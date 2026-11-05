Miten mindfulness muuttaa johtajuutta? Väitöstutkimus avaa pitkäaikaisen harjoittelun vaikutuksia
6.11.2026 10:05:05 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Mindfulness-meditaation kokeileminen on yleistynyt viime vuosina, mutta vain harva jatkaa harjoittelua pitkäjänteisesti osana arkeaan. KTM Sari Laine tarkasteli väitöstutkimuksessaan, millaisia merkityksiä johtajat antoivat pitkäaikaiselle mindfulness-meditaation harjoittamiselle ja miten he kokivat sen tukeneen heidän kehitystään johtajina.
Johtajat kokivat harjoittelun vaikutukset eri tavoin. Kuukausia tai muutamia vuosia harjoitelleet kuvasivat mindfulnessin tukeneen erityisesti omien voimavarojen hallintaa ja yksittäisten oivallusten syntymistä. Vuosia tai vuosikymmeniä harjoitelleet puolestaan kokivat harjoittelun muuttuneen osaksi heidän päivittäistä tapaansa olla ja toimia. He kuvasivat sen vaikuttaneen laajasti heidän ajatteluunsa, suhtautumistapoihinsa ja vuorovaikutukseensa johtajina. Osa osallistujista koki harjoittelun muuttaneen heitä syvällisesti ihmisinä sekä tuoneen elämään henkisen ulottuvuuden ja yhteyden kokemuksen. He kuvasivat näiden muutosten vaikuttaneen merkittävästi myös heidän tapaansa johtaa.
Pitkäaikaisesti mindfulness-meditaatiota harjoittavat johtajat eivät muodosta yhtenäistä ryhmää, vaan heidän kokemuksensa ja kehityspolkunsa eroavat toisistaan. Tulokset viittaavat siihen, että harjoittelun koetut vaikutukset voivat syventyä ajan myötä, kun harjoittelu vakiintuu osaksi arkea.
– Johtajat tarvitsevat työssään itsetuntemusta, läsnäoloa ja vuorovaikutustaitoja voidakseen johtaa ihmisiä kohti yhteisiä tavoitteita. Pitkäaikainen mindfulness-meditaation harjoittaminen voi tukea näiden valmiuksien kehittymistä erityisesti sisältäpäin tapahtuvan muutoksen kautta, Laine kertoo.
Johtajat kuvasivat saavansa harjoittelusta oivalluksia omista ajattelu- ja toimintatavoistaan, mikä auttoi heitä muuttamaan toimintaansa tietoisemmin. Mindfulness-meditaatio voi siis tukea myönteisempää suhtautumista itseä ja muita kohtaan, lisätä herkkyyttä havaita omia ja muiden tuntemuksia sekä vahvistaa kykyä ohjata haastavia vuorovaikutustilanteita rakentavaan suuntaan.
Väitöstutkimus tuo uutta ymmärrystä siitä, miten johtajien henkilökohtaista kasvua ja johtajuuskapasiteettia voidaan tukea pitkäjänteisen harjoittelun avulla. Lisäksi se nostaa esiin yksilön oman vastuun ja mahdollisuuden osallistua aktiivisesti omaan kehittymiseensä koko työuran ajan.
Väitöstilaisuus perjantaina 13. marraskuuta
KTM Sari Laine esittää väitöskirjansa ”Leader development through long-term mindfulness meditation practice” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 13.11.2026 klo 12.15 (Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Osuuskauppa-sali, Rehtorinpellonkatu 3, Turku).
Vastaväittäjänä toimii professori Liisa Mäkelä (Vaasan yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija Markku Jokisaari (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on johtaminen ja organisointi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari LaineväitöskirjatutkijaTurun yliopisto, johtaminen ja organisointiPuh:040 715 9366sari.j.laine@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/sari-laine
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
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