Lupa- ja valvontavirasto

Koria–Orimattila-voimajohtohankkeen YVA-menettely käynnistyy

10.11.2026 09:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

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Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Koria–Orimattila 400+110 kV:n voimajohtohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 9.12.2026 saakka.

Voimajohto kulkee metsän halkaisevan avoimen johtoaukean yllä, taustalla sinistä taivasta ja pilviä.
Kuva voimajohdosta ja johtoaukeasta. Lähde: Fingrid, Koria–Orimattila voimajohtohanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2026.

Fingrid Oyj suunnittelee 400+110 kV:n voimajohdon rakentamista Kouvolan Korialta Iitin kautta Orimattilaan. Rakennettavan voimajohdon enimmäispituus on noin 55 kilometrä. Voimajohto sijoittuu vaihtoehdon mukaan osittain uuteen maastokäytävään, jolloin johtoalueen leveys on enintään 62 metriä.

Hankkeen YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa. Eteläinen reitti on samassa maastokäytävässä nykyisten 110 kV:n ja 2x110 kV:n voimajohtojen kanssa ja pohjoinen reittivaihtoehto sijoittuu noin 46 kilometrin matkalta uuteen maastokäytävään. Iitin Ruohomäen ja Kouvolan Korian välille voimajohdolle tarkastellaan neljää erilaista teknistä vaihtoehtoa.

YVA-ohjelma on nähtävillä 10.11.–9.12.2026

YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/koria-orimattila-voimajohto-YVA ja Kouvolan ja Orimattilan kaupunginkirjastoissa ja Iitin kunnan Iitti-pisteessä.

Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Lupa- ja valvontavirastolle 9.12.2026 saakka.

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään 18.11.2026 klo 18.00 Ravilinnan vapaa-aikakeskuksessa Iitissä (Veteraanitie 2, 47400 Kausala). Tilaisuus on yhteinen Harjulinjan jatkon voimajohtohankkeen kanssa.

Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:

ylitarkastaja Sanna Hakkarainen, 0295 256 029, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Hankkeesta vastaava, Fingrid Oyj:

asiantuntija Maria Arola, 030 395 5000, etunimi.sukunimi@fingrid.fi

YVA-konsultti, Sitowise Oy:

projektipäällikkö Elise Lohman, 044 539 9912, etunimi.sukunimi@sitowise.com

Avainsanat

yvayva-menettelyympäristöympäristövaikutuksetvoimajohto

Kuvat

Voimajohto kulkee metsän halkaisevan avoimen johtoaukean yllä, taustalla sinistä taivasta ja pilviä.
Kuva voimajohdosta ja johtoaukeasta. Lähde: Fingrid, Koria–Orimattila voimajohtohanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2026.
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Kartta Korian ja Orimattilan välisen voimajohtohankkeen reittivaihtoehdoista: pohjoinen ja eteläinen vaihtoehto sekä nykyinen voimajohtoverkko Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueella.
Voimajohtohankkeen YVA-menettelyssä tarkasteltavat reittivaihtoehdot. Lähde: Fingrid, Koria–Orimattila voimajohtohanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2026.
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Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
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Lupa- ja valvontavirasto.

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