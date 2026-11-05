SDP:n Gebhard: Työpaikan vaihtamisesta ei saa seurata tuhansien eurojen sakkoja
5.11.2026 18:13:11 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Elisa Gebhard (sd.) vaatii selkeyttä työsuhteen jälkeisten houkuttelukieltojen sääntelyyn. Gebhard on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Hänen mukaansa houkuttelukieltoja voidaan käyttää kilpailukieltosopimuksia koskevan lainsäädännön kiertämiseen.
– Työntekijän ei pidä joutua kantamaan oikeudellista ja taloudellista riskiä siitä, että työnantaja pyrkii kiertämään kilpailukieltoja koskevaa lainsäädäntöä, Gebhard toteaa.
Houkuttelukielloilla voidaan rajoittaa työntekijän mahdollisuutta olla yhteydessä entisen työnantajansa asiakkaisiin. Pahimmillaan kiellot ja niihin liittyvät huomattavat sopimussakot voivat tosiasiassa estää työpaikan vaihtamisen tai yrittäjäksi ryhtymisen.
– Työntekijän oikeuksien toteutuminen ei myöskään saa riippua siitä, onko hänellä mahdollisuutta ryhtyä kalliiseen ja pitkään oikeusprosessiin, Gebhard painottaa.
Gebhard kysyy hallitukselta, mihin toimiin se aikoo ryhtyä sääntelyn selkeyttämiseksi, jotta työntekijän työllistymistä tosiasiallisesti rajoittaviin houkuttelukieltoihin sovelletaan kilpailukieltosopimuksia koskevia edellytyksiä ja korvausvelvollisuutta.
– Työntekijän oikeuden vaihtaa työpaikkaa tai ryhtyä yrittäjäksi on toteuduttava myös käytännössä, Gebhard korostaa.
Yhteyshenkilöt
Elisa GebhardKansanedustajaPuh:09 432 3092elisa.gebhard@eduskunta.fi
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