallisille ottelijoille," kertoo Maunila.
Tapahtuma on avoin myös alle 18-vuotiaille katsojille, joille on varattu oma katsomoalue. Ihan pienimmille lapsille tapahtumaa ei suositella.
Lipunmyynti käynnistyy maanantaina 9.11.2026 klo 10. Tarjolle tulee myös VIP-pöytiä, joiden parhaat paikat myydään varausjärjestyksessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja PekkanenToimitusjohtajaJyväskylän Messut OyPuh:040 545 7766marja.pekkanen@paviljonki.fi
Roosa KennedyTuotantokoordinaattoriHamara MMAPuh:044 241 0058roosa@hamaramma.com
Kuvat
Lisätietoa julkaisijasta
Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita tapahtumia. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumia muille tapahtumajärjestäjille - sekä Paviljongissa Jyväskylässä että muualla Suomessa!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki
FinnMateria 2026 kokosi onnistuneesti epäorgaanisten materiaalien koko arvoketjun yhteen5.11.2026 16:16:13 EET | Tiedote
FinnMateria 2026 vahvisti asemansa Pohjoismaiden johtavana kaivosteollisuuden ja teollisen kiertotalouden ammattitapahtumana. Jyväskylän Paviljongissa 4.–5.11.2026 järjestetty tapahtuma kokosi yhteen 2 482 kävijää, yli 200 näytteilleasettajaa sekä yli 100 puhujaa. Tapahtuman laajennettu teema sai runsaasti myönteistä palautetta niin näytteilleasettajilta kuin kävijöiltäkin.
FinnMateria avaa suomalaiselle kaivosteknologialle uusia vientimarkkinoita – Latinalainen Amerikka ensimmäistä kertaa tapahtuman erityisteemana3.11.2026 08:18:17 EET | Tiedote
FinnMateria 2026 vahvistaa kansainvälistä rooliaan järjestämällä ensimmäistä kertaa Latinalaiseen Amerikkaan keskittyvän Special Edition Latin America -erikoisohjelman. Suomeen saapuu 27 kaivosalan yritysjohtajan, asiantuntijan ja median edustajan delegaatio Chilestä, Perusta, Argentiinasta ja Uruguaysta. Tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen kaivosteknologian vientiä ja rakentaa uusia kaupallisia kumppanuuksia. Erikoisohjelman toteuttavana yhteistyökumppanina toimii Niina Fu Oy.
Arctic Performance kokoaa turvallisuuden, huoltovarmuuden ja puolustusteknologian asiantuntijat Jyväskylään27.10.2026 12:47:05 EET | Tiedote
Uusi valtakunnallinen Arctic Performance -tapahtuma kokoaa 11. marraskuuta 2026 Jyväskylän Paviljonkiin turvallisuuden, huoltovarmuuden, puolustuksen ja teknologian asiantuntijoita keskustelemaan Suomen toimintakyvystä muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Tapahtuman puhujina ovat muun muassa Turvallisuuskomitean yleissihteeri Annukka Ylivaara, Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Vesa Mäntylä sekä 3. Logistiikkarykmentin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Matti Pakarainen.
Jyväskylän Kirjamessujen ohjelmassa näkyy vahva proosavuosi7.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän Kirjamessut järjestetään messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa 21.−22.11.2026. Luvassa on monipuolisesti ohjelmaa kotimaisen kirjallisuuden ympäriltä. Kahden päivän aikana nähtävät 150 esiintyjää takaavat mielenkiintoista kuultavaa moneen makuun.
Jyväskylän Viinimessut palaavat suurempana kuin koskaan21.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän Viinimessut järjestetään 20.-21.11.2026 Jyväskylän Paviljongissa. Pitkän historian omaava tapahtuma palaa juurilleen entistä vahvempana viinitapahtumana tarjoten ennätysmäärän näytteilleasettajia, laadukkaita tuotteita sekä mahdollisuuksia tutustua viineihin asiantuntijoiden opastuksella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme