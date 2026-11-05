Vihreiden Elo: Hallitukselta häpeällisen huono ennallistamissuunnitelma

– Vapaaehtoisin toimin ja ilman lisärahoitusta luontokatoa ei saada pysäytettyä, mutta tästä Orpon hallitus viis veisaa. Päinvastoin hallitus ylpeilee sillä, että ennallistamiseen ei laiteta lisää rahaa, mutta ei myöskään lisää velvoitteita, sanoo Elo.

Luontojärjestöt ovat jo tuominneet luonnoksen ennallistamisasetuksen vastaiseksi. Sen keskeinen ongelma on, että hallitus päätti rajata heikentämättömyysvelvoitteen koskemaan vain Natura-alueita, jotka ovat jo tiukan suojelun piirissä

– Luonnontilaa saisi siis edelleen heikentää suojelualueiden ulkopuolella ilman ennallistamis- tai kompensaatiovelvoitteita. Metsän voisi esimerkiksi hakata datakeskuksen alta tai jatkaa vesistöjä rehevöittäviä ojituksia, Elo sanoo.

Elon mukaan metsäluonto köyhtyy, mutta valtion vanhojen metsien suojelu ei etene, vaikka pääministeri Orpo niin ennen vaaleja lupasi. Boreaalisten luonnonmetsien osalta hallitus päätti, että riittää, kun ennallistamistoimia tehdään nykyisillä luonnonsuojelualueilla ja Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa. Itse suunnitelmaa ei ole julkaistu.



– On onnetonta, että hallitus ei suostu näkemään ennallistamisen hyötyjä maataloustuottajille ja metsänomistajille. Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ennallistamisen keinoin on maanomistajan turva taistelussa ilmastokriisin vaikutuksia vastaan. Monimuotoinen metsäluonto kestää paremmin sään ääri-ilmiöitä ja ilmastokriisin myötä lisääntyviä tuholaisia, Elo muistuttaa.

– Tämä oli vasta luonnos EU:n komissiolle, ja lopullisen suunnitelman hyväksyy seuraava hallitus. Varmaa on, että jos vihreät on hallituksessa, tulemme vääntämään tästä loppuun saakka. Suomen luonnon tulevaisuus ratkaistaan ensi kevään eduskuntavaaleissa, Elo sanoo.