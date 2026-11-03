Aliisa kohtaa lohikäärmeen ja haavoittuneen merenneidon – Ilkka Olavin ja Matti Westerlundin uudet kuvakirjat kutsuvat ihmettelemään maailmaa

Aliisa ja kummallinen lohikäärme kertoo lohikäärmeestä, joka on kadottanut kykynsä lentää. Se ei myöskään osaa syöstä tulta tai karjua kuten oikean lohikäärmeen oletetaan tekevän. Onneksi Aliisa on valmis auttamaan uutta ystäväänsä löytämään rohkeutensa uudelleen.

Aliisa ja haavoittunut merenneito vie lukijan kesäisiin tunnelmiin ja vedenalaisten salaisuuksien äärelle. Aliisan mökkiloma saa yllättävän käänteen, kun hän löytää rannalta haavoittuneen merenneidon. Alkaa seikkailu, jossa toisen auttaminen on tärkeintä.

Molemmat kirjat käsittelevät lapsille läheisiä aiheita: erilaisuutta, rohkeutta, ystävyyttä ja toisten auttamista. Ne sopivat erityisesti päiväkoti-ikäisille ja alakoulun nuorimmille lukijoille.

Äänikirjasuosikki herää eloon kuvakirjoissa

Mitä ihmettä, Aliisa! tunnetaan alun perin Storytelille kirjoitettuna kymmenosaisena äänikirjasarjana. Nyt Aliisan seikkailut saavat uuden elämän Matti Westerlundin värikkäästi kuvittamina kirjoina.

Kirjailija Ilkka Olavi kertoo sarjan synnystä:

"Yllättäen huomasin kirjoittavani satuja omille rakkaille mielikuvituslapsilleni. Syntyi utelias Aliisa."

Kuvittaja Matti Westerlundille työskentely Aliisan parissa oli poikkeuksellinen kokemus. Hän oli aiemmin kuvittanut sarjan äänikirjojen kannet, mutta pääsi nyt kehittämään niiden visuaalista maailmaa kokonaisten kuvakirjojen laajuudessa.

"Oli tosi hauskaa palata Aliisan maailmaan ja kuvitella, miltä kaikki näyttää pienen seikkailijan silmin. Pienelle hulluttelullekin oli tilaa!"

Tekijät

Ilkka Olavi on kirjailija ja näyttelijä, joka on kirjoittanut muun muassa lastenkirjan Herra Hirmu ja hurja torakkaimuri sekä kymmenenosaisen Mitä ihmettä, Aliisa! -äänikirjasarjan.

Matti Westerlund on palkittu kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka työskentelee lastenkirjojen, sarjakuvan ja monitaiteisten produktioiden parissa.

Kirjajulkkarit 14.11.2026

Aika: Lauantai 14.11.2026 klo 14–16

Paikka: Nukketeatteri Sampo, Erottajankatu 7, Helsinki

Ilmoittautuminen: 13.11.2026 mennessä osoitteeseen vilja.levonius@iki.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Ilkka Olavi, kirjailija

ilkkaolavihamalainen@gmail.com

p. +358 50 44 11 860

Matti Westerlund, kuvittaja

westerlund.matti@gmail.com

p. +358 50 57 36 443

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