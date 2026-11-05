S-market Korso laajenee ja uudistuu – liikekeskukseen suunnitteilla myös Alko
9.11.2026 10:00:00 EET | HOK-Elanto | Tiedote
S-market Korso uudistetaan täysin ja laajennetaan muuntamalla nykyinen terassialue myymälätiloiksi. Samaan liikekeskukseen suunnitellaan myös Alkon myymälää. S-market menee talven aikana remontin vuoksi joksikin aikaa kiinni. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Vuonna 2004 valmistunutta S-market Korsoa ja koko kiinteistöä uudistetaan täysin alkuvuonna 2027. S-marketista tulee myös reippaasti suurempi kuin aiemmin, sillä marketin pinta-alaa laajennetaan nykyisen terassialueen osalle.
Lisäksi uudistuneen S-market Korson liikekeskuksen palvelut monipuolistuvat entisestään, sillä S-marketin viereiseen liiketilaan suunnitellaan Alkon myymälää. Myymälän avaaminen edellyttää vielä Lupa- ja valvontaviraston luvan varmistumista.
– Haluamme kehittää alueen palveluverkostoa ja tarjota asukkaille laajan valikoiman ruokakaupan. Uuden S-market Korson suurempi myyntiala näkyy aiempaa laajempina ja monipuolisempina valikoimina ja palveluina. Kehitämme myymälän valikoimaa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita, sanoo HOK-Elannon S-market-ketjujohtaja Ari Talso.
Remontissa myymälän ilmettä uudistetaan nykyaikaisemmaksi, kiinteistön tekniikkaa uusitaan ja hissit sekä liukukäytävät peruskorjataan. Myymälän energiatehokkuutta parannetaan merkittävästi uusimalla kylmäkalusteiden lisäksi kylmälaitos, ja myös myymälän kylmälaitteiden lauhdelämmön talteenottoa tehostetaan.
Ennen remontin alkamista myymälässä järjestetään tyhjennysmyynti. Myymälän työntekijät siirtyvät uudistuksen ajaksi HOK-Elannon muihin yksiköihin ja palaavat palvelemaan asiakkaita remontin valmistuttua uudistetussa S-market Korsossa tutuin aukioloajoin. Remontin ajan lähimmät HOK-Elannon myymälät ovat S-market Korson Asema (Metsolantie 2) sekä Alepa Mikkola (Venuksentie 4).
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HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
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