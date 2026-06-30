Ruskon Betoni Etelä Oy ostaa Ruduksen betonituotetehtaat Oulusta ja Lohjalta
9.11.2026 13:00:00 EET | Ruskon Betoni Etelä Oy | Tiedote
Ruskon Betoni Etelä Oy on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa CRH-konserniin kuuluvalta Rudus Oy:ltä betoniputkia ja -kaivoja valmistavat toimipisteet Oulussa ja Lohjalla.
Tehtaiden 28 työntekijää siirtyy Ruskon Betoni Etelän palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Ruskon Betoni Etelällä on entuudestaan infratuotetehtaat Hollolassa ja Kokkolassa. Uusien tehtaiden myötä yhtiön infraliiketoiminta kasvaa, ja betonisten infratuotteiden valikoima laajenee.
“Kauppa on Ruskon Betoni Etelälle iso askel, ja sen ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä kattavammin. Samalla saamme vahvemmat valmiudet kehittää koko alaa ja tuoda betoni vahvemmin esiin vaihtoehtona, kun putki- ja kaivomateriaaleja valitaan. Betonilla on pitkä historia infrarakentamisessa, ja uskomme sen aseman vahvistuvan, kun materiaalivalinnoissa painottuvat kestävyys, ympäristövaikutukset ja koko elinkaaren kustannukset”, sanoo Ruskon Betoni Etelän toimitusjohtaja Arto Pesonen.
Asiakkaille kauppa ei aiheuta muutoksia, vaan tilaukset ja toimitukset jatkuvat normaalisti.
Yhteyshenkilöt
Arto PesonentoimitusjohtajaRuskon Betoni Etelä OyPuh:040 844 2290arto.pesonen@ruskonbetoni.fi
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Ruskon Betoni Etelä Oy lyhyesti
Ruskon Betoni Etelä Oy on Ruskon Betoni -konserniin kuuluva yritys, joka valmistaa valmisbetonia, betonisia infratuotteita ja muita betonituotteita. Yhtiön liikevaihto 30.6.2026 päättyneellä tilikaudella oli noin 68 miljoonaa euroa. Yhtiössä työskentelee 130 ihmistä, ja liiketoimintakaupan jälkeen henkilöstön määrä kasvaa noin 160:een.
Vuonna 1983 perustettu perheyritys Ruskon Betoni Oy on konsernin emoyhtiö, ja koko konserni työllistää yli 300 ihmistä yli 30 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.
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