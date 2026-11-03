Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 10.11.2026

Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 3.11.2026 3.11.2026 17:53:20 EET | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 3.11.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Lotta Vaulo-Grönqvist valittiin Helsingin alueellisten taide- ja kulttuuripalvelujen päälliköksi. Alueellisten taide- ja kulttuuripalvelujen päällikkö johtaa kokonaisuutta, johon kuuluvat taide- ja kulttuuripalvelut Kanneltalossa, Malmitalossa ja Stoassa sekä Savoy-teatteri. Lisäksi Kanneltalon kokonaisuuteen kuuluvat Maunula-talon taide- ja kulttuuripalvelut ja Savoy-teatteriin Espan lava.