Ruskon Betoni Etelä Oy ostaa Ruduksen betonituotetehtaat Oulusta ja Lohjalta

Tehtaiden 28 työntekijää siirtyy Ruskon Betoni Etelän palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Ruskon Betoni Etelällä on entuudestaan infratuotetehtaat Hollolassa ja Kokkolassa. Uusien tehtaiden myötä yhtiön infraliiketoiminta kasvaa, ja betonisten infratuotteiden valikoima laajenee.



“Kauppa on Ruskon Betoni Etelälle iso askel, ja sen ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä kattavammin. Samalla saamme vahvemmat valmiudet kehittää koko alaa ja tuoda betoni vahvemmin esiin vaihtoehtona, kun putki- ja kaivomateriaaleja valitaan. Betonilla on pitkä historia infrarakentamisessa, ja uskomme sen aseman vahvistuvan, kun materiaalivalinnoissa painottuvat kestävyys, ympäristövaikutukset ja koko elinkaaren kustannukset”, sanoo Ruskon Betoni Etelän toimitusjohtaja Arto Pesonen.



Asiakkaille kauppa ei aiheuta muutoksia, vaan tilaukset ja toimitukset jatkuvat normaalisti.