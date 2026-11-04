Kupittaalla 10 maalin avauserä – Classic takoi taas kaksinumeroiset

Pyörremyrskynä aloittanut Classic takoi viiteen minuuttiin neljän maalin johdon, jota kotijoukkue kavensi Veikko Paajasen kahdella maalilla eikä masentunut myöskään Nico Salon alivoimalla taiturimaisesti karkuun vapauttaman Ville Lastikan osumasta. TPS vastasi taas kahdella kavennuksella, ja kirin kruunasi Matias Kosken vain kolme sekuntia ennen taukosummeria iskemä 5–5-tasoitus.

Toisen erän alkoi Classic taas tehokkaana, kun ensin osui Tiitus Salokangas, sitten alkukauden maaleitta möyrinyt Eetu Sikkinen jo illan toisensa ja vielä Nico Salo ylivoimalla etukulmaan. Päätöserässä Classic komisteli lukemia peräti kuudesti ennen kuin TPS:n Matias Koski sinetöi ylivoimalla ensimmäisen hattutemppunsa liigassa. Joona Rantalan 10–6-maalin TPS haastoi sitä edeltäneen kovan laitakontaktin jälkeen, mutta maali jäi taululle, ja menestymättömästä haastosta seurannut jäähy tuotti vielä Nico Salon ylivoimaosuman.

Eemil Äijälä urakoi Classicin sarakkeeseen tehot 1+5. Viljami Virtanen 3+1 ja Joona Rantalakin hattutempun. TPS:n Ville Harjunalasen 4–5-kavennus oli hänen ensimmäinen liigamaalinsa.

Sarja jatkuu perjantaina Espoon derbyllä Oilers–Westend Indians.