S-market Korso laajenee ja uudistuu – liikekeskukseen suunnitteilla myös Alko

Vuonna 2004 valmistunutta S-market Korsoa ja koko kiinteistöä uudistetaan täysin alkuvuonna 2027. S-marketista tulee myös reippaasti suurempi kuin aiemmin, sillä marketin pinta-alaa laajennetaan nykyisen terassialueen osalle.

Lisäksi uudistuneen S-market Korson liikekeskuksen palvelut monipuolistuvat entisestään, sillä S-marketin viereiseen liiketilaan suunnitellaan Alkon myymälää. Myymälän avaaminen edellyttää vielä Lupa- ja valvontaviraston luvan varmistumista.

– Haluamme kehittää alueen palveluverkostoa ja tarjota asukkaille laajan valikoiman ruokakaupan. Uuden S-market Korson suurempi myyntiala näkyy aiempaa laajempina ja monipuolisempina valikoimina ja palveluina. Kehitämme myymälän valikoimaa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita, sanoo HOK-Elannon S-market-ketjujohtaja Ari Talso.

Remontissa myymälän ilmettä uudistetaan nykyaikaisemmaksi, kiinteistön tekniikkaa uusitaan ja hissit sekä liukukäytävät peruskorjataan. Myymälän energiatehokkuutta parannetaan merkittävästi uusimalla kylmäkalusteiden lisäksi kylmälaitos, ja myös myymälän kylmälaitteiden lauhdelämmön talteenottoa tehostetaan.

Ennen remontin alkamista myymälässä järjestetään tyhjennysmyynti. Myymälän työntekijät siirtyvät uudistuksen ajaksi HOK-Elannon muihin yksiköihin ja palaavat palvelemaan asiakkaita remontin valmistuttua uudistetussa S-market Korsossa tutuin aukioloajoin. Remontin ajan lähimmät HOK-Elannon myymälät ovat S-market Korson Asema (Metsolantie 2) sekä Alepa Mikkola (Venuksentie 4).

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