15 vuotta vaikuttavaa viestintää – Finnish Comms Awards 2026 palkitsi alan parhaimmiston

United Imaginationsin Kesprolle toteuttama työ Koko Suomen ruokastrategia valittiin 15. juhlavuoden viestintätyöksi. Vuoden vaikuttamiskampanjana palkittiin United Imaginationsin ja Helsinki Partnersin työOperation Make Pamela a Hyytiäinen. Vuoden viestintätoimistona palkittiin Netprofile Finland Oy. Vuoden viestintäkonsultiksi valittiin Annamari Säteri, Vuoden pitchaajaksi Ona Aula, sekä Vuoden nuoreksi kyvyksi Janina Javanainen.

Kilpailun päätuomari Santtu Parkkonen nostaa esiin kilpailutöiden korkean tason sekä viestintätoimistojen monipuolisen osaamisen ja kyvyn vastata asiakkaiden yhä laajempiin tarpeisiin.

”Kuten aiempinakin vuosina, nytkin työt olivat erittäin korkeatasoisia. Useammassa sarjassa tuomaristo joutui todella tekemään töitä, että löysi shortlistan töistä sen kaikkein kirkkaimman timantin. Välillä tuntui suorastaan pahalta jättää erinomainen työ kakkoseksi.

Töissä näkyi viestintätoimistojen työn kattavuus. Se voi alkaa strategisesta neuvonannosta ja suunnanmäärityksestä hankalassa tilanteessa, edetä rohkeaan ratkaisuun, suunnitelman tekemiseen, asiakkaan ymmärryksen kasvattamiseen valmentamalla ja lopulta monikanavaisiksi, vaikuttaviksi toimenpiteiksi. Sellainen on monitaituruutta, joka ei mahdu perinteisten toimistorajojen sisään. Toisin sanoen viestintätoimistot pystyvät palvelemaan asiakkaitaan laajemmin kuin ne osaavat edes ajatella.”

– Mellakka-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja ja Finnish Comms Awards 2026 -kilpailun päätuomari Santtu Parkkonen.

Finnish Comms Awardsin pitkäaikainen yhteistyökumppani Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry korostaa kilpailun merkitystä järjestöjen viestinnän ja varainhankinnan näkyvyyden edistäjänä.

”Pitkäaikaisen yhteistyömme aikana on palkittu jo seitsemän varainhankintatekoa, joissa viestinnän merkitys on ollut ratkaisevassa roolissa. Kilpailuun osallistuminen tarjoaa järjestöille arvokkaan mahdollisuuden kasvattaa tärkeän työnsä näkyvyyttä ja saada siitä asiantuntevaa palautetta FCA-tuomaristolta.”

– Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.

Suuri kiitos vuoden 2026 yhteistyökumppaneille: Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry, Cision Finland Oy, Freja Transport & Logistics Oy, Grano Oy, JCDecaux, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Readpeak, Reputation&Trust, Velox Logistiikka Oy ja Viesti ry.

Finnish Comms Awards 2026 voittajat

Vuoden varainhankintateko (VaLa ry)

Suomi juosten – 1 500 kilometriä ja 164 465 euroa nuorten mielenterveydelle

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry & Rita Tuononen ja Moona Havula

Esimerkillinen varainhankintateko, jossa luova tempaus on tuottanut poikkeuksellisia tuloksia ja laajaa näkyvyyttä. Valtavan lahjoittajajoukon tavoittaminen ja merkittävän summan kerääminen ovat mahdollistaneet kokonaisen hankkeen toteuttamisen. Upea osoitus varainhankinnan voimasta ja kyvystä saada ihmiset toimimaan yhteisen tavoitteen puolesta.

Kunniamaininta: Vedetään pultit – Varainhankintakampanja, joka kasvatti suomalaisten merenpuolustustahtoa ja lähes tuplasi tavoitteensa

John Nurmisen säätiö & United Imaginations, Miltton, Eino Korkala, Sanoma Media Finland, Ocean Outdoor, JCDecaux Finland Oy

Pääkategoria 1: Strategisuus ja viestinnän konsultointi

Asiantuntijanäkyvyyden rakentaminen

Optikko löysi äänensä: matka julkisen keskustelun eturiviin

Instrumentarium & PHS BBDO

Palkittavan työn vahvuutena on organisaation omien asiantuntijoiden tunnistaminen ja määrätietoinen valmentaminen viestinnän keskeisiksi ääniksi. Asiakkaan ja toimiston saumaton yhteistyö sekä ammattitaitoisesti johdettu mediaviestintä ovat luoneet vahvan perustan onnistumiselle. Todella hienoa asiantuntijuuden rakentamista isolla A!

Työnantajakuvan ja organisaatiokulttuurin kehittäminen

Tulevaisuus löytyy talon sisältä: Urapolkumalli vahvistaa HUS Diagnostiikkakeskuksen työnantajakuvaa ja osaajien sitoutumista

HUS Diagnostiikkakeskus & Viestintätoimisto Kaiku

Esimerkillinen osoitus pitkäjänteisen ja strategisen viestinnän voimasta organisaation kehittämisessä. Asiakkaan ja toimiston tiivis yhteistyö sekä syvällinen ymmärrys organisaation tarpeista ovat mahdollistaneet ratkaisut, jotka tukevat johtamista ja kulttuurinmuutosta. Työ osoittaa, miten viestintä voi parhaimmillaan olla organisaatiolle merkittävää arvoa tuottava voimavara.

Kriisiviestintä ja varautuminen

Tarinan toinen puoli: miten viestintä turvasi Ylvan ravintolaliiketoiminnan jatkuvuuden keskellä kriisiä

Ylva Palvelut Oy & Viestintätoimisto Kaiku

Erinomaista kriisiviestintää, jossa vaativa poikkeustilanne otettiin haltuun suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. Pitkäjänteinen varautuminen, sidosryhmien huomioiminen ja viestinnän tiivis kytkentä johtamiseen loivat pohjan onnistumiselle. Asiakkaan ja toimiston saumaton yhteistyö auttoi kääntämään haastavan tilanteen odotukset ylittäväksi menestykseksi.

Strategia- tai muutosviestintä

Koko Suomen ruokastrategia

Kespro & United Imaginations

Esimerkillistä strategista viestintää, jossa valtakunnallinen tutkimustieto on jalostettu paikallisesta vuoropuhelusta koko toimialan yhteisiksi tavoitteiksi. Työ on onnistunut tuomaan yhteen jopa kilpailevia toimijoita ja muuttamaan kunnianhimoisen strategian konkreettisiksi teoiksi. Vahva osoitus viestinnän kyvystä uudistaa kokonaisen alan toimintatapoja.

Kunniamaininta: Volyymista vaikuttavuuteen: auditointi muutti ETK:n viestinnän suuntaa

Eläketurvakeskus (ETK) & Brunnen Communications Oy

Strateginen viestintäkonsultointi

Eurooppalaisesta pilviturvallisuudesta kärkipuheenaihe Suomessa

UpCloud Oy & Brunnen Communications Oy

Palkittavassa työssä on onnistuttu nostamaan datan omistajuuden ja hallinnan merkitys laajempaan keskusteluun aina päättäjätasolle asti. Erityistä kiitosta ansaitsee toimiston selkeä rooli strategisena neuvonantajana sekä kyky rakentaa tärkeän yhteiskunnallisen teeman ympärille vaikuttava kokonaisuus.

Ulkoinen viestintä

Epäilyistä eturiviin – Coinmotionin matka median valokeilaan

Coinmotion & Netprofile Finland Oy

Upea osoitus periksiantamattomuuden ja strategisen viestinnän voimasta poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa. Huolellisesti rakennettu mainestrategia ja sinnikäs työ ovat onnistuneet haastamaan syvään juurtuneita ennakkoluuloja ja tuomaan vaikeaan aiheeseen uusia, mahdollisuuksia korostavia näkökulmia.

Vastuullisuusviestintä ja yhteiskunnalliset teemat

Ratkaisut pintaan – viestinnällä kohti puhtaampaa Saaristomerta

Lounais-Suomen elinvoimakeskus, Saaristomeri-ohjelma & Ahjo Communications Oy

Vahva strategisen ympäristöviestinnän kokonaisuus, jossa hajanaisesta suojelutyöstä on onnistuttu rakentamaan yhtenäinen ja ratkaisukeskeinen tarina. Erityistä kiitosta ansaitsee oivaltava tapa murtaa vallitsevia myyttejä ja tehdä viestinnällä näkyväksi, missä todellinen muutos syntyy.

Viestintävalmennus ja simulaatiot

Tavoitteena pysyvä muutos johtamisviestinnässä! – Johdon ja esihenkilöiden valmennukset Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen brändin ja strategian rakentajin

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) & Ahjo Communications Oy

Esimerkillinen valmennuskokonaisuus, jossa pitkäjänteinen kehittämistyö on kytketty tiiviisti organisaation strategiaan ja johtamiskulttuuriin. Selkeisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin pohjautuva ohjelma on toteutettu määrätietoisesti ilman turhia kikkailuja. Erityisen vakuuttavaa on, että työn tulokset näkyvät jo konkreettisesti organisaation henkilöstömittareissa.

Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä

Holvista hoviin: Talouspulssi toi yritysten todellisen tilanteen talouskeskusteluun

Visma Solutions / Netvisor & Netprofile Finland Oy

Oivaltavaa viestintää, jossa yrityksen omasta datasta on tunnistettu yhteiskunnallisesti merkittävä mahdollisuus. Faktapohjaisen keskustelun edistämiseen tähtäävä työ yhdistää huolellisen suunnittelun, monipuoliset toimenpiteet ja laadukkaan toteutuksen.

Pro Bono

PrideBot – Vihasta avuksi

Helsinki Pride -yhteisö ry & Impact Agency Fabrik Oy

Rohkea ja ennakkoluuloton työ, jossa vaikeaan ongelmaan on tartuttu konkreettisin keinoin. Pelkän ongelman esiin nostamisen sijaan on luotu uudenlainen toimintamalli, joka kääntää kielteisen ilmiön myönteiseksi voimaksi. Erityistä kiitosta ansaitsee konseptin skaalautuvuus ja mahdollisuus saada hyvää kiertämään entistä laajemmin.

Bonus: Consider it done!

Suomalainen ruokakulttuuri maailmankartalle – näin syntyi Suomen ensimmäinen kansallismenu

Kespro, Visit Finland & United Imaginations, Viba

Palkittavassa työssä toimiston aloitteellisuus ja rohkea tarttuminen tunnistettuun mahdollisuuteen ovat synnyttäneet jotain aidosti uutta. Yksinkertaisesta havainnosta on rakennettu yhdessä eri toimijoiden kanssa konkreettinen ratkaisu, joka palvelee niin matkailua, ravintola-alaa kuin maakuvatyötä.

Pääkategoria 2: Luovuus, viestinnän keinot ja kampanjat

Lanseeraus

Verkkokaupasta kivijalkaan - Fiksuruoan vyöry toi kaupan alalle kaivatun toimijan

Fiksuruoka & Mellakka Helsinki

Tässä upeassa kasvutarinassa yhdistyvät yhteiskunnallinen näkökulma, vahva ajatusjohtajuus ja oivaltava viestintä. Erityistä kiitosta ansaitsevat onnistunut sidosryhmäyhteistyö sekä vaikuttajayhteistyön humoristinen ja erottuva ote. Palkittava työ on esimerkillinen osoitus siitä, miten aitoon liiketoiminnalliseen haasteeseen voidaan vastata vaikuttavin viestinnän keinoin.

Mediaviestintä (kansainvälinen)

The Midnight Sun Hunt

Visit Levi, Levi Ski Resort, Agnico Eagle Finland & United Imaginations

Mystinen mutta yksinkertainen tarina herätti runsaasti ansaittua huomiota ja löysi tiensä juuri oikeiden yleisöjen pariin. Toteutuksessa yhdistyvät taitavasti suunnitelmallisuus ja spontaanius, jotka antoivat tarinalle mahdollisuuden elää omaa elämäänsä. Huolellisesti suunnitellussa kokonaisuudessa myös vastuullisuus on huomioitu esimerkillisesti. Tämä työ osoittaa, että myös yksinkertainen on kultaa.

Mediaviestintä (Suomi)

Tuulilasista tuli liikenteen tärkein näyttöruutu

Carglass Finland & Republic of Communications

Mediaviestintä on parhaimmillaan maratonjuoksua, ja tämä työ on siitä erinomainen esimerkki. Strateginen suunnittelu, monipuoliset toimenpiteet ja vahva mediaymmärrys ovat nostaneet arkisen aiheen pitkäkestoiseksi puheenaiheeksi. Lopputuloksena on esimerkillinen viestinnällinen kokonaisuus, joka on tuottanut näkyvyyden lisäksi konkreettista liiketoiminnallista hyötyä.

PR-tilaisuus

“Halpa, laadukas ja loppuunmyyty – oliko Lidlerie syksyn kovin markkinointitempaus?”

Lidl Suomi Ky & Mellakka Helsinki, Mellakka Events

Paras tapa kumota ennakkoluuloja on antaa ihmisten kokea asiat itse. Tämä raikas ja tyylikäs toteutus osoitti onnistuneesti, etteivät laatu ja edullisuus sulje toisiaan pois. Erityistä kiitosta ansaitsee tapahtuman avaaminen myös tavallisille kuluttajille, mikä toi uskottavuutta ja kiinnostavuutta mediaviestintään. Kuluttajien erinomaiset arviot vahvistivat, että lupaus laadusta lunastettiin.

Tapahtuma, tempaus tai repäisy

Case Lakula – eli kuinka Kouvola katosi kartalta ja Lakula löytyi otsikoista

Kouvolan Lakritsi & Nitro

Pilke silmäkulmassa toteutettu omaperäinen tempaus, jossa perinteisestä juhlavuodesta onnistuttiin rakentamaan brändiä suurempi ilmiö. Erityistä kiitosta ansaitsee ennakkoluuloton yhteistyö kaupungin kanssa ja rohkeus heittäytyä mukaan luovaan ideaan. Lopputuloksena on kaikkia osapuolia hyödyttänyt kokonaisuus, joka on tuottanut erinomaista näkyvyyttä ja kaupallisia tuloksia.

Podcast

Johtoajatuksia-podcast teki yritysjohdon tavoittamisesta suhdetyötä

DNA Oyj & Netprofile Finland Oy

Oivaltava ja huolellisesti toteutettu podcast-konsepti, joka onnistuu tavoittamaan poikkeuksellisen rajatun ja vaikeasti saavutettavan kohderyhmän. Työn vahvuuksia ovat tarkka kohderyhmäymmärrys, uskottava sisältöstrategia sekä podcastin hyödyntäminen niin ajatusjohtajuuden kuin suhdetyön välineenä. Kokonaisuus on erinomainen osoitus asiakkaan ja toimiston saumattomasta yhteistyöstä.

Natiivi- ja sisältömarkkinointi

Pieni pala Suomea

Fazer (Fazerin Sininen / Fazer Makeiset) & Oy SEK Ab

Puhutteleva ja aito kampanja, jossa yhdistyvät tunteisiin vetoava tarinankerronta ja vahva yhteys brändin ytimeen. Brändin omista arkistoista löytynyt aarre on onnistuttu jalostamaan tarinaksi, joka koskettaa laajaa yleisöä. Lopputuloksena on niin brändimielikuvan vahvistamisen kuin kansallisen yhteenkuuluvuuden näkökulmasta erittäin onnistunut kokonaisuus.

Sosiaalinen media

TikTok Currency – Katselukerroista valuutta

Verkkokauppa.com & NoA | Bob the Robot

Innovatiivinen kampanja, jossa luova idea rakentuu aidosti kohderyhmän ja kanavien ehdoilla. Erityistä kiitosta ansaitsee ennakkoluuloton tapa antaa kuluttajille vapaat kädet brändin rakentamiseen. Onnistunut joukkoistaminen ja vahva strateginen osaaminen ovat tuottaneet ilmiömäisiä tuloksia niin näkyvyydessä kuin liiketoiminnassakin.

Vaikuttajamarkkinointi

City of Triplan pormestarivaalit – Kuinka Triplasta tuli kaupunki, jonka vaalit kiinnostivat koko Suomea

Mall of Tripla & NoA | Bob the Robot

Raikas, hauska ja osallistava konsepti, joka on viety onnistuneesti tavoitteisiinsa orgaanisin keinoin. Luova lähestymistapa on synnyttänyt ilmiön, joka elää kampanjaa pidempään ja tarjoaa mahdollisuuksia pitkäjänteiseen brändimielikuvan rakentamiseen. Erityisen ansiokasta on vaikuttajien rooli: he eivät vain levitä kampanjan viestiä, vaan ovat itse sen ytimessä.

Viestintäkampanja: B2C

Operation: Make Pamela a Hyytiäinen

Helsinki Partners & United Imaginations, Breakfast, Grade One, Valofirma & Kamerafirma, Akseli Valmunen, Janne Hyytiäinen, Milka Ahlroth, Vogue Scandinavia, Coast Outdoor, Cristina Gareau

Huippuluokan mahdollisuusviestintää, jossa avautuneeseen tilaisuuteen on tartuttu rohkeasti ja poikkeuksellisella luovuudella. Omaperäinen idea ja huolellisesti suunniteltu toteutus ovat onnistuneet tavoittamaan juuri oikeat kohderyhmät. Erityistä kiitosta ansaitsee asiakkaan ja toimiston ennakkoluuloton yhteistyö, joka mahdollisti rohkean idean viemisen käytäntöön.

Viestintäkampanja: julkishallinto

Kun viestintä rakentaa siltoja – Hailuodon kiinteän yhteyden viestinnässä kiinnostuksesta luotiin luottamusta

Väylävirasto, GRK Suomi Oy, AFRY Finland Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy & Viestintätoimisto Kaiku Tampere Oy

Palkittavassa työssä viestinnällä ei tavoiteltu näkyvyyttä, vaan luottamusta. Haastavaan ja valmiiksi latautuneeseen tilanteeseen vastattiin pitkäjänteisellä, suunnitelmallisella ja yhtenäisellä viestinnällä, jossa huomioitiin eri sidosryhmien tarpeet. Lopputuloksena on esimerkillistä hankeviestintää, josta moni voisi ottaa oppia.

Viestintäkampanja: järjestöt ja muut tuottoa tavoittelemattomat organisaatiot

HelsinkiMissio Sylikaveri: kun muut pyysivät rahaa, me pyysimme aikaa.

HelsinkiMissio & Oy SEK Ab

Sydämellinen ja aseistariisuvan luova kampanja, jossa perinteinen asetelma käännettiin onnistuneesti päälaelleen. Omaperäisellä lähestymistavalla tartuttiin järjestökentän merkittävään haasteeseen ja poikkeuksellisen hyvät tulokset osoittavat, kuinka onnistuneesti kampanja sai ihmiset mukaan toimintaan.

Pro bono

Haaste isille - Tiedätkö mitä poikasi ajattelee naisista?

Mannerheimin Lastensuojeluliitto & Avidly

Yhteiskunnallisesti tärkeään aiheeseen on tartuttu rohkeasti ja luovalla otteella. Vahva tutkimuspohja, huolellinen strateginen suunnittelu ja tarkkaan valitut toimenpiteet ovat luoneet perustan konkreettisille tuloksille. Palkittava työ osoittaa, että näkyvyyttä tärkeämpää on saada aikaan todellisia tekoja ja avata keskusteluja, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Bonus: Wow-kategoria!

MadWe – Harjoitteluohjelma, joka teki monimuotoisuudesta kilpailuedun

Oy SEK Ab

Palkittavassa työssä ei jääty odottamaan muutosta, vaan ryhdyttiin rohkeasti tekoihin. Alan merkittävään haasteeseen vastattiin uudenlaisella, kaikkia osapuolia hyödyttävällä toimintamallilla. Ennakkoluulottomalla työllä on potentiaalia uudistaa koko alan käytäntöjä ja näyttää suuntaa muille.

Vuoden viestintätyö

Koko Suomen ruokastrategia

Kespro & United Imaginations

Kunnianhimoinen hanke, joka on yhdistänyt kokonaisen toimialan yhteisen tavoitteen taakse. Tutkimukseen pohjautuva strateginen viestintä on synnyttänyt uudenlaista yhteistyötä ja konkreettisia tekoja, joiden vaikutukset ulottuvat aina yhteiskunnalliseen päätöksentekoon asti. Erinomainen osoitus viestinnän voimasta saada aikaan kauaskantoista muutosta.

Vuoden vaikuttamiskampanja

Operation: Make Pamela a Hyytiäinen

Helsinki Partners & United Imaginations, Breakfast, Grade One, Valofirma & Kamerafirma, Akseli Valmunen, Janne Hyytiäinen, Milka Ahlroth, Vogue Scandinavia, Coast Outdoor, Cristina Gareau

Maailmassa, jossa tavoitellaan mahdollisimman laajaa yleisöä, on rohkea teko tähdätä vain yhteen promilleen. Luova ja strategisesti tarkkaan suunniteltu kampanja kasvoi kansainväliseksi ilmiöksi, saavutti merkittävää näkyvyyttä kohdemarkkinoilla ja jätti tutkitusti vahvan muistijäljen. Erinomainen osoitus siitä, miten strateginen osaaminen ja rohkea luovuus voivat yhdessä synnyttää jotain ainutlaatuista.

Vuoden pitchaaja: Ona Aula, United Imaginations

Vuoden pitchaaja hurmasi tuomariston vakuuttavalla esiintymisellä ja vahvalla asiantuntemuksella. Pitchauksessa yhdistyivät kirkas viesti, vahva läsnäolo ja taito kiteyttää työn keskeiset oivallukset. Huolellisesti rakennettu ja taidokkaasti esitetty pitchaus erottui edukseen, jätti tuomaristoon vahvan muistijäljen ja osoitti, miten asiantuntemus ja esiintymisen taito parhaimmillaan täydentävät toisiaan.

Vuoden nuori kyky: Janina Javanainen, Netprofile Finland Oy

Vuoden nuori kyky edustaa viestintäalan tulevaisuutta parhaimmillaan. Hän yhdistää strategisen ajattelun ja liiketoimintaymmärryksen uusien teknologioiden rohkeaan hyödyntämiseen. Hän on ollut mukana kehittämässä tekoälypohjaisia ratkaisuja ja nostanut asiakkaidensa asiantuntemusta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hänen vahvuuksiaan ovat uteliaisuus, ennakkoluulottomuus ja kyky muuttaa monimutkaiset ilmiöt asiakkaalle arvokkaiksi ratkaisuiksi. Ammattitaidon rinnalla erottuvat aito läsnäolo ja halu auttaa muita. Tässä on tulevaisuuden viestintäosaaja, joka näyttää jo nyt suuntaa koko alalle.

Vuoden viestintäkonsultti: Annamari Säteri, Viestintätoimisto Drum

Vuoden viestintäkonsultissa yhdistyvät rohkea luovuus, vahva käytännön osaaminen ja tinkimätön luotettavuus. Asiakkaat arvostavat hänen näkemyksellisyyttään ja kykyään viedä projektit maaliin, kollegat puolestaan hänen energiaansa, avuliaisuuttaan ja taitoaan innostaa muita. Hän on ammattilainen, joka uskaltaa ajatella isosti mutta käärii myös ensimmäisenä hihat. Asiakkaiden rakastama ja kollegoiden arvostama – viestintäkonsultti parhaimmillaan.

Vuoden Viestintätoimisto: Netprofile Finland Oy

Palkittava toimisto on osoittanut pitkäjänteistä ja kansainvälisesti tunnustettua viestintäosaamista, jossa yhdistyvät vahva teknologia-alan asiantuntemus, vastuullisuus ja jatkuva uudistuminen. Toimisto on onnistunut nostamaan B2B-viestinnän tulevaisuuden kysymyksiä laajaan keskusteluun sekä vahvistamaan suomalaisen viestintäosaamisen arvostusta kansainvälisesti. Menestystä täydentävät lukuisat kotimaiset ja kansainväliset palkinnot sekä vahva henkilöstötyytyväisyys.