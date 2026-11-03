Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 10.11.2026
6.11.2026 09:42:05 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu 10.11.2026. Kokouksen asialista on julkaistu.
Kokouksessa käsitellään vuoden 2027 avustuksia Helsingin kulttuurilapset -toimintaan, Helsingin mallin hankkeisiin ja kulttuurin kehittämishankkeisiin sekä vuoden 2026 projektiavustuksia.
Samassa yhteydessä Kulttuurin kummilapset -toiminnan erillisavustuksen nimi esitetään muutettavaksi Helsingin kulttuurilapset -toiminnan erillisavustukseksi vuoden 2027 alusta.
Asialista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilpo KiiskinenViestintäpäällikkö
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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