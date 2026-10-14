Rakennusosien uudelleenkäyttöä edistävä Spolia Design Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahalla
6.11.2026 08:14:23 EET | KIINKO | Tiedote
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö on myöntänyt vuoden 2026 apurahan, suuruudeltaan 25 000 euroa, Spolia Design Oy:lle. Yrityksen Spolia Flow -ratkaisu rakentaa hallitun digitaalisen arvoketjun rakennustuotteiden uudelleenkäyttöön ja kiertotalouden toteuttamiseen rakennetussa ympäristössä. Ratkaisu parantaa rakennustuotteiden jäljitettävyyttä, laadunvarmistusta ja uudelleenkäytettävyyttä sekä tukee vähähiilistä rakentamista.
Palkinto jaettiin Tampereella järjestetyssä Kiinteistöalan vuosiseminaarissa 5.11.2026.
Spolia Designin Spolia Flow hallitsee rakennustuotteen tiedon ja kulun purkukohteesta tunnistamiseen, kelpoisuuden arviointiin, laadunvarmistukseen, varastointiin, myyntiin ja uuteen rakennushankkeeseen. Tuote-eräkohtainen digitaalinen tuotepassi kokoaa muun muassa tuotteen alkuperä-, kunto-, tutkimus-, käyttörajoitus- ja toimitustiedot. Digitaalinen markkinapaikka ei siten ole vain ilmoituskanava, vaan yhdistää todennettavan tuotetiedon, laadunvarmistuksen ja kaupallisen toimitusprosessin.
Apuraha käytetään Spolia Flow’n digitaalisen tuotepassin, laadunvarmistuksen työnkulun ja kaupallisen käyttöliittymän tuotteistamiseen sekä pilotointiin todellisella rakennustuote-erällä. Tavoitteena on kehittää nykyisestä hanke- ja palvelukohtaisesta ratkaisusta ensimmäinen monistettava ja kaupallisesti myytävä versio, jossa laadunvarmistettu rakennustuote voidaan tunnistaa, dokumentoida, julkaista, varata ja hankkia yhtenäisen digitaalisen prosessin kautta.
Säätiön hallitus katsoi ratkaisun vastaavan ajankohtaiseen rakennusalan kiertotaloushaasteeseen ja omaavan merkittävää vaikuttavuus- ja kasvupotentiaalia. Spolia Flow’ta on jo hyödynnetty käytännön rakennushankkeissa, ja Spolia Designilla on yhteistyötä kaupunkien, kiinteistönomistajien ja muiden rakennusalan toimijoiden kanssa. Ratkaisua on tarkoitus kehittää skaalautuvaksi palveluksi ja digitaaliseksi markkinapaikaksi sekä myöhemmin laajentaa kansainvälisille markkinoille.
Palkinnon vastaanotti Spolia Design Oy:n co-founder Petri Salmi tilaisuudessa 5.11. Palkinnon luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puolesta Tero Viherlehto.
Mukana palkittavan yrityksen valinnassa olivat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Rakennusteollisuus RT ry sekä Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry. Päätöksen palkinnonsaajasta teki säätiön hallitus.
Lisätietoja:
Mika Halttunen, Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja
0400 711 299
www.teknologiastatuotteiksi.fi
Mikko Piitulainen, co-founder, Spolia Design Oy
050 545 9398
mikko@spolia.fi
https://www.spolia.fi/
Spolia Design lyhyesti
Vuonna 2020 perustettu Spolia Design Oy on suomalainen rakennustuotteiden uudelleenkäyttöön erikoistunut asiantuntijayritys. Se jalostaa rakennuksista irrotettavia osia ja materiaaleja uudelleenkäytettäviksi rakennustuotteiksi sekä tarjoaa kiertotalouden asiantuntijapalveluita rakennusalalle. Yrityksen kehittämä Spolia Flow yhdistää materiaalien tunnistamisen, kelpoisuuden arvioinnin, laadunvarmistuksen, suunnittelun, logistiikan ja kaupallisen toimituksen. Spolia Designin missiona on rakentaa luonnonvaroja säästäen.
Teknologiasta Tuotteiksi –säätiö
Vuonna 1994 perustetun säätiön toiminta-ajatus on edistää terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä tukemalla innovaatioiden tuotteistamista. Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä kiinteistö- ja rakennusalalla palkitsemalla vuosittain apurahalla yrityksiä, yhteisöjä tai yksityishenkilöitä, jotka kehittävät tuotteita, palvelukonsepteja ja –kokonaisuuksia myös digitaalisuutta hyödyntäen. Muita kriteerejä palkitsemiselle ovat energia- ja resurssitehokkuus, hyvän sisäympäristön kehittäminen, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys. Erityisasemassa arvioinnissa apurahan saajiksi ovat pk-yritykset. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Business Finland, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, Sitra, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy. Lisätietoa: www.teknologiastatuotteiksi.fi
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