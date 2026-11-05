Lapsen turvallisuus edellyttää selkeitä käytäntöjä henkilöllisyyden tunnistamiseen varhaiskasvatuksessa

Kansanedustaja Mira Nieminen (ps.) on jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen, jossa esitetään lapsen hakijan velvollisuutta näyttää tarvittaessa kasvonsa henkilöllisyyden varmistamiseksi. Aloitteessa esitetään myös, että varhaiskasvatuksen henkilöstön kasvot ovat lähtökohtaisesti näkyvissä lasten kanssa työskenneltäessä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on vastuu siitä, että lapsi luovutetaan ainoastaan henkilölle, jolla on oikeus hakea hänet. Erityisesti silloin, kun hakija ei ole henkilöstölle entuudestaan tuttu, henkilöllisyys on voitava varmistaa luotettavasti.

– Lapsen turvallisuudesta ei voida tinkiä. Päiväkodin henkilöstön on voitava varmistua siitä, kenelle lapsi luovutetaan. Jos hakijan kasvot ovat peitettyinä, tunnistaminen voi vaikeutua. Siksi kasvojen näyttämistä on voitava edellyttää tarvittaessa, Nieminen toteaa.

Nieminen korostaa myös henkilöstön kasvojen näkyvyyden merkitystä lasten kehitykselle ja vuorovaikutukselle.

– Pienet lapset oppivat paljon aikuisten ilmeistä ja eleistä. Kasvojen näkeminen tukee vuorovaikutusta, kielen kehitystä ja turvallisuuden tunnetta. Lapsella tulee olla mahdollisuus nähdä häntä hoitavan aikuisen kasvot, Nieminen sanoo.

Nykyisessä lainsäädännössä ei ole nimenomaista säännöstä, joka edellyttäisi kasvojen näyttämistä lapsen hakutilanteessa tai henkilöstön kasvojen pitämistä näkyvissä työtehtävissä. Niemisen mukaan selkeät ja yhtenäiset käytännöt helpottaisivat henkilöstön työtä ja vahvistaisivat lasten turvallisuutta.

– Kyse ei ole kenenkään vakaumuksesta tai taustasta, vaan lasten turvallisuudesta. Samojen sääntöjen tulee koskea kaikkia yhdenvertaisesti, Nieminen painottaa.

Toimenpidealoitteessaan Nieminen esittää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin lapsen hakijan henkilöllisyyden varmistamiseksi sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kasvojen näkyvyyden turvaamiseksi lasten kanssa tehtävässä hoito-, kasvatus- ja opetustyössä.