Greenspot ja Kempower toteuttavat 30 pikalatauspistettä vähittäiskauppojen yhteyteen Ranskassa
6.11.2026 10:00:00 EET | Kempower Oyj | Tiedote
Kempower toimittaa pikalatureita ranskalaiselle latauspisteoperaattorille Greenspotille asennettavaksi sen latausverkostoon erilaisiin kohteisiin, kuten suuriin vähittäiskauppoihin ja supermarketteihin. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus asentaa 30 latausasemaa eri puolille Ranskaa vuoden 2027 loppuun mennessä. Kaikki latausasemat perustuvat samaan Kempowerin DC-pikalatausstandardoituun arkkitehtuuriin, joka on suunniteltu nopeaa käyttöönottoa ja tehokasta lataamista varten kuljettajien ostoskäyntien aikana.
Kaikilla verkoston latausasemilla on yhtenäinen kokoonpano: 200 kW:n Kempowerin tehoyksikkö yhdistettynä kahteen tuplasatelliittiin, jossa on neljä latauspistettä. Keskikokoisia pysäköintialueita hallinnoiville vähittäiskauppiaille suunniteltu kokoonpano voidaan liittää sähköverkkoon Ranskan keskitehoisen keltaisen sähkötariffijärjestelmän (Tarif Jaune) mukaisesti ilman muuntaja-asemaa.
Ratkaisun ansiosta asemien käyttöönotto on nopeampaa, investoinnit pienempiä ja kuljettajat voivat ladata autonsa nopeasti ostosten aikana. Vähittäiskauppiaille ratkaisun odotetaan tuovan uusia asiakkaita ja lisäävän kävijämääriä.
Viisi Kempowerin pikalatausasemaa on jo otettu käyttöön Bricomarchén ja Aldin pysäköintialueilla, ja seuraavaksi latausasemia on suunniteltu Aldin, Franprix’n ja Intermarchén pysäköintialueille.
Kaikissa kohteissa Greenspot soveltaa kolmannen osapuolen investointimallia: yritys rahoittaa, asentaa ja ylläpitää latausinfrastruktuuria ilman, että vähittäiskauppiailta vaaditaan investointeja. Avaimet käteen -ratkaisun ansiosta vähittäiskauppiaat voivat laajentaa palveluitaan ja tehdä pysäköintialueistaan houkuttelevampia uusien asiakkaiden saamiseksi.
Kempowerin dynaamisessa ja hajautetussa latausjärjestelmässä tehoyksikkö syöttää virtaa useaan latauspisteeseen jakamalla tehon reaaliajassa kunkin kytketyn ajoneuvon tarpeiden mukaan. Teknologia optimoi latausajan, lyhentää odotusajan ja antaa operaattorille mahdollisuuden laajentaa toimipisteitään vaiheittain lisäämällä tehoa tai lataussatelliitteja kysynnän kasvaessa ilman suuria alkuinvestointeja tai verkkoliitäntöjä.
Kempower toimittaa laitteistot Greenspotin koko verkostoon. Greenspotin ylläpitämät latausasemat muodostavat kasvavan latausverkoston, joka tarjoaa yhdenmukaisia palveluita kaikkialla Ranskassa.
”Pikalataus sopii erinomaisesti vähittäiskauppojen yhteyteen, koska ihmiset käyvät niissä usein ja pysähtyvät vain tarvittavaksi ajaksi. Olemme Greenspotin kanssa yhdessä määritelleet yksinkertaisen, toistettavan ja nopeasti käyttöön otettavan kokoonpanon, joka voidaan kytkeä sähköverkkoon ilman muuntaja-asemaa”, sanoo Kempowerin Ranskan maajohtaja Cédric Moret.
”Yhteistyömme Kempowerin kanssa sopii täydellisesti latausasemien käyttöönottoa koskevaan strategiaamme. Valitsimme modulaarisen ja skaalautuvan ratkaisun, joka mukautuu kunkin toimipaikan tarpeisiin ja tukee sen pitkän ajan kehitystä. Teknologian lisäksi yhteistyö eurooppalaisen yrityksen kanssa on luonnollinen valinta, joka on linjassa tavoitteemme kanssa luottaa vahvoihin, lähellä sijaitseviin kumppaneihin”, sanoo Greenspotin tekninen johtaja Nicolas Salmon.
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Mediayhteydet
Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
Puh. +358 29 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen osa-alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme sekä maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautonkuljettajien toimesta sähköauton in kuljettajille, mikä takaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Greenspot: greenspot.com
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Yhteyshenkilöt
Paula SavonenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
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