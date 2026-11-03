Presidentti Stubb YK:n ilmastohuippukokoukseen Turkin Antalyaan
6.11.2026 10:00:40 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 69/2026
6.11.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu YK:n COP31-ilmastohuippukokoukseen Antalyassa, Turkissa, 11.–12. marraskuuta 2026.
Presidentti Stubb pitää Suomen kansallisen puheenvuoron ilmastokokouksen valtionjohtajien huippukokouksessa keskiviikkona 11. marraskuuta.
Keskiviikkona presidentti pitää myös puheenvuoron energiasiirtymää ja sähköistämistä käsittelevässä pyöreän pöydän keskustelussa. Ohjelmassa on lisäksi Suomen Ankaran-suurlähetystön isännöimä vastaanotto sekä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja hänen puolisonsa Emine Erdoğanin isännöimä päivällinen.
Torstaina 12. marraskuuta presidentti Stubb tutustuu Suomen paviljonkiin, jossa suomalaiset yritykset ja muut toimijat esittelevät ratkaisujaan vähäpäästöiseen teollisuuteen, energiajärjestelmien uudistamiseen ja kestävään kasvuun. Presidentti osallistuu myös kahteen sivutapahtumaan, joissa käsitellään ilmastotaloutta ja maankäyttöä.
Kokouksen aikana presidentti Stubbilla on useita kahdenvälisiä tapaamisia.
Presidentti Stubb johtamassa delegaatiossa huippukokoukseen osallistuvat myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Toisella kokousviikolla valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.
Vuosittainen YK:n ilmastokokous tuo valtioita yhteen vauhdittamaan toimia, joilla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet pyritään saavuttamaan.
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