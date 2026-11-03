Presidentti Stubb YK:n ilmastohuippukokoukseen Turkin Antalyaan

På Presidentens slott firas självständighetsdagen som en hyllning till den finska naturen 30.10.2026 10:02:27 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 67/2026 30.10.2026 Festligheterna kring Finlands självständighetsdag inleds tisdagen den 1 december 2026. Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb tar då emot självständighetens hedersgäster, veteraner och lottor från våra krig samt andra företrädare för krigsgenerationerna vid en mottagning på Presidentens slott. I enlighet med önskemål från veteranerna, deras familjer och de organisationer som företräder dem ordnas mottagningen dagtid. Detta gör det möjligt för ett större antal gäster att delta och ger utrymme för samvaro och samtal i lugn och ro, med beaktande av gästernas ålder och hälsa. Vid festen närvarar också andra representanter för den högsta statsledningen. För musiken svarar Gardets musikkår, Nationaloperans barnkör samt Jannika B och Toni Wirtanen. Festmottagningen på Presidentens slott på självständighetsdagen söndagen den 6 december är en hyllning till den finska naturen. Till årets festmottagn