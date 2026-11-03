Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 10.11.2026

6.11.2026 09:42:05 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

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Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu 10.11.2026. Kokouksen asialista on julkaistu.

Kokouksessa käsitellään vuoden 2027 avustuksia Helsingin kulttuurilapset -toimintaan, Helsingin mallin hankkeisiin ja kulttuurin kehittämishankkeisiin sekä vuoden 2026 projektiavustuksia.

Samassa yhteydessä Kulttuurin kummilapset -toiminnan erillisavustuksen nimi esitetään muutettavaksi Helsingin kulttuurilapset -toiminnan erillisavustukseksi vuoden 2027 alusta.

Asialista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto jaoston jäsenistä.

Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).

Avainsanat

kulttuuriavustukset

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