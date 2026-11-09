Koria–Orimattila-voimajohtohankkeen YVA-menettely käynnistyy
10.11.2026 09:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Koria–Orimattila 400+110 kV:n voimajohtohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 9.12.2026 saakka.
Fingrid Oyj suunnittelee 400+110 kV:n voimajohdon rakentamista Kouvolan Korialta Iitin kautta Orimattilaan. Rakennettavan voimajohdon enimmäispituus on noin 55 kilometrä. Voimajohto sijoittuu vaihtoehdon mukaan osittain uuteen maastokäytävään, jolloin johtoalueen leveys on enintään 62 metriä.
Hankkeen YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa. Eteläinen reitti on samassa maastokäytävässä nykyisten 110 kV:n ja 2x110 kV:n voimajohtojen kanssa ja pohjoinen reittivaihtoehto sijoittuu noin 46 kilometrin matkalta uuteen maastokäytävään. Iitin Ruohomäen ja Kouvolan Korian välille voimajohdolle tarkastellaan neljää erilaista teknistä vaihtoehtoa.
YVA-ohjelma on nähtävillä 10.11.–9.12.2026
YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/koria-orimattila-voimajohto-YVA ja Kouvolan ja Orimattilan kaupunginkirjastoissa ja Iitin kunnan Iitti-pisteessä.
Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Lupa- ja valvontavirastolle 9.12.2026 saakka.
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään 18.11.2026 klo 18.00 Ravilinnan vapaa-aikakeskuksessa Iitissä (Veteraanitie 2, 47400 Kausala). Tilaisuus on yhteinen Harjulinjan jatkon voimajohtohankkeen kanssa.
Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ylitarkastaja Sanna Hakkarainen, 0295 256 029, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava, Fingrid Oyj:
asiantuntija Maria Arola, 030 395 5000, etunimi.sukunimi@fingrid.fi
YVA-konsultti, Sitowise Oy:
projektipäällikkö Elise Lohman, 044 539 9912, etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Tietoja julkaisijasta
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