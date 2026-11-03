Aliisa kohtaa lohikäärmeen ja haavoittuneen merenneidon – Ilkka Olavin ja Matti Westerlundin uudet kuvakirjat kutsuvat ihmettelemään maailmaa
6.11.2026 11:09:08 EET | Kvaliti Oy | Tiedote
Mitä tapahtuu, kun lohikäärme kadottaa lentotaitonsa tai merenneito loukkaantuu? Ilkka Olavin kirjoittamassa ja Matti Westerlundin kuvittamassa Mitä ihmettä, Aliisa! -sarjassa uteliaisuus, ystävyys ja auttamisen halu johdattavat ihmeellisiin seikkailuihin. Sarjan kaksi uutta kuvakirjaa, Aliisa ja kummallinen lohikäärme sekä Aliisa ja haavoittunut merenneito, ovat ilmestyneet. Kirjojen julkaisua juhlitaan lauantaina 14.11.2026 klo 14–16 Nukketeatteri Sammossa Helsingissä.
Aliisa ja kummallinen lohikäärme kertoo lohikäärmeestä, joka on kadottanut kykynsä lentää. Se ei myöskään osaa syöstä tulta tai karjua kuten oikean lohikäärmeen oletetaan tekevän. Onneksi Aliisa on valmis auttamaan uutta ystäväänsä löytämään rohkeutensa uudelleen.
Aliisa ja haavoittunut merenneito vie lukijan kesäisiin tunnelmiin ja vedenalaisten salaisuuksien äärelle. Aliisan mökkiloma saa yllättävän käänteen, kun hän löytää rannalta haavoittuneen merenneidon. Alkaa seikkailu, jossa toisen auttaminen on tärkeintä.
Molemmat kirjat käsittelevät lapsille läheisiä aiheita: erilaisuutta, rohkeutta, ystävyyttä ja toisten auttamista. Ne sopivat erityisesti päiväkoti-ikäisille ja alakoulun nuorimmille lukijoille.
Äänikirjasuosikki herää eloon kuvakirjoissa
Mitä ihmettä, Aliisa! tunnetaan alun perin Storytelille kirjoitettuna kymmenosaisena äänikirjasarjana. Nyt Aliisan seikkailut saavat uuden elämän Matti Westerlundin värikkäästi kuvittamina kirjoina.
Kirjailija Ilkka Olavi kertoo sarjan synnystä:
"Yllättäen huomasin kirjoittavani satuja omille rakkaille mielikuvituslapsilleni. Syntyi utelias Aliisa."
Kuvittaja Matti Westerlundille työskentely Aliisan parissa oli poikkeuksellinen kokemus. Hän oli aiemmin kuvittanut sarjan äänikirjojen kannet, mutta pääsi nyt kehittämään niiden visuaalista maailmaa kokonaisten kuvakirjojen laajuudessa.
"Oli tosi hauskaa palata Aliisan maailmaan ja kuvitella, miltä kaikki näyttää pienen seikkailijan silmin. Pienelle hulluttelullekin oli tilaa!"
Tekijät
Ilkka Olavi on kirjailija ja näyttelijä, joka on kirjoittanut muun muassa lastenkirjan Herra Hirmu ja hurja torakkaimuri sekä kymmenenosaisen Mitä ihmettä, Aliisa! -äänikirjasarjan.
Matti Westerlund on palkittu kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka työskentelee lastenkirjojen, sarjakuvan ja monitaiteisten produktioiden parissa.
Kirjajulkkarit 14.11.2026
Aika: Lauantai 14.11.2026 klo 14–16
Paikka: Nukketeatteri Sampo, Erottajankatu 7, Helsinki
Ilmoittautuminen: 13.11.2026 mennessä osoitteeseen vilja.levonius@iki.fi
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
Ilkka Olavi, kirjailija
ilkkaolavihamalainen@gmail.com
p. +358 50 44 11 860
Matti Westerlund, kuvittaja
westerlund.matti@gmail.com
p. +358 50 57 36 443
Arvostelukappaleet:
Kvaliti, info@kvaliti.com
Yhteyshenkilöt
Hanna Sinkkonentoimitusjohtaja, kustantajaKvaliti OyPuh:+358 40 7328171hanna.sinkkonen@kvaliti.com
Tietoja julkaisijasta
Kvaliti on lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistunut kustantamo, joka panostaa laadukkaisiin – mutta samalla myös hauskoihin! – kirjoihin.
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