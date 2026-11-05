Suomeen kaksi yli 75 000 euron voittoa - Potit Iisalmeen ja Lietoon

Pohjois-Ruotsin Bodenin torstai-illan Toto64-ravirivin kuudesta voittajasta neljällä oli suomalaisohjastaja. Mika Forss ajoi kolme kohdevoittoa ja Niko Riekkinen yhden.



Päätöskohteessa Forss kierrätti Done Dealin (peliosuus 39,35 %) voittoon ja kaksi suomalaispelaajaa pääsi juhlimaan.



Nettipelaaja Liedosta voitti 12 euron systeemillään alavoittoineen 75 996 euroa ja nettipelaaja Iisalmesta 19,20 euron systeemillään alavoittoineen 76 365 euroa. Molemmissa suomalaisten voittoriveissä oli Done Dealin lisäksi varmana viidennen kohteen Kiwi Sisu (23,93 %).



Niko Riekkinen ohjasti rivin suurimman yllätyksen, kun Maverick Match voitti vain 1,02 prosenttia kolmannen kohteen merkeistä pelattuna jättiyllättäjänä. Nettipelaaja Liedosta löysi voittajan riviinsä kolmeen merkkiin ja nettipelaaja Iisalmesta neljään merkkiin.



- Isot onnittelut taitaville ja onnekkaille ravipelaajille! Hienoja osumia tuli jälleen Ruotsista suomalaisille Toto-pelaajille, Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula onnittelee.



Lisäksi keskiviikkona Vermon Toto75-pelistä nettipelaaja Helsingistä ja nettipelaaja Espoosta voittivat 42 998 euron potit.