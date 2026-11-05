Ennallistamisen rinnalla hyvässä tilassa olevaa luontoa on turvattava

Ennallistamisasetuksen tavoitteena on parantaa heikentyneiden luontotyyppien ja elinympäristöjen tilaa sekä turvata luontoarvot niillä alueilla, jotka ovat vielä hyvässä tilassa. Hallituksen torstaina julkaisemassa Suomen suunnitelman luonnoksessa tämä heikentämättömyyden tavoite ei vielä täyty, koska se rajataan koskemaan jo suojeltuja Natura 2000 -alueita. Tältä osin suunnitelma ei vastaa ennallistamisasetuksen tavoitteita.

"Ennallistaminen ei ole vaikuttavaa, jos samalla menetämme hyvässä tilassa olevaa luontoa. Hyvässä tilassa olevan luonnon säilyttäminen on aina tehokkaampaa ja edullisempaa kuin heikentyneen luonnon palauttaminen jälkikäteen", Suomen ympäristökeskuksen Luontoratkaisut-yksikön johtaja Aino Juslén painottaa.

Luonnon heikkenemisellä on hinta

Luonto tuottaa ihmisille ja yrityksille välttämättömiä palveluja: puhdasta vettä, viljelykasvien pölytystä, raaka-aineita sekä suojaa tulvilta, kuivuudelta ja kuumuudelta. Luonnon tilan heikkeneminen kasvattaa riskejä ja tuo kustannuksia.

"Nyt kasvatamme luontovelkaa, jonka suomalaiset, yritykset ja tulevat sukupolvet joutuvat maksamaan. Luontokato näkyy myös ihmisten arjessa esimerkiksi vesien samentumisena, levinä, kalakantojen heikkenemisenä ja suomalaiselle kulttuurille ominaisten lajien harvinaistumisena. Vahingoitamme itseämme, jos laiminlyömme ennallistamisen, sillä Suomen luonnosta voimme pitää huolta vain me itse", Juslén muistuttaa.

Luonnon tilan turvaamista ja ennallistamista ei ole mielekästä tarkastella vain menoina. Hyväkuntoinen luonto lujittaa yhteiskunnan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen, lisää terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa taloutta. Ennallistamisen ympärille voidaan luoda liiketoimintaa, edelläkävijöille kannustimia ja kilpailuetua riittävällä sääntelyllä. Suunnitelman luonnos ei vielä tartu tähän tilaisuuteen.

"Lopullisessa suunnitelmassa ennallistaminen kannattaa ulottaa suojelualueiden ulkopuolelle, kuten EU:n asetus edellyttää, jotta luonnonarvomarkkinoille syntyy kysyntää. Muuten erityisesti metsänomistajissa kiinnostusta herättäneeltä luonnonarvokaupalta putoaa pohja", Juslén huomauttaa.

Ennallistamissuunnitelmaa kannattaa vahvistaa tutkitulla tiedolla

Ennallistamissuunnitelman luonnos lähetetään seuraavaksi Euroopan komissiolle, jolla on puoli vuotta aikaa tutustua luonnokseen ja jättää siitä palautetta. Muokattu kansallinen ennallistamissuunnitelma on toimitettava komissiolle vuoden 2027 syyskuuhun mennessä. Ennallistamisasetuksen tavoitteet ovat voimassa vuoteen 2050, jota ennen ennallistamissuunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan vuosina 2032 ja 2042.

"Suomen ympäristökeskus on tuottanut tietopohjaa ennallistamissuunnitelmalle jo usean vuoden ajan. Meillä on laaja-alainen osaaminen ja erinomaiset valmiudet rakentaa yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa vaikuttava suunnitelma ja osallistua myös sen toimeenpanoon ja seurantaan", Juslén sanoo.

Lisätietoja ennallistamisasetuksesta teemoittain:

Ennallistamisasetus kokonaisuutena:

Aino Juslén

yksikönjohtaja

+358 29 525 2301

etunimi.sukunimi@syke.fi

Metsäluontotyypit:

Aija Kukkala

erityisasiantuntija

+358 29 525 1244

etunimi.sukunimi@syke.fi

Metsätalous ja ennallistamisasetus

Luonnonarvomarkkinat ja ekologinen kompensaatio

Pienvedet ja virtavedet:

Panu Halme

tutkimusprofessori

+358 295 252 426

etunimi.sukunimi@syke.fi

Oikeudelliset näkökulmat ja heikentämättömyysvelvoite:

Minna Pappila

johtava tutkija

+358 29 525 2233

etunimi.sukunimi@syke.fi

Ennallistamisen talousvaikutukset, kustannukset ja hyödyt:

Sampo Pihlainen

erikoistutkija

+358 29 525 2225

etunimi.sukunimi@syke.fi

Suot:

Antti Sallinen

tutkija

+358 29 525 1026

etunimi.sukunimi@syke.fi

Kaupunkiluonto:

Kati Vierikko

ryhmäpäällikkö

+358 29 525 2084

etunimi.sukunimi@syke.fi

Meret:

Samuli Korpinen

tutkimuspäällikkö

+358 29 525 1811

etunimi.sukunimi@syke.fi

Maatalousympäristöt ja pölyttäjät:

Marjaana Toivonen

erikoistutkija

+358 29 525 2194

etunimi.sukunimi@syke.fi

Luontotyyppien tilan seuranta:

Aapo Ahola

erityisasiantuntija

+358 29 525 2234

etunimi.sukunimi@syke.fi



Viestintä

Jukka-Pekka Ronkainen

viestintäasiantuntija

+358 29 525 2333

etunimi.sukunimi@syke.fi