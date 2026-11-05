Vihreiden Jenni Pitko tyrmää hallituksen ennallistamissuunnitelman täysin surkeana esityksenä

– Orpon hallituksen luontopolitiikka on ollut luvattoman heikkoa. Petetty on vanhojen metsien suojelu ja vaelluskalojen auttaminen, mutta silti moni halusi varmasti uskoa, että ennallistamisen luonnoksessa olisi jotain puhtia. Totuus on se, että sen keskeiset kulmakivet ovat aivan vinksallaan ja vastoin kaikkia ennallistamisen perusperiaatteita, Pitko tylyttää.

– Olennainen osa ennallistamista on heikentämisen kielto. Eli, jotta ennallistamisessa olisi järkeä, täytyy estää se, että vasen käsi pilaa yhdessä paikkaa, kun oikea yrittää ennallistaa toisaalla. Hallitus on kaikkien perusperiaatteiden vastaisesti päättänyt tehdä heikentämättömyydestä vapaaehtoista. Eli luonnon kadottaminen ja pilaaminen on edelleen sallittua ja laillista samalla kun pienillä resursseilla yritetään epätoivoisesti paikata tilannetta, Pitko napauttaa.

Hallituksen esitys perustuu ajatukselle siitä, että ennallistamiseen valtio ei käytä yhtään lisää rahaa vaan toimia tehdään olemassaolevalla rahalla ja esim. Metso- ja Helmi-ohjelmien puitteissa.

– Metso ja Helmi ovat toki avainasemassa ennallistamisessakin, mutta niiden rahoitus ei ole ollut riittävää edes ennen tätä suunnitelmaa, saati sen jälkeen. Onko hallituksen ajatus ennallistamisen rahoitus hölmöläisten peiton jatkamisen kaltainen, eli että rahaa otetaan toisaalla pois ja lisätään uusiin kohteisiin ja siten ajatellaan, että ennallistamisen tavoitteet ja Suomen luontotavoitteet saavutetaan? Pitko kysyy.

– Raha on tiukassa, mutta ennallistamisessa on taloudellisestikin järkeä. Se luo osaltaan työtä ja ennen kaikkea siihen nyt käytetty raha suojelee meitä moninkertaisilta kustannuksilta tulevaisuudessa, joka uhkaa esim. satojen menetyksillä ja metsätuhoilla ja kiinteistöjen arvojen romahtamisella, jos luontokatoa ei saada aisoihin. Jos rahaa on vähän, ei ainakaan tulisi lisätä ennallistettavaa. Tämä on vastuuton ja lyhytnäköinen esitys.

– Vaikuttaa siltä, että tämä hallituksen esitys on jopa koko EU:n ennallistamisasetuksen vastainen. Onneksi tämä on vasta luonnos ja toivottasti myös komissio antaa hallituksen kuulla kunniansa tästä mahalaskusta. Lopullinen päätösvalta jää vuodelle 2027 ja silloin toivon vastuullisempien puolueiden olevan päättämässä asiasta, Pitko linjaa.