Koria–Orimattila-voimajohtohankkeen YVA-menettely käynnistyy

Fingrid Oyj suunnittelee 400+110 kV:n voimajohdon rakentamista Kouvolan Korialta Iitin kautta Orimattilaan. Rakennettavan voimajohdon enimmäispituus on noin 55 kilometrä. Voimajohto sijoittuu vaihtoehdon mukaan osittain uuteen maastokäytävään, jolloin johtoalueen leveys on enintään 62 metriä.

Hankkeen YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa. Eteläinen reitti on samassa maastokäytävässä nykyisten 110 kV:n ja 2x110 kV:n voimajohtojen kanssa ja pohjoinen reittivaihtoehto sijoittuu noin 46 kilometrin matkalta uuteen maastokäytävään. Iitin Ruohomäen ja Kouvolan Korian välille voimajohdolle tarkastellaan neljää erilaista teknistä vaihtoehtoa.

YVA-ohjelma on nähtävillä 10.11.–9.12.2026

YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/koria-orimattila-voimajohto-YVA ja Kouvolan ja Orimattilan kaupunginkirjastoissa ja Iitin kunnan Iitti-pisteessä.

Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Lupa- ja valvontavirastolle 9.12.2026 saakka.

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään 18.11.2026 klo 18.00 Ravilinnan vapaa-aikakeskuksessa Iitissä (Veteraanitie 2, 47400 Kausala). Tilaisuus on yhteinen Harjulinjan jatkon voimajohtohankkeen kanssa.

Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:

ylitarkastaja Sanna Hakkarainen, 0295 256 029, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Hankkeesta vastaava, Fingrid Oyj:

asiantuntija Maria Arola, 030 395 5000, etunimi.sukunimi@fingrid.fi

YVA-konsultti, Sitowise Oy:

projektipäällikkö Elise Lohman, 044 539 9912, etunimi.sukunimi@sitowise.com