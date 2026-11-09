Suomessa verkosto laajenee loppuvuoden aikana uusilla asemilla Riihimäellä, Porin Honkaluodossa, Seinäjoen Nurmossa, Kiuruvedellä sekä Vantaan Ojangossa. Riihimäen asemalla ja marraskuun loppupuolella avattavalla Ojangon asemalla on saatavana sekä nesteytettyä että paineistettua biokaasua. Poriin ja Seinäjoen Nurmoon avataan uudet LBG-asemat, ja Kiuruvedelle CBG-asema.

Uusien tankkauspisteiden myötä St1:n biokaasuverkosto kattaa entistä paremmin Suomen keskeisiä kuljetusreittejä ja parantaa kaasun saatavuutta eri puolilla maata. Avattavat tankkauspisteet sijaitsevat liikenteen ja logistiikan kannalta tärkeillä alueilla, mikä helpottaa biokaasun käyttöä niin alueellisissa kuin valtakunnallisissakin kuljetuksissa.

"Biokaasulla kulkevien kuorma-autojen rekisteröintimäärät ovat kasvussa, ja asiakkaamme tarvitsevat tankkauspisteitä eri puolilla Suomea. Verkoston laajentaminen parantaa uusiutuvan polttoaineen saatavuutta ja tekee biokaasusta entistä varteenotettavamman vaihtoehdon raskaan liikenteen kuljetuksiin. Mitä kattavampi verkosto on, sitä paremmin kuljetusyritykset voivat suunnitella investointejaan biokaasukäyttöiseen kalustoon", sanoo Tuomas Tenkanen, St1:n tieliikenteen yritysmyynnin johtaja.

Pohjoismainen verkosto kasvaa

St1:n biokaasuverkostoa kehitetään rinnakkain Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, jotta kaasulla toimiva raskas liikenne voi hyödyntää uusiutuvaa polttoainetta yhä sujuvammin myös rajat ylittävissä kuljetuksissa.

Suomessa verkostoon kuuluvat tällä hetkellä LBG-asemat Hämeenlinnan Iittalassa, Mäntsälässä, Salon Halikossa, Äänekosken Hirvaskankaalla, Vantaan Voutilassa, Iisalmessa, Limingassa, Liperissä ja Imatralla.

Ruotsissa LBG-asemat sijaitsevat Jönköpingin Torsvikissa, Herrbetassa, Arvikassa ja Jordbrossa. Verkostoa laajennetaan vielä tämän vuoden aikana Örkelljungaan ja Strängnäsiin.

Norjassa LBG-asemat sijaitsevat Kristiansandin Lonelierissa ja Koppangissa. Lisäksi verkostoon avataan uudet asemat Oslon Åslandiin ja Trondheimin Klettiin.

Tavoitteena on kasvattaa pohjoismainen verkosto yli 50 LBG-asemaan vuoteen 2028 mennessä.

Nesteytetyn biokaasun verkoston lisäksi St1 Biokraft AB operoi Ruotsissa yli 50 paineistetun biokaasun (CBG) tankkausasemaa.

"Rakennamme määrätietoisesti kattavaa pohjoismaista verkostoa, jotta biokaasun käyttö olisi mahdollista keskeisillä kuljetusreiteillä yli maarajojen. Tavoitteena on tukea asiakkaidemme siirtymää kohti vähäpäästöisiä kuljetuksia", linjaa Matti Oksanen, St1 Biokraftin jakeluliiketoiminnan johtaja.

Kustannustehokas vaihtoehto raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen

Nesteytetty biokaasu (LBG) tarjoaa raskaalle liikenteelle käyttövoimavaihtoehdon, joka soveltuu pitkille kuljetusmatkoille ja vaativaan ammattikäyttöön, kun taas paineistettu biokaasu (CBG) soveltuu erityisesti paikalliseen ja alueelliseen liikenteeseen.

Biokaasu on kustannustehokas vaihtoehto raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen. Raaka-aineesta riippuen sen käyttö voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, ja esimerkiksi lannasta tuotetun biokaasun elinkaaren aikaiset päästövähennykset voivat olla jopa yli 100 prosenttia*.

Biokaasu on yksi St1:n tarjoamista ratkaisuista raskaan liikenteen energiasiirtymään. Sen rinnalla St1 kehittää uusiutuvan HVO-dieselin saatavuutta ja sähköajoneuvojen latausverkostoa. Tavoitteena on tarjota käytännöllisiä ja vähäpäästöisiä energiaratkaisuja erilaisiin kuljetustarpeisiin.

*Kun raaka-aineena käytetään lantaa, elinkaaren aikainen päästövähennys voi olla jopa yli 100 % (riippuen esimerkiksi lantatyypistä), sillä päästöt vähenevät tieliikenteen lisäksi myös maataloudessa. Maatalouden päästövähenemä perustuu lainsäädäntöön.

Ruotsin LBG-asemat ovat saaneet osarahoitusta Klimatklivet-ohjelmasta ja NextGenerationEU-rahoituksesta.

St1 on energiayhtiö, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.

St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF),

uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. Lisäksi edistämme useita

energiasiirtymähankkeita. St1:llä on kaikkiaan 1 150 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismainen verkostomme tarjoaa monipuolisia palveluita: polttoaineita, kasvavan määrän sekä sähköautojen latauspisteitä että raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteitä ja autopesupalveluita. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita. St1:llä on yli 1 000 työntekijää. www.st1.com

St1 Biokraft aims to become the leading biogas player in the Nordics. Our goal is to produce 3 TWh of biomethane and reach 6 TWh in sales by 2030, focusing on heavy transportation, maritime, and industrial sectors. We’re investing over EUR 1 billion in biogas production and distribution networks across the Nordic countries. With a skilled team and strong industrial partners, St1 Biokraft is ready to drive significant growth and innovation in the biogas sector. St1 Biokraft is a joint venture between HitecVision and St1.