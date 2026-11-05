Hamara MMA tuo vapaaottelun Paviljonkiin

Paviljongin kirkkaissa valoissa nähdään illan aikana niin nousevien amatööriottelijoiden kuin kokeneiden ammattilaisten pysty- ja vapaaottelumatseja. Ottelukortista kerrotaan lisää lähempänä tapahtumaa, mutta vauhtia ja voimaa siitä ei tule puuttumaan.

Vapaaottelu eli MMA on yksi maailman nopeimmin kasvaneista urheilulajeista, jossa yhdistyvät useiden kamppailulajien parhaat puolet. Otteluissa mitataan niin urheilijoiden fyysistä suorituskykyä, teknistä osaamista kuin henkistä kanttiakin, kun häkissä päästään näkemään paitsi räjähtävää pystyottelua myös teknistä mattokamppailua.

Hamara MMA on järjestänyt vuodesta 2022 alkaen ottelutapahtumia Turussa, josta käytännössä koko suomalaisen vapaaottelun juuretkin juontavat.

“Halusimme tuoda Turun takaisin vapaaottelutapahtumien kartalle ansaitsemalleen paikalle. Alusta asti oli selvää, että tapahtumissa mennään urheilu edellä, mutta myös satsataan isosti itse tapahtumatuotantoon ja tunnelmaan,” toteaa Hamara MMA:n toinen perustaja Lassi Maunila.

Nyt tapahtuma laajenee ensimmäistä kertaa Jyväskylään yhteistyössä Paviljongin kanssa.

"Haluamme tuoda Paviljonkiin monipuolisesti erilaisia tapahtumia, ja Hamara MMA täydentää tarjontaamme hienosti. Vapaaottelu on kasvattanut suosiotaan voimakkaasti viime vuosina, ja uskomme tapahtuman kiinnostavan niin lajin aktiivisia seuraajia kuin uusia yleisöjäkin. On hienoa saada Jyväskylään täysin uudenlainen urheiluelämys, joka tuo yhteen niin urheilun ystäviä kuin tapahtumakävijöitä laajemminkin," sanoo Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Marja Pekkanen.

Hamara MMA:n mukaan Jyväskylä on luonteva seuraava askel tapahtuman kasvutarinassa.

"Olemme tähän asti rakentaneet Hamara MMA:ta määrätietoisesti juuri Turussa. Järjestimme kuitenkin syksyllä tapahtuman Kemissä yhdessä Jussi “Henkipatto” Pirttikankaan kanssa ja huomasimme, että Suomessa on paljon kamppailu-urheilun ystäviä muuallakin kuin etelässä. Saimme todella paljon kiitosta siitä, että toimme tapahtuman pohjoiseen asti,” Maunila pohtii.

“Myös Keski-Suomessa on vahva urheilukulttuuri, ja Jyväskylä on sijaintinsa puolesta erinomainen tapahtumakaupunki. Haluamme tarjota alueen yleisölle mahdollisuuden kokea Hamara MMA:n tunnelman ja tuoda samalla myös esiintymismahdollisuuksia uusille, paikallisille ottelijoille," kertoo Maunila.

Tapahtuma on avoin myös alle 18-vuotiaille katsojille, joille on varattu oma katsomoalue. Ihan pienimmille lapsille tapahtumaa ei suositella.

Lipunmyynti käynnistyy maanantaina 9.11.2026 klo 10. Tarjolle tulee myös VIP-pöytiä, joiden parhaat paikat myydään varausjärjestyksessä.