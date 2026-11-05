Suomen ympäristökeskus

Ennallistamisen rinnalla hyvässä tilassa olevaa luontoa on turvattava

6.11.2026 07:02:29 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

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Suomen tulee ennallistaa huonoon tilaan päässyttä luontoa ja samalla estää hyvässä tilassa olevan luonnon heikkeneminen. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kansallisen ennallistamissuunnitelman torstaina julkaistun luonnoksen suurin haaste liittyy tähän. Suunnitelma ei rajoita luonnon tilan heikentämistä. Tässä mielessä EU:n ennallistamisasetuksen vaatimuksiin jää vielä kirittävää.

Hannu Nousiainen

Ennallistamisasetuksen tavoitteena on parantaa heikentyneiden luontotyyppien ja elinympäristöjen tilaa sekä turvata luontoarvot niillä alueilla, jotka ovat vielä hyvässä tilassa. Hallituksen torstaina julkaisemassa Suomen suunnitelman luonnoksessa tämä heikentämättömyyden tavoite ei vielä täyty, koska se rajataan koskemaan jo suojeltuja Natura 2000 -alueita. Tältä osin suunnitelma ei vastaa ennallistamisasetuksen tavoitteita.  

"Ennallistaminen ei ole vaikuttavaa, jos samalla menetämme hyvässä tilassa olevaa luontoa. Hyvässä tilassa olevan luonnon säilyttäminen on aina tehokkaampaa ja edullisempaa kuin heikentyneen luonnon palauttaminen jälkikäteen", Suomen ympäristökeskuksen Luontoratkaisut-yksikön johtaja Aino Juslén painottaa. 

Luonnon heikkenemisellä on hinta

Luonto tuottaa ihmisille ja yrityksille välttämättömiä palveluja: puhdasta vettä, viljelykasvien pölytystä, raaka-aineita sekä suojaa tulvilta, kuivuudelta ja kuumuudelta. Luonnon tilan heikkeneminen kasvattaa riskejä ja tuo kustannuksia.  

"Nyt kasvatamme luontovelkaa, jonka suomalaiset, yritykset ja tulevat sukupolvet joutuvat maksamaan. Luontokato näkyy myös ihmisten arjessa esimerkiksi vesien samentumisena, levinä, kalakantojen heikkenemisenä ja suomalaiselle kulttuurille ominaisten lajien harvinaistumisena. Vahingoitamme itseämme, jos laiminlyömme ennallistamisen, sillä Suomen luonnosta voimme pitää huolta vain me itse", Juslén muistuttaa. 

Luonnon tilan turvaamista ja ennallistamista ei ole mielekästä tarkastella vain menoina. Hyväkuntoinen luonto lujittaa yhteiskunnan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen, lisää terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa taloutta. Ennallistamisen ympärille voidaan luoda liiketoimintaa, edelläkävijöille kannustimia ja kilpailuetua riittävällä sääntelyllä. Suunnitelman luonnos ei vielä tartu tähän tilaisuuteen. 

"Lopullisessa suunnitelmassa ennallistaminen kannattaa ulottaa suojelualueiden ulkopuolelle, kuten EU:n asetus edellyttää, jotta luonnonarvomarkkinoille syntyy kysyntää. Muuten erityisesti metsänomistajissa kiinnostusta herättäneeltä luonnonarvokaupalta putoaa pohja", Juslén huomauttaa.

Ennallistamissuunnitelmaa kannattaa vahvistaa tutkitulla tiedolla

Ennallistamissuunnitelman luonnos lähetetään seuraavaksi Euroopan komissiolle, jolla on puoli vuotta aikaa tutustua luonnokseen ja jättää siitä palautetta. Muokattu kansallinen ennallistamissuunnitelma on toimitettava komissiolle vuoden 2027 syyskuuhun mennessä. Ennallistamisasetuksen tavoitteet ovat voimassa vuoteen 2050, jota ennen ennallistamissuunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan vuosina 2032 ja 2042.  

"Suomen ympäristökeskus on tuottanut tietopohjaa ennallistamissuunnitelmalle jo usean vuoden ajan. Meillä on laaja-alainen osaaminen ja erinomaiset valmiudet rakentaa yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa vaikuttava suunnitelma ja osallistua myös sen toimeenpanoon ja seurantaan", Juslén sanoo. 

Lisätietoja ennallistamisasetuksesta teemoittain: 

Ennallistamisasetus kokonaisuutena:
Aino Juslén
yksikönjohtaja
+358 29 525 2301
etunimi.sukunimi@syke.fi 

Metsäluontotyypit:  
Aija Kukkala  
erityisasiantuntija
+358 29 525 1244
etunimi.sukunimi@syke.fi 

Metsätalous ja ennallistamisasetus
Luonnonarvomarkkinat ja ekologinen kompensaatio
Pienvedet ja virtavedet:  
Panu Halme
tutkimusprofessori
+358 295 252 426
etunimi.sukunimi@syke.fi 

Oikeudelliset näkökulmat ja heikentämättömyysvelvoite:  
Minna Pappila
johtava tutkija
+358 29 525 2233
etunimi.sukunimi@syke.fi 

Ennallistamisen talousvaikutukset, kustannukset ja hyödyt:
Sampo Pihlainen
erikoistutkija
+358 29 525 2225
etunimi.sukunimi@syke.fi 

Suot:  
Antti Sallinen  
tutkija
+358 29 525 1026
etunimi.sukunimi@syke.fi 

Kaupunkiluonto:  
Kati Vierikko  
ryhmäpäällikkö
+358 29 525 2084
etunimi.sukunimi@syke.fi 

Meret:
Samuli Korpinen 
tutkimuspäällikkö
+358 29 525 1811
etunimi.sukunimi@syke.fi 

Maatalousympäristöt ja pölyttäjät:  
Marjaana Toivonen
erikoistutkija
+358 29 525 2194
etunimi.sukunimi@syke.fi 

Luontotyyppien tilan seuranta:  
Aapo Ahola
erityisasiantuntija
+358 29 525 2234
etunimi.sukunimi@syke.fi 

Viestintä 
Jukka-Pekka Ronkainen
viestintäasiantuntija
+358 29 525 2333
etunimi.sukunimi@syke.fi

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